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Автор Евгений Стриж

Алкоголь, яйца, углеводы, норма воды в день и другие "страшилки" для здоровья

Здоровье print

Два физиолога - Венди Репович и Джанет Петерсон - в рамках 11 ежегодного саммита-выставки «Здоровье и фитнес» Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) решили разоблачить 10 популярных мифов о питании.

Люди в Интернете и с экранов ТВ то и дело слышат о вреде тех или иных продуктов: алкоголе, витаминах, яйцах, углеводах, а также необходимости пить много воды. Но физиологи дают свое видение этих стандартных и навязываемых установок.

Миф 1. "Употребление углеводов делает вас толстым"

Сокращение богатой углеводами пищи в вашем рационе может иметь кратковременную пользу в плане снижения веса из-за уменьшения запасов углеводов в организме. Но постоянное ограничение приводит к очень негативным последствиям: вплоть до летаргии. Тело использует углеводы для получения энергии, и слишком долгая их нехватка негативно скажется на самочувствии.

Миф 2. "Пейте 8 стаканов воды в день и будете лучше себя чувствовать"

Вы должны восполнять воду, потерянную при дыхании, походах в туалет и ​​потении, но это не обязательно именно 8 стаканов. Трудно измерить точное количество воды, которое подходит именно вам, поскольку каждый человек индивидуален, но есть общая рекомендация. Если ваша моча бледно-желтая, вы пьете оптимальное количество воды. Если темно-желтая, пейте больше.

Миф 3. "Коричневые зерновые продукты являются цельнозерновыми"

Коричневые красители и добавки могут придавать пище обманчивый вид. Прочтите этикетки, чтобы убедиться, что пища является цельнозерновой, и постарайтесь получать по 85 грамм эквивалента цельного зерна в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.

Миф 4. "Потребление яиц повышает уровень холестерина"

Этот миф популярен потому, что яичные желтки содержат наиболее концентрированный холестерин в сравнении с прочей пищей. Однако там недостаточно холестерина, чтобы он вызывал проблемы со здоровьем, если яйца употребляются в умеренных количествах.  Исследования показывают, что употребление одного яйца в день не повышает уровень холестерина, и что яйца на самом деле являются отличным источником питательных веществ.

Миф 5. "Любой алкоголь вреден"

Опять же, дозировка является ключевым фактором. 170 грамм вина и 340 грамм пива считаются умеренными количествами и не должны оказывать вредного воздействия на среднего взрослого человека, если у него нет явных проблем со здоровьем. Весь алкоголь является антикоагулянтом, а красное вино содержит еще и антиоксиданты, поэтому ежедневное употребление небольшого количества алкоголя может быть полезным.

(Продолжение следует)

Фото: vysetrenie.zoznam.sk

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Темы популярные мифы о питании вредные продукты для здоровья
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Алкоголь, яйца, углеводы, норма воды в день и другие "страшилки" для здоровья
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