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Автор Александра Балан-Сенчук

Вены, как скрученные шнуры, и другие признаки варикозного расширения вен

Здоровье print

Характерное появление варикозных вен, темных по цвету и выпуклых, как шнуры вдоль ног, часто является наиболее важным аспектом для пациентов с этим заболеванием. Тем не менее некоторые пациенты также испытывают боль и дискомфорт, которые могут мешать им принимать участие в повседневной деятельности.

Отличительные внешние признаки варикоза

Варикозное расширение вен имеет характерный вид и может быть распознано до того, как симптомы станут очевидными. Отличительные внешние признаки включают в себя видимые вены темно-фиолетового или синего цвета, которые скручиваются и выпирают, как шнуры над пораженной областью.

Наиболее распространенное место для варикозного расширения вен - ноги, особенно задняя часть икр. Но иногда варикоз может затрагивать другие области тела:

  • Пищевод.

  • Матку.

  • Влагалище.

  • Таз.

  • Прямую кишку.

"Паучьи" вены - это состояние, которое часто можно спутать с варикозным расширением вен из-за внешнего сходства и симптомов. Однако "паучьи" вены отличаются цветом - синим или красным, а также находятся ближе к поверхности кожи.

Хотя некоторые пациенты с варикозным расширением вен не отмечают каких-либо специфических симптомов, некоторые люди, страдающие этим заболеванием, испытывают значительные боли или дискомфорт. Симптомы варикозного расширения вен могут включать в себя:

  • Боль в области поражения.

  • Жжение.

  • Пульсацию.

  • Чувство тяжести.

  • Мышечные спазмы.

  • Отек ног и лодыжек.

  • Зуд кожного покрова.

Триггеры

Несмотря на то что симптомы дискомфорта, связанные с варикозным расширением вен, могут ежедневно меняться по интенсивности, некоторые виды деятельности и ситуации связаны с ухудшением симптомов. В частности, считается, что длительные периоды неподвижности могут усугубить ситуацию с заболеванием.

Кроме того, многие пациенты с варикозным расширением вен отмечают, что неприятные симптомы начинаются или усиливаются в теплую погоду. Это, вероятно, связано с влиянием тепла на кровообращение в организме и естественной тенденцией переноса кровотока наружу тела в качестве метода регулирования температуры.

Серьезные симптомы

Редко пациенты могут страдать от осложнений варикозного расширения вен, которые имеют более тяжелые последствия. Они могут включать в себя:

  • Дерматит с красной, зудящей кожей в зоне поражения.

  • Кожные язвы вокруг лодыжки, свидетельствующие о сосудистых заболеваниях.

  • Кровотечение из-за чрезмерного зуда вен.

  • Флебит с воспалением вен.

  • Тромбоз глубоких вен с образованием сгустка, который может образовывать эмболию.

Фото: domadoktor.ru

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Темы симптомы варикозное расширение вен осложнения варикозного расширения вен
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