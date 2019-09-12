Давление человека уравновешивается 14-ю тоннами воздушных масс - ученые

Эксперты провели анализ зависимости между атмосферным давлением и здоровьем человека. Как известно, плохое настроение и лень люди списывают на неблагоприятную погоду. Тем не менее ученым удалось установить, что массы воздуха действительно способны влиять на давление человека.

Внутреннее давление человека подстраивается под погодные условия

Вес воздушных масс, считающийся нормой для давления человека, составляет 14 тонн. Несмотря на столь внушительную цифру, внутреннее давление человеческого организма не позволяет массе воздуха себя «раздавить». Таким образом, внутреннее и внешнее давление уравновешиваются.

Ученым удалось выяснить, что изменение внешнего давление влияет на поведение организма человека. Как правило, внутреннее давление сразу подстраивается под погодные условия, не позволяя отклонять баланс между внутренней и внешней средами. Так, например, объясняется поведение людей, не чувствующих перепады давления во время посадки или взлета самолета.

Тем не менее есть и группа сильно чувствительных людей. Они не способны адаптироваться к изменениям внешних условий. Обычно врачи называют таких пациентов - метеозависимыми. По мнению экспертов, ухудшение здоровья возникает из-за напряжения внутри организма.

По некоторым данным, считается, что у метеозависимых людей перенапрягается сосудистая система, в результате чего они чувствуют себя плохо.

Кто входит в группу риска

Специалисты в области кардиохирургии выделили особую группу людей, испытывающих наибольшее перенапряжение от изменений погодных условий. В группу риска в первую очередь входят гипертоники: их давление из-за болезни, по умолчанию, не соответствует норме.

Далее в группе риска находятся люди, страдающие болезнями дыхательной системы: легочная гипертензия и бронхиальная астма. Большие изменения самочувствия из-за погодных условий могут испытывать люди с заболеванием сосудов.

Эксперты отмечают, что наличие психических расстройств также входит в группу риска. Сильное изменение самочувствия из-за непогоды могут испытывать люди с болезнями суставов и позвоночника.

Как видно, чувствительность к изменению внешнего давления в большей степени связана с патологическими заболеваниями. Также можно точно сказать, что с возрастов склонность к метеозависимости растет. Это объясняется потерей эластичности сосудов человека.

Как атмосферное давление влияет на организм

Нормированный показатель атмосферного давления составляет 760 мм рт. ст. Исследования показывают, что атмосферное давление может изменяться в пределах от 641 до 618 мм рт. ст. При этом стоит помнить, что внешнее давление зависит от циклона и антициклона.

Если показатель атмосферного давления низкий (на 10 единиц ниже нормы), метеозависимые люди чувствуют дискомфорт. При низком давлении может наблюдаться учащенное сердцебиение, мигрени и головные боли. Острое ухудшение самочувствия могут чувствовать люди с заболеваниями сердца и травмами головы.

При высоком показателе атмосферного давления люди могут жаловаться на плохое качество сна и боли в сердце. Также отмечается падение работоспособности и возможно появление раздражительности.

При ненормированных показателях давления врачи рекомендуют разнообразить рацион, отказаться от вредных привычек и ограничить количество нагрузок на организм. Гипотоникам советуют по утрам принимать бодрящий душ, чтобы лучше себя чувствовать, а гипертоникам отказаться от чрезмерного употребления кофе. Если же самочувствие сильно ухудшается, надо обратиться к специалисту за помощью.

Фото: milayaya.ru

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