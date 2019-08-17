Что такое аденома?

Аденома - это тип незлокачественной или доброкачественной опухоли, которая может поражать различные органы. Каждая клетка в организме имеет жестко регулируемую систему, которая определяет, когда ей нужно расти, взрослеть и в конечном итоге отмирать. Опухоли и рак возникают, когда клетки теряют контроль и делятся и размножаются без разбора.

В чем разница между доброкачественной опухолью и раком?

Основное различие между доброкачественной опухолью и раком заключается в его более медленном росте и меньшей способности к распространению. Другими словами, аденомы гораздо менее агрессивны с точки зрения роста, чем аденокарциномы.

Откуда берутся аденомы?

Аденома - это доброкачественная опухоль, возникающая в железистой ткани. Пораженные ткани являются частью большой категории тканей, известных как эпителиальные ткани. Эпителиальные ткани выстилают кожу, железы, полости органов и т. Д. Этот эпителий происходит от эктодермы, энтодермы и мезодермы у плода.

Клетки аденомы не обязательно должны быть частью железы, но могут обладать секреторными свойствами.

Могут ли аденомы стать злокачественными?

Аденомы, как правило, доброкачественные, но со временем они могут перерасти в злокачественную аденокарциному. Как доброкачественные образования они могут увеличиваться в размерах, чтобы давить на окружающие жизненные структуры и приводить к серьезным последствиям.

Паранеопластические синдромы

Большие аденомы в органах, производящих жизненно важные гормоны, повышают уровень гормонов, вырабатываемых этим органом, что приводит к серьезным осложнениям, называемым паранеопластическими синдромами.

Какие органы поражены аденомами?

Аденомы могут поражать различные органы, а именно:

Гипофиз

Самый распространенный тип называется пролактиномой. Состояние чаще встречаются среди женщин. Рекомендуется гормональная терапия и терапия бромокриптином.

Щитовидная железа

Аденомы щитовидной железы присутствуют в виде узлов щитовидной железы. Операция может быть необходима, чтобы удалить их, если они выделяют избыток гормонов.

Молочные железы

Грудь может поражаться фиброаденомами. Они обычно затрагивают молодых женщин и должны быть подвергнуты биопсии, чтобы исключить рак. Хирургическое удаление - лучшая терапия.

Надпочечник

Эти аденомы встречаются довольно часто и редко являются злокачественными. Как правило, они маленькие и в некоторых случаях могут выделять избыток гормонов надпочечников, таких как кортизол, что приводит к синдрому Кушинга. Они также могут выделять избыток альдостерона, что приводит к синдрому Конна.

Почки

Аденомы почек поражают почечные канальцы и могут стать злокачественными.

Редкие аденомы

Редкие аденомы включают поражения печени, червеобразного отростка или легких.

Фото: prostatit.ru.net

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