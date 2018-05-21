Быть слишком чистым вредно: тoп-9 самых плохих гигиенических привычек

В данной статье приведены научные обоснования вреда от злоупотребления "полезными" гигиеническими привычками. Все вы, возможно, знаете, что различные средства для гигиены — это гремучая смесь из опасных химикатов, которые потенциально могут негативно сказаться на нашем здоровье. Как вы относитесь к тому, чтобы регулярно принимать душ? Чистить зубы после еды? Часто мыть руки?

Описанные ниже "традиционные гигиенические ритуалы" могут сыграть с вами злую шутку, если ими злоупотреблять.

Итак, топ-9 вредных гигиенических привычек.

Использование противомикробного геля для рук

Если вам нравится пользоваться гелем для рук и вы предпочитаете его обычному мылу, то спешим вас расстроить — все не так радужно. Дело в том, что гели для рук содержат медицинский спирт, который выступает в качестве основного дезинфицирующего средства. Он очень сильно пересушивает вашу кожу.

В составе геля есть и более опасные химикаты, например, триклозан. Да, он помогает значительно снизить число бактерий на коже, однако он также вызывает повышение в организме бисфенола А. Бисфенол А — это довольно опасный химикат, который сейчас, впрочем, мы можем найти в многочисленных продуктах, так как он используется в качестве отвердителя пластмассы. Более того, составом с его участием покрыты все внутренние поверхности консервных банок.

Бисфенол А обычно вызывает некоторые проблемы со здоровьем. Согласно Newsweek, "этот химикат приводит к проблемам с выработкой эстрогена в организме. Лабораторные испытания также показали, что данное вещество может вызвать проблемы с функционированием мозга и с сексуальным развитием".

Результаты описанных исследований были опубликованы в научном журнале PLOS One:

"В современных гелях для рук, а также некоторых средствах по уходу за кожей используются многочисленные химикаты, позволяющие веществам проникать глубоко в эпидермис и вызывающие повышение уровня бисфенола А в организме.

Согласно данным наших исследований, постоянно повышенный уровень бисфенола А является причиной многих болезней у взрослых, а также может вызвать некоторые проблемы с развитием у подростков".

По результатам этого шокирующего исследования использование триклозана было запрещено в пищевой и бытовой промышленности еще в декабре 2017 года. Однако остатки опасного товара никуда не исчезли с полок магазинов, их планируют распродать, поэтому мы будем их находить еще до декабря этого года включительно.

Как же тогда ухаживать за кожей рук?

Пользуйтесь обычным мылом и водой. И, естественно, попытайтесь избежать антибактериального мыла, поскольку оно также может вызвать у вас повышенную сопротивляемость и аллергию на антибиотики.

Чистка зубов сразу после еды

Чистить зубы каждый день — вполне разумная необходимость. Идеальным считается чистить их два раза в день около двух минут, слабо надавливая на щетку. Если же вы будете проявлять излишнее усердие, то вы причините зубам и деснам больше вреда, чем пользы.

Чистить зубы в середине дня — это тоже неплохая привычка, но стоматологи уверены — двух раз в день будет вполне достаточно. Более того, если же вы все-таки чистите зубы после еды, то стоит подождать минимум 30 минут после приема пищи.

Причина, по которой эксперты не рекомендуют чистить зубы сразу же после еды, — ослабление эмали. Уровень фосфора в ротовой полости сразу после еды значительно меньше, то есть среда во рту более кислая, что делает чистку зубов более грубой в это время.

Еще в 2004 году были проведены исследования, результаты которых впоследствии опубликовали в журнале Caries Research. Данные этих исследований говорят о том, что чистка зубов сразу после приема пищи, в особенности если в рационе присутствовали кислые продукты и газированные напитки, значительно ускоряет процесс эрозии зубов.

Чистка ушей ватными палочками

Чистить уши — это еще одна базовая гигиеническая процедура, которая впрочем при излишнем усердии оказывает на наш организм больше вреда, чем пользы.

Начнем с того, что вообще помещать какие-либо маленькие предметы, вроде ватных палочек, в ушные каналы опасно. Любая попытка почистить ушную полость от грязи, воды, шампуня — это потенциальная опасность, так как вы можете неаккуратно поцарапать чувствительную кожу канала, повредить барабанную перепонку или даже что-нибудь себе сломать.

Наше тело само может неплохо справиться с очисткой ушных каналов. Так что лишний раз подумайте, стоит ли подвергать себя опасности, рискуя вызвать кровотечение, головокружение или даже полную потерю слуха?

Наши уши покрываются серой не просто так — это естественный лубрикант и защитное средство. Оно препятствует попаданию грязи в ушную полость.

Вы можете даже не знать о том, что ушная сера содержит массу естественных элементов, таких как насыщенные жирные кислоты, холестерин и даже спирт. Все это препятствует проникновению кожного сала, пыли и отмерших клеток в глубину ушного канала, что может помешать ему успешно функционировать.

Таким образом, очищая уши слишком часто, вы наносите своему здоровью куда больший вред, чем если бы вы продолжили ходить с "грязными" ушами. В любом случае, при чистке ушей стоит проявлять максимальную осторожность и производить ее максимально легкими движениями, не напрягаясь.

