Компьютерная программа предскажет риск смертельