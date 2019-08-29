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Автор Рина Миро

Как одолеть икоту?

Здоровье print

Время от времени от икоты страдает каждый из нас. Чаще всего, икота - это всего лишь естественная реакция организма, цель которой - освободить желудок от лишнего воздуха. Диафрагма сокращается, голосовая щель смыкается резко, в результате чего икота сопровождается характерными звуками. Механизм возникновения икоты до конца не изучен, все очень индивидуально. У разных людей при равных условиях икота может возникнуть или не возникнуть, этот процесс невозможно рассчитать и предугадать.

В подавляющем большинстве случаев икота проходит самостоятельно через несколько минут, но бывают исключения, когда страдающим от икоты людям приходилось обращаться за медицинской помощью. Частое возникновение икоты может свидетельствовать о наличии в организме определенных процессов.

Основные причины возникновения икоты

Как правило, икота проявляется в виде приступов, которые длятся не более трех-пяти минут. Причинами такой икоты могут быть:

  • переохлаждение;

  • переедание;

  • если были затронуты специфические нервы: блуждающий и диафрагмальный.

Порой икота выступает в роли дополнительного симптома некоторых заболеваний, к которым относятся, в том числе, заболевания центральной нервной системы, черепно-мозговые травмы, болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, интоксикация, расстройства метаболического характера.

Способы избавиться от икоты

Если речь идет об обычной икоте, существуют народные методы избавления от этого неприятного процесса. Самый известный  - задержать дыхание. При этом диафрагма сдавливается, а затем расслабляется и перестает сокращаться.

Способ, при котором нужно пить воду мелкими и частыми глотками, имеет такое же действие и направлен на расслабление диафрагмы.

Действенным методом является вдыхание дыма либо углекислого газа. И если в первом случае все понятно, то во втором нужно просто дышать в бумажный пакет.

Можно поставить горчичник на верхнюю часть живота. Способ довольно действенный, хотя механизм его воздействия не понятен.

Некоторые специалисты советуют при икоте слегка надавить на глазные яблоки, но не до состояния дискомфорта и болезненности. Также помогает справиться с икотой нажатие на точку под ключицей, которая представляет собой зону выхода диафрагмального нерва.

Если вам понятна причина возникновения икоты, стоит начать с того, чтобы ее устранить. Если икота возникла в результате переохлаждения, необходимо согреться. Если в результате переедания, выпить ферментосодержащие препараты или средство, направленное на устранение колик и избыточного газообразования. Чтобы избежать икоты, необходимо есть аккуратно, умеренно и не спеша. Икота - не болезнь, и, как правило, нет причин ее бояться и бежать к врачу за помощью. Будьте здоровы!

Фото: idntimes.com

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