Скрабы и мочалки

Если вы слишком усердно обращаетесь с мочалкой во время водных процедур, то спешим вас разочаровать — вы убиваете свою кожу. Это означает, что вы ее высушиваете и подвергаете опасности, делая ее уязвимой к окружающей среде.

Добавим к этому еще и всевозможные скрабы. Весь мир уже осознал опасность использования микрогранул в косметике. В 2015 году, например, США подписали запрет на их применение в косметических средствах, поскольку по водостоку они легко могут попадать в реки, моря и океаны, где их могут съесть рыбы или птицы, что для них очень опасно.

Частое скрабирование и усердное обращение с мочалкой причиняют огромный вред вашему здоровью, подвергая кожу различным загрязнениям. Косметологи отмечают, что проводить скрабирование достаточно два-три раза в неделю. При этом можно использовать натуральные абразивные материалы, вроде соли, сахара, при этом смазывая кожу кокосовым маслом.

Долгий горячий душ

Долго моясь под горячим душем, мало того, что вы таким образом вымываете полезные вещества из кожи, — вы просто пересушиваете ее. Если вы моетесь нефильтрованной водой, то вы и вовсе подвергаете свою кожу и поры (которые очень широко открываются во время воздействия горячей воды) опасным химикатам, которые могут содержаться в воде из-под крана.

Врачи советуют мыться теплой водой, а не горячей. Они отмечают, что душ — это место, где нужно именно мыться, а не просто стоять под потоком горячей воды, подвергая свою кожу многочисленным рискам.

Итак, как принимать душ с минимальным вредом для здоровья:

установите фильтр;

сделайте воду прохладнее;

мойтесь жидким мылом и шампунем;

смойте остатки мыла и шампуня;

выходите из-под воды, как только вы закончили.

Как только вы избавитесь от привычки "откисать" под горячим душем, ваша кожа скажет вам спасибо, особенно зимой, когда кожа и без того сильно пересушена. Если же вы все равно имеете сухую кожу, то попробуйте воспользоваться кокосовым маслом после приема ванны, это поможет вам задержать влагу. Также душ перед сном поможет вам расслабиться и уснуть.

Увлажнение кожи

Обратная предыдущей ситуация — ваша кожа может пострадать от избытка влаги. Нельзя думать, что средствами по уходу за кожей навредить нельзя, это совсем не так.

Лучшие способы правильного ухода за кожей:

мажьтесь кокосовым маслом;

избегайте пищи быстрого приготовления и сахара;

пейте больше воды;

ешьте овощи;

повышайте уровень омега-3 в организме.

Также можете попробовать скрабинг, это поможет вашему телу избавиться от токсинов и шлаков.

Кашлять и чихать, прикрываясь рукой

Ведущие вирусологи предупреждают, что не допустить распространения инфекций и вирусов, конечно, важно, но прикрывать рот во время чихания и кашля рукой не стоит. Прикрывать рот следует платком, желательно, одноразовым. После этого можно помыть руки.

Еще один способ — можно чихать и кашлять в изгиб локтя. Да, это может показаться странным, и потом все равно придется мыть руки, но это намного эффективнее, чем прикрываться ладонью.

Как не чихнуть в ответственный момент без вреда для здоровья:

почешите нос;

глубоко подышите;

попробуйте подтянуть верхнюю губу к носу — это поможет вам предотвратить чихание.

Если же ничего не сработало — просто чихните.

Парфюмирование гениталий

Парфюмирование своих гениталий — крайне недальновидный поступок, который может вызвать, в лучшем случае, раздражение кожи.

Если вы стремитесь избавиться от неприятного запаха — просто воспользуйтесь мылом и водой. Так гораздо безопаснее. Тальк также не рекомендуется к использованию. Несмотря на то что асбест уже давно в нем не используется, многочисленные исследования говорят о том, что тальк все еще может вызвать проблемы с дыхательной системой, вплоть до рака легких.

Ванна с пеной

Это подобно предыдущему пункту. Использование ароматизирующих парфюмированных ванных "бомбочек" может вызвать раздражение кожи и нарушение щелочного баланса кожи.

Если вам все же не терпится принять такую ванну, то врачи рекомендуют использовать более полезную альтернативу солям для ванн — английскую соль и немного расслабляющего масла

ромашки,

ладана

или лаванды.

Однако не стоит капать масла прямо в воду, так вы вызовете ожог кожи и забьете поры. Перемешайте соль и масло.

А вот рецепт расслабляющей ванны…

Релаксационная ванна

Ингредиенты:

эфирное масло лаванды — пять капель;

четыре капли немецкого или римского эфирного масла ромашки;

три капли эфирного масла ладан.

Процедура

Объедините эфирные масла с одной столовой ложкой масла кокосового ореха или жожоба. Добавьте смесь в наполненную ванну. Рукой аккуратно и медленно перемешайте воду. Войдите в ванну и наслаждайтесь релаксацией.

Вывод

Естественно, гигиена и уход за собой — это необходимые процедуры. Однако и в них важно знать меру, а также прислушиваться к экспертам, чтобы избежать обратных результатов. Не злоупотребляйте гигиеной и будьте здоровы!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.