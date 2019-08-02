Вирус D68 вызывает паралич конечностей у детей

Появившийся в 2010 году острый вялый миелит, названный энтеровирусом D68, первоначально заставил своих жертв - детей - чихать и кашлять. У некоторых возникли трудности с дыханием, и развился паралич конечностей. Новые данные теперь связывают эти симптомы, подобные полиомиелиту, с новым типом вируса.

Болезнь повреждает нервные клетки спинного мозга, которые контролируют мышцы. Это может затруднить движение рук или ног. Если нервы в голове также повреждены, паралич может повлиять на лицо. Иногда зрение может стать размытым. В очень тяжелых случаях пациенты не могут дышать самостоятельно.

Вспышка вируса D68 началась одновременно с параличом

Это предполагает, что эти два состояния могут быть связаны. В конце концов, полиомиелит - болезнь, наиболее известная из-за паралича также является энтеровирусом. К счастью, прививки почти полностью уничтожили полиомиелит за последние несколько десятилетий. Тем не менее, инфекция и паралич могли быть совпадением.

Что показывают гены

Чарльз Чиу, доктор, работающий в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, провел исследование. Его команда изучила данные 25 человек с острым вялым миелитом. Все жили в Колорадо или Калифорнии. Вирус D68 обнаружен в образцах, взятых из носа и горла у 12 пациентов. Чиу предполагает, что у остальных пациентов тоже был вирус.

Ученые во главе с Чиу исследовали спинномозговую жидкость у парализованных детей. Ученые ожидали найти в этой жидкости доказательства наличия любых микробов, которые атаковали спинной мозг. Но вирус D68 не появился. Вирус полиомиелита также не содержится в спинномозговой жидкости, хотя вызывает паралич.

Технически возможно, что какой-то другой инфекционный микроб вызывает паралич и прячется за пределами спинномозговой жидкости. Но это маловероятно, утверждает Чиу. Новые данные его команды «приводят веские аргументы», что D68 является виновником недуга.

Новая версия известного заболевания

Все пациенты D68 в исследовании имели один и тот же штамм этого вируса, как показали анализы генов микробов.

Машины могут «читать» порядок молекул, которые служат буквами в генетическом коде. Гены в каждом штамме вируса будут немного отличаться. Штамм D68, наблюдаемый у парализованных детей, впервые обнаружился в 2010 году. Изменения в его генах, также известные как мутации, помогают ему повредить нервные клетки, тем самым ослабить мышцы.

Если эта новая форма вируса D68 вызывает острый вялый миелит, это может произойти путем прямого воздействия на нервные клетки. Или вирус может изменить иммунную систему жертвы таким образом, чтобы организм начал атаковать собственные нервные клетки.

Фото: twitter.com

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