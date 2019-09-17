Семь полезных продуктов для сосудов и сердца

Сегодня спешка не дает людям возможности с умом подходить к питанию и, естественно, с возрастом такая тактика приводит к проблемам. А ведь найти для себя правильный и полезный рацион не так уж и сложно. Главное, всегда думать о своем будущем и помнить, что от питания зависит пятьдесят процентов крепкого здоровья. Поговорим о продуктах, которые полезны для сосудистой системы и сердца.

Грейпфрут

Один из наиболее полезных фруктов, доступных на рынке, - грейпфрут. В его кожуре содержится специальные вещества под названием "гликозиды". Именно они дают тот неповторимый горьковатый привкус. Но несмотря на это, вместе с клетчаткой, которая в избытке находится в грейпфруте, этот плод невероятно полезен для работы сердца, желудка и кишечника. Этот фрукт не позволяет развиться такой болезни, как атеросклероз.

Среди полезных свойств грейпфрута надо отметить следующие. Он прекрасно повышает тонус. Помогает нормализовать высокое давление. Особенно хорош для женщин в период климакса. Грейпфрут активно используется в различных диетах. Его состав помогает сжигать лишний вес. Грейпфрут содержит огромное количество витаминов В1, С, D и Р, которые способствуют укреплению сосудов и придают им эластичность.

Также набор этих витаминов многократно усиливает действие аскорбиновой кислоты. Грейпфрут активно рекомендуют при функциональных расстройствах печени. Он является частью лечебного питания при повышенном холестерине и, как результат, снижает вероятность инфарктов и развития сахарного диабета.

Врачи и диетологи рекомендуют употреблять два или три грейпфрута в неделю. Это оптимальное количество для того, чтобы противостоять болезням сосудов и сердца.

Гранат

Об этом продукте слагают легенды. Многие диетологи уверены, что именно гранат является главным борцом с болезнями сосудов и сердца. Наиболее полезен этот плод в виде свежевыжатого сока или просто в свежем виде. Грант поистине кладезь различных биостимуляторов и природных ферментов. Вещества плода великолепно противостоят сосудистыми патологиями и атеросклерозу.

Сок граната хорошо разжижает кровь и снижает уровень холестерина. Недавние исследования показали, что некоторые вещества в гранате способны повысить мужскую потенцию и предотвратить рак предстательной железы. Для того чтобы ощутить реальный эффект и пользу, надо пить в день не менее двухсот миллилитров свежевыжатого гранатового сока.

Злаки

Как известно, злаки - это, в первую очередь, клетчатка. Она быстро усваивается, что становится противовесом попадающей в организм жирной пище, а значит, и холестерину. Крупы из определенных злаков прекрасно противостоят атеросклерозу и ишемической болезни сердца. И тут главную роль играет овсяная крупа. Она содержит наибольшее количество так необходимых организму жирных кислот и калия. Другими словами, овсянка не только снижает уровень холестерина, но и очищает сосуды от бляшек. Диетологи рекомендуют использовать в пищу злаки крупного помола.

Тыква

Тыква наряду с другими полезными продуктами столь же эффективна для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Мало кто знает, что тыква способна прекрасно поддерживать водно-солевой баланс в организме, а это главный залог хорошего самочувствия. Помимо этого, тыква невероятно полезна для профилактики такой болезни, как атеросклероз сердечной артерии.

Научно доказано, что тыква способна нормализовать артериальное давление. Надо отметить, что нет практически никаких ограничений в употреблении тыквы. Другими словами, тыкву при желании можно есть ежедневно.

Брокколи

Из всех существующих видов и сортов капусты, наиболее полезной считается брокколи. И это неудивительно. Состав этой капусты поистине уникален. В брокколи содержится огромное количество таких веществ как растительная клетчатка, витамины групп А, В, С., А, также крайне необходимые сердцу и сосудам фосфор, магний, калий и марганец. Именно эти вещества препятствуют развитию диабета и болезней сердца.

Черный шоколад

В данном контексте надо сразу сказать, что полезным может быть только тот шоколад, который содержит не менее семидесяти процентов какао. Это надо хорошо запомнить. Все другие виды шоколада с повышенным количеством сахара и с меньшим количеством какао, не только не принесут пользу организму, а будут способствовать его ожирению и набору лишнего веса. А вот правильный шоколад очень полезен для сосудов и способен эффективно снижать холестерин.

Льняное масло

По утверждениям специалистов в области питания, льняное масло стоит первым в ряду продуктов с высочайшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Это масло прекрасно снижает уровень плохого холестерина и является отличным профилактическим средством для предотвращения болезней сосудов и сердца.

Также льняное масло противостоит тромбообразованию. Но несмотря на это, калорийность его очень высока. Поэтому много употреблять его не стоит. Диетологи советуют добавлять его в салаты или каши, но не более двух столовых ложек в день.

В следующей части статьи продолжим список полезных продуктов питания для сохранения здоровья сердца и сосудов.

Фото: athensmagazine.gr

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