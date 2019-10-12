Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей

Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.

По мере того как мы стареем, кожа под глазами становится тоньше, так что крупные голубоватые вены становятся более заметными. Это способствует образованию темных кругов. Если часто тереть глаза, например, из-за присутствующих в воздухе аллергенов или из-за привычки, можно лишь усилить эффект. «Хроническое растирание может увеличить пигмент меланина в этой области», особенно на темной коже, говорит доктор Веральо-Роуэлл.

Еще один фактор - плохое питание. Доктор Веральо-Роуэлл предупреждает, что нездоровая, обработанная пища может повредить наши клетки, что приведет к обесцвечиванию. «Наши клетки - эпидермальные, дермальные, сосудистые или эритроцитарные - отражают то, что мы едим. Диета, богатая обработанными продуктами, приводит к образованию более легко окисляемых полиненасыщенных жирных кислот в липидах различных мембран их клеток. Окисление липидов этих клеток может способствовать появлению голубоватых кругов вокруг глаз», - объясняет она.

Что поможет избавиться от темных кругов под глазами?

Все легко: ешьте больше овощей и каждый вечер спите по 7-8 часов. Кроме того, лучше всего наносить солнцезащитный крем каждый день, даже когда вы будете в помещении. «Вы не можете изменить свои гены, но помните, что видимый свет - даже от долгих часов использования мобильного телефона, компьютера или внутреннего освещения - со временем вызывает кумулятивную фотореактивность кожи», - говорит доктор Веральо-Роуэлл.

Другими словами, экран, который излучает свет, может сделать вашу кожу более светочувствительной, поэтому когда УФ лучи проникают снаружи, они могут нанести ущерб сильнее. Чтобы бороться с этим, ежедневно наносите SPF на область под глазами и пользуйтесь увлажняющим средством на ночь. «Ночью я люблю применять натуральное кокосовое масло не только из-за его смягчающего эффекта, но и из-за его противовоспалительного и антиоксидантного действия. Как и красное вино и шоколад, в нем содержится много фенольных и флавоноидных кислот, а насыщенные жирные кислоты достигают эпидермальных клеток и могут сделать их гораздо менее «окисляемыми», - объясняет доктор Веральо-Роуэлл.

Фото: novi.ba

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