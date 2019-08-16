Ученые нашли ген, который приводит к эректильной дисфункции

Ученые говорят, что они, наконец, нашли ген, ответственный за эректильную дисфункцию. Это заболевание широко распространено среди мужчин более старшего возраста. По некоторым оценкам, ему подвержено около 40 мужчин старше 40 лет. Считается, что на развитие заболевания влияет целый ряд факторов: лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания, отсутствие физических упражнений и многие другие могут предрасполагать мужчин к эректильной дисфункции (ЭД). Но гены тоже имеют значение.

Исследования близнецов ранее показали, что около трети состояний ЭД могут быть отнесены к генетике, хотя какие гены имели значение, было неизвестно. Теперь исследователи зафиксировали несколько вариантов в одной генетической области, которые, по их словам, вероятно, играют роль в ослаблении сексуальной энергии. Глядя на генетические профили 36 тысяч мужчин, зарегистрированных в исследовании, финансируемом медицинской компанией Kaiser Permanente, исследователи из Kaiser смогли найти, что общего у генетических вариантов у мужчин с эректильной дисфункцией.

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Их исследование выделило одну область или локус в нашей ДНК, которая взаимодействует с геном, известным как SIM1, и которая была связана с эректильной дисфункцией у мужчин в исследовании. Ген SIM1 помогает регулировать вес нашего тела, а также участвует в процессе, который вырабатывает два гормона, которые, как известно, стимулируют эрекцию. Они говорят, что мутации в этом близлежащем локусе изменяют работу гена SIM1 в нашем организме, что может привести к ЭД.

Они также контролировали другие распространенные факторы при ЭД, такие как ИМТ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и курение, и обнаружили, что они остаются актуальными независимо от того, какие дополнительные риски для здоровья люди имеют. Ген, казалось, имел самые сильные эффекты у мужчин в возрасте от 50 до 59 лет.

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Существует несколько разных уровней тяжести ЭД, но ген SIM1, похоже, все равно влияет на них. Это признак того, что одни и те же генетические факторы действуют на мужчин, которые по-разному воспринимают это состояние.

Хотя исследователи не изучали женщин в этом исследовании, они предполагают, что будущие исследования могут также изучить ген SIM1 у женщин. Хотя риск развития ЭД, очевидно, отсутствует, гормоны, с которыми связан ген, также влияют на сексуальную функцию женщины, говорят они.

Фото: misanec.ru

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