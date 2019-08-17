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Автор Александра Балан-Сенчук

Сердечные болезни: лечение диастолической дисфункции

Здоровье print

Диастолическая дисфункция относится к механическому отказу камер сердца правильно заполняться кровью во время диастолической фазы сердечного цикла. Это вызвано неадекватным расслаблением желудочков во время диастолы.

Фазы сердечного цикла

В сердцебиении или сердечном цикле есть две фазы. Во время фазы систолы сердечные мышцы сокращаются, чтобы сжать сердце и выкачать кровь в артерии. Во время диастолы сердце расширяется, чтобы позволить крови течь в желудочки и заполнять их.

Диастолическая дисфункция

Нарушение диастолической фазы может вызвать несколько проблем. Неадекватное наполнение левого желудочка приводит к уменьшению количества крови, которая откачивается из сердца для насыщения кислородом различных частей тела. Кроме того, если желудочек не заполняется кровью должным образом, кровь забирается обратно в предсердие и, в конечном счете, в легкие, повышая градиент давления крови в легочных сосудах. Этот несоответствующий градиент давления вызывает утечку жидкости или транссудата из этих сосудов в альвеолы легких, вызывая отек легких.

Симптомы и лечение

Диастолическая дисфункция может вызывать симптомы в течение многих месяцев или даже лет, а медленное прогрессирование заболевания означает, что многие люди переносят болезнь, не требуя какого-либо специального лечения.

В случаях состояний, которые предрасполагают к диастолической дисфункции, следует лечить основное заболевание. Например, высокое кровяное давление и диабет следует лечить надлежащим образом. Мерцательная аритмия - это еще одно состояние, требующее немедленного лечения, поскольку неадекватная перекачка крови через предсердие в желудочки также может привести к диастолической дисфункции. Если мерцательная аритмия вызывает учащение сердцебиения, для замедления сердечного ритма можно назначать лекарства.

Специфическая терапия

Роль специфических агентов в лечении диастолической дисфункции еще не ясна. Некоторые исследования показывают, что блокаторы кальциевых каналов в некоторых случаях могут снижать жесткость желудочков. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента могут быть эффективными в предотвращении ремоделирования желудочков. Примеры этих агентов включают эналаприл, каптоприл и рамиприл.

Подход первой линии к диастолической дисфункции в настоящее время - это терапия бета-блокаторами, которая замедляет частоту сердечных сокращений и позволяет желудочкам правильно наполняться кровью.

Лечение симптомов

Диастолическая дисфункция может в конечном итоге привести к отеку легких, серьезному состоянию, которое требует немедленного лечения. Подход к лечению отека легких ориентирован на препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, а также диуретики для удаления жидкости из организма.

Фото: tokai-shinkumi.net

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Темы сердце заболевание терапия бета-блокаторами диастолическая дисфункция
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