Без лечения листериоз приводит к летальному исходу в течение четырех дней

Листериоз - преимущественно пищевое заболевание, вызываемое грамположительной бактерией Listeria monocytogenes. Она первоначально была признана в качестве пищевого патогена в начале 1980-х годов. Группы, которые подвержены наибольшему риску заражения, - это пожилые люди, новорожденные, беременные женщины, пациенты с ВИЧ или лица с иммунодефицитными состояниями.
Антимикробная терапия
В медицинской литературе сообщается об успешном лечении листериоза ампициллином или пенициллином в качестве монотерапии.
Продолжительность терапии бактериемии должна составлять от одной до двух недель, тогда как случаи менингита могут нуждаться в лечении в течение более длительных периодов времени (до трех недель). С другой стороны, инфекционный эндокардит и абсцессы головного мозга требуют лечения в течение шести-восьми недель. Дозы следует варьировать в соответствии с измененной функцией органа пациента, с антимикробным мониторингом сыворотки в случае необходимости.
Новорожденным рекомендуется использовать дозу ампициллина от 150 до 200 мг/кг в день для неменингеальных инфекций или от 300 до 400 мг/кг в день для менингита Listeria. Однако некоторые исследования предполагают, что дозы для менингита следует использовать во всех случаях. Кроме того, более высокая доза подходит для лечения листериоза у пациентов с ослабленным иммунитетом.
Терапия во время беременности
Во время беременности рекомендуемая доза для листериоза составляет 2 грамма ампициллина каждые 6-8 часов, что является дозой, обеспечивающей адекватное проникновение внутрь клетки и пересечение плаценты. Оптимальная продолжительность терапии при беременности не установлена, но 3-4 недели лечения считается минимальной.
Альтернативные антимикробные препараты и режимы иногда необходимы в определенных группах пациентов, могут потребоваться альтернативные антимикробные препараты в результате аллергии или специфических заболеваний.
Агенты второго ряда, которые можно использовать, включают триметоприм-сульфаметоксазол в качестве наилучшего альтернативного единственного агента, за которым следуют эритромицин, ванкомицин, имипенем и фторхинолоны. Следует отметить, что цефалоспорины не проявляют адекватной активности против Listeria monocytogenes.
Прогноз и профилактика
Без лечения листериоз приводит к летальному исходу в течение 4 дней, и даже лечение не может спасти пациентов с основной иммуносупрессией в 40% случаев. Бактериемическая и менингитная формы листериоза лечатся более успешно, но могут возникнуть серьезные осложнения, несмотря на быструю антимикробную терапию. После инфекции центральной нервной системы возникают такие осложнения, как косоглазие, гидроцефалия и отсталость.
Поэтому лучшим подходом является профилактика листериоза. Общие рекомендации по профилактике такие же, как и для других пищевых инфекций, и включают тщательную готовку сырой пищи из животных источников, тщательную промывку сырых овощей перед приготовлением, избегание непастеризованного молока, а также адекватную гигиену рук.
Лицам с повышенным риском развития листериоза следует воздерживаться от употребления в пищу мягких сыров, охлажденных паштетов, охлажденных копченых морепродуктов, мясных нарезок и мясных деликатесов. Следует избегать перекрестного загрязнения других пищевых продуктов, посуды и поверхностей для приготовления пищи.
Фото: s30132484561.mirtesen.ru
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