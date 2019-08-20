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Автор Александра Балан-Сенчук

Без лечения листериоз приводит к летальному исходу в течение четырех дней

Здоровье print

Листериоз - преимущественно пищевое заболевание, вызываемое грамположительной бактерией Listeria monocytogenes. Она первоначально была признана в качестве пищевого патогена в начале 1980-х годов. Группы, которые подвержены наибольшему риску заражения, - это пожилые люди, новорожденные, беременные женщины, пациенты с ВИЧ или лица с иммунодефицитными состояниями.

Антимикробная терапия

В медицинской литературе сообщается об успешном лечении листериоза ампициллином или пенициллином в качестве монотерапии.

Продолжительность терапии бактериемии должна составлять от одной до двух недель, тогда как случаи менингита могут нуждаться в лечении в течение более длительных периодов времени (до трех недель). С другой стороны, инфекционный эндокардит и абсцессы головного мозга требуют лечения в течение шести-восьми недель. Дозы следует варьировать в соответствии с измененной функцией органа пациента, с антимикробным мониторингом сыворотки в случае необходимости.

Новорожденным рекомендуется использовать дозу ампициллина от 150 до 200 мг/кг в день для неменингеальных инфекций или от 300 до 400 мг/кг в день для менингита Listeria. Однако некоторые исследования предполагают, что дозы для менингита следует использовать во всех случаях. Кроме того, более высокая доза подходит для лечения листериоза у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Терапия во время беременности 

Во время беременности рекомендуемая доза для листериоза составляет 2 грамма ампициллина каждые 6-8 часов, что является дозой, обеспечивающей адекватное проникновение внутрь клетки и пересечение плаценты. Оптимальная продолжительность терапии при беременности не установлена, но 3-4 недели лечения считается минимальной.

Альтернативные антимикробные препараты и режимы иногда необходимы в определенных группах пациентов, могут потребоваться альтернативные антимикробные препараты в результате аллергии или специфических заболеваний.

Агенты второго ряда, которые можно использовать, включают триметоприм-сульфаметоксазол в качестве наилучшего альтернативного единственного агента, за которым следуют эритромицин, ванкомицин, имипенем и фторхинолоны. Следует отметить, что цефалоспорины не проявляют адекватной активности против Listeria monocytogenes.

Прогноз и профилактика

Без лечения листериоз приводит к летальному исходу в течение 4 дней, и даже лечение не может спасти пациентов с основной иммуносупрессией в 40% случаев. Бактериемическая и менингитная формы листериоза лечатся более успешно, но могут возникнуть серьезные осложнения, несмотря на быструю антимикробную терапию. После инфекции центральной нервной системы возникают такие осложнения, как косоглазие, гидроцефалия и отсталость.

Поэтому лучшим подходом является профилактика листериоза. Общие рекомендации по профилактике такие же, как и для других пищевых инфекций, и включают тщательную готовку сырой пищи из животных источников, тщательную промывку сырых овощей перед приготовлением, избегание непастеризованного молока, а также адекватную гигиену рук.

Лицам с повышенным риском развития листериоза следует воздерживаться от употребления в пищу мягких сыров, охлажденных паштетов, охлажденных копченых морепродуктов, мясных нарезок и мясных деликатесов. Следует избегать перекрестного загрязнения других пищевых продуктов, посуды и поверхностей для приготовления пищи.

Фото: s30132484561.mirtesen.ru

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Темы бактерия листериоз лечение листериоза пищевое заболевание
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Без лечения листериоз приводит к летальному исходу в течение четырех дней
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