Советы для терапии ноющей боли теплом или холодом

Охлаждение или согревание часто рекомендуются для облегчения ноющей боли, возникающей в результате повреждения мышц или суставов.
"Теплая терапия" (термотерапия) включает использование бутылок с горячей водой, специальных подушек, которые можно прогревать в микроволновой печи, или теплой ванны. Для "холодной терапии" (криотерапии) используются бутылка с водой или подушка, охлаждаемые в морозильной камере, а также прохладная проточная вода.
В некоторых случаях помогает чередование тепла и холода, так как это значительно увеличивает приток крови к месту травмы. Как же определить, когда нужен прогрев, а когда - охлаждение?
Основные советы
Несколько ключевых моментов касательно согревания и охлаждения поврежденных участков:
холод воздействует на воспаление, уменьшая кровоток. Эффективен в течение 48 часов после получения травмы;
тепло способствует кровотоку и помогает мышцам расслабиться. Используется при хронических болях;
чередование тепла и холода помогает уменьшить мышечную боль, вызванную физической нагрузкой;
сильно разогретые или охлажденные предметы применять не рекомендуется.
Особенности криотерапии
"Холодное лечение" уменьшает приток крови к поврежденному участку. Это замедляет скорость воспаления, снижает риск отека и повреждения тканей. Охлаждение также "успокаивает" воспаленные ткани, действуя как местный анестетик и замедляя передачу болевых сообщений в мозг.
Лед помогает в лечении воспаленного сустава или мышц. Он наиболее эффективен в первые 48 часов после травмы. Обратите внимание, что лед не кладется прямо на кожу, так как это может привести к обморожению.
Лечение охлаждением помогает в случаях:
остеоартрита;
недавней травмы;
раздражения сухожилий после активности;
мигрени.
При остеоартрозе пациентам рекомендуется использовать "ледяной" массаж или накладывать холодную прокладку на 10 минут, делая затем 10-минутный перерыв.
Охлаждение не подходит, если:
имеется риск возникновения судорог;
поврежденная область уже онемела;
открытая рана или волдыри;
сосудистое заболевание, травма или симпатическая дисфункция, при которой нервное расстройство влияет на кровоток, и человек гиперчувствителен к холоду.
Также лед не должен использоваться непосредственно перед физической активностью. Не следует класть лед прямо на кожу, так как это может привести к обморожению. Помните, что криотерапия - это, в первую очередь, обезболивающее лечение, и такая терапия не восстановит ткани.
(Продолжение следует)
Фото: zhivitezdorovo.ru
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