Вены, как скрученные шнуры, и другие признаки варикозного расширения вен

Характерное появление варикозных вен, темных по цвету и выпуклых, как шнуры вдоль ног, часто является наиболее важным аспектом для пациентов с этим заболеванием. Тем не менее некоторые пациенты также испытывают боль и дискомфорт, которые могут мешать им принимать участие в повседневной деятельности.
Отличительные внешние признаки варикоза
Варикозное расширение вен имеет характерный вид и может быть распознано до того, как симптомы станут очевидными. Отличительные внешние признаки включают в себя видимые вены темно-фиолетового или синего цвета, которые скручиваются и выпирают, как шнуры над пораженной областью.
Наиболее распространенное место для варикозного расширения вен - ноги, особенно задняя часть икр. Но иногда варикоз может затрагивать другие области тела:
Пищевод.
Матку.
Влагалище.
Таз.
Прямую кишку.
"Паучьи" вены - это состояние, которое часто можно спутать с варикозным расширением вен из-за внешнего сходства и симптомов. Однако "паучьи" вены отличаются цветом - синим или красным, а также находятся ближе к поверхности кожи.
Хотя некоторые пациенты с варикозным расширением вен не отмечают каких-либо специфических симптомов, некоторые люди, страдающие этим заболеванием, испытывают значительные боли или дискомфорт. Симптомы варикозного расширения вен могут включать в себя:
Боль в области поражения.
Жжение.
Пульсацию.
Чувство тяжести.
Мышечные спазмы.
Отек ног и лодыжек.
Зуд кожного покрова.
Триггеры
Несмотря на то что симптомы дискомфорта, связанные с варикозным расширением вен, могут ежедневно меняться по интенсивности, некоторые виды деятельности и ситуации связаны с ухудшением симптомов. В частности, считается, что длительные периоды неподвижности могут усугубить ситуацию с заболеванием.
Кроме того, многие пациенты с варикозным расширением вен отмечают, что неприятные симптомы начинаются или усиливаются в теплую погоду. Это, вероятно, связано с влиянием тепла на кровообращение в организме и естественной тенденцией переноса кровотока наружу тела в качестве метода регулирования температуры.
Серьезные симптомы
Редко пациенты могут страдать от осложнений варикозного расширения вен, которые имеют более тяжелые последствия. Они могут включать в себя:
Дерматит с красной, зудящей кожей в зоне поражения.
Кожные язвы вокруг лодыжки, свидетельствующие о сосудистых заболеваниях.
Кровотечение из-за чрезмерного зуда вен.
Флебит с воспалением вен.
Тромбоз глубоких вен с образованием сгустка, который может образовывать эмболию.
Фото: domadoktor.ru
Читайте также:
Сидячий образ жизни - тихий убийца женского организма
Гимнастика, которая поможет при варикозе
Способы вернуть ногам красоту и здоровый вид
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.