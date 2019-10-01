Советы для терапии ноющей боли теплом или холодом

Охлаждение или согревание часто рекомендуются для облегчения ноющей боли, возникающей в результате повреждения мышц или суставов.

"Теплая терапия" (термотерапия) включает использование бутылок с горячей водой, специальных подушек, которые можно прогревать в микроволновой печи, или теплой ванны. Для "холодной терапии" (криотерапии) используются бутылка с водой или подушка, охлаждаемые в морозильной камере, а также прохладная проточная вода.

В некоторых случаях помогает чередование тепла и холода, так как это значительно увеличивает приток крови к месту травмы. Как же определить, когда нужен прогрев, а когда - охлаждение?

Основные советы

Несколько ключевых моментов касательно согревания и охлаждения поврежденных участков:

холод воздействует на воспаление, уменьшая кровоток. Эффективен в течение 48 часов после получения травмы;

тепло способствует кровотоку и помогает мышцам расслабиться. Используется при хронических болях;

чередование тепла и холода помогает уменьшить мышечную боль, вызванную физической нагрузкой;

сильно разогретые или охлажденные предметы применять не рекомендуется.

Особенности криотерапии

"Холодное лечение" уменьшает приток крови к поврежденному участку. Это замедляет скорость воспаления, снижает риск отека и повреждения тканей. Охлаждение также "успокаивает" воспаленные ткани, действуя как местный анестетик и замедляя передачу болевых сообщений в мозг.

Лед помогает в лечении воспаленного сустава или мышц. Он наиболее эффективен в первые 48 часов после травмы. Обратите внимание, что лед не кладется прямо на кожу, так как это может привести к обморожению.

Лечение охлаждением помогает в случаях:

остеоартрита;

недавней травмы;

раздражения сухожилий после активности;

мигрени.

При остеоартрозе пациентам рекомендуется использовать "ледяной" массаж или накладывать холодную прокладку на 10 минут, делая затем 10-минутный перерыв.

Охлаждение не подходит, если:

имеется риск возникновения судорог;

поврежденная область уже онемела;

открытая рана или волдыри;

сосудистое заболевание, травма или симпатическая дисфункция, при которой нервное расстройство влияет на кровоток, и человек гиперчувствителен к холоду.

Также лед не должен использоваться непосредственно перед физической активностью. Не следует класть лед прямо на кожу, так как это может привести к обморожению. Помните, что криотерапия - это, в первую очередь, обезболивающее лечение, и такая терапия не восстановит ткани.

(Продолжение следует)

Фото: zhivitezdorovo.ru

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