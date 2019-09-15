Продукты, в которых содержится много витамина D

Дефицит витамина D на самом деле гораздо опаснее, чем мы привыкли думать. Больше миллиарда человек на нашей планете сталкиваются с этой проблемой. Без витамина D в нашем организме не может нормально усвоиться кальций, а в результате, у нас начинают выпадать волосы, ломаться ногти, крошиться зубы, истончаться кости. Дефицит витамина D проявляется в нарушении работы иммунной и нервной систем, мышц; он также повышает риск депрессии, гипертонии, рака, ожирения, диабета, аутоиммунных нарушений.

Многие считают, что, раз наше тело способно само производить этот витамин, употреблять его в пищу дополнительно - лишняя трата денег. К сожалению, это не совсем так. Нам нужно около двадцати минут проводить каждый день под солнечными лучами, чтобы получить необходимую дозу. Далеко не у всех из нас есть такая возможность (что уж и говорить о том, насколько влияние солнца на человека вообще опасно). К счастью, существуют продукты, которые способны нам помочь.

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Во-первых, это, конечно, лосось. В одной порции (100 г) в среднем содержится необходимая для нас доза витамина D. Однако есть и нюансы: крайне важно, где этот лосось выловили. Почему-то рыба, которая выросла на лоне природы, богаче этим полезным элементом, чем рыба, которую вырастили фермеры. Если бы ещё и цена у лосося была доступная...

На втором месте расположились сельдь, палтус и сардины. Хотя витамина D в них содержится немного меньше, чем в лососе, зато эту рыбу может себе позволить каждый. Только не стоит налегать на сельдь уж слишком сильно: помимо витамина D, она ещё насыщенна (даже перенасыщена) солью.

В-третьих, получить витамин D можно из рыбьего жира, из печени трески. В день достаточно съедать по две чайные ложки, их сполна хватит для необходимой нам суточной порции. Хотя тут тоже стоит быть крайне аккуратными, ведь чрезмерное употребление рыбьего жира может причинить нашему организму немалый вред.

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В-четвёртых, стоит обратить внимание на консервированный тунец. Его главное преимущество перед всеми вышеперечисленными продуктами - низкая цена и доступность. В ста граммах содержится третья часть от суточной нормы необходимого нам витамина D, вдобавок к этому в тунце находится витамин К и ниацин, без которых невозможна нормальная работа нашего организма.

Витамин D ещё можно получать из креветок. К сожалению, его в них содержится не очень много (а может, и к счастью - деньги целее будут). Также можно обратить внимание на устрицы: они насыщены витамином D (половина суточной нормы), витамином В12, цинком, медью, а ещё в них содержится крайне мало калорий. Чем не идеальный продукт?

Фото: waste-eco.com.ua

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