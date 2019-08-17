Что такое аденома?

Аденома - это тип незлокачественной или доброкачественной опухоли, которая может поражать различные органы. Каждая клетка в организме имеет жестко регулируемую систему, которая определяет, когда ей нужно расти, взрослеть и в конечном итоге отмирать. Опухоли и рак возникают, когда клетки теряют контроль и делятся и размножаются без разбора.
В чем разница между доброкачественной опухолью и раком?
Основное различие между доброкачественной опухолью и раком заключается в его более медленном росте и меньшей способности к распространению. Другими словами, аденомы гораздо менее агрессивны с точки зрения роста, чем аденокарциномы.
Откуда берутся аденомы?
Аденома - это доброкачественная опухоль, возникающая в железистой ткани. Пораженные ткани являются частью большой категории тканей, известных как эпителиальные ткани. Эпителиальные ткани выстилают кожу, железы, полости органов и т. Д. Этот эпителий происходит от эктодермы, энтодермы и мезодермы у плода.
Клетки аденомы не обязательно должны быть частью железы, но могут обладать секреторными свойствами.
Могут ли аденомы стать злокачественными?
Аденомы, как правило, доброкачественные, но со временем они могут перерасти в злокачественную аденокарциному. Как доброкачественные образования они могут увеличиваться в размерах, чтобы давить на окружающие жизненные структуры и приводить к серьезным последствиям.
Паранеопластические синдромы
Большие аденомы в органах, производящих жизненно важные гормоны, повышают уровень гормонов, вырабатываемых этим органом, что приводит к серьезным осложнениям, называемым паранеопластическими синдромами.
Какие органы поражены аденомами?
Аденомы могут поражать различные органы, а именно:
Гипофиз
Самый распространенный тип называется пролактиномой. Состояние чаще встречаются среди женщин. Рекомендуется гормональная терапия и терапия бромокриптином.
Щитовидная железа
Аденомы щитовидной железы присутствуют в виде узлов щитовидной железы. Операция может быть необходима, чтобы удалить их, если они выделяют избыток гормонов.
Молочные железы
Грудь может поражаться фиброаденомами. Они обычно затрагивают молодых женщин и должны быть подвергнуты биопсии, чтобы исключить рак. Хирургическое удаление - лучшая терапия.
Надпочечник
Эти аденомы встречаются довольно часто и редко являются злокачественными. Как правило, они маленькие и в некоторых случаях могут выделять избыток гормонов надпочечников, таких как кортизол, что приводит к синдрому Кушинга. Они также могут выделять избыток альдостерона, что приводит к синдрому Конна.
Почки
Аденомы почек поражают почечные канальцы и могут стать злокачественными.
Редкие аденомы
Редкие аденомы включают поражения печени, червеобразного отростка или легких.
Фото: prostatit.ru.net
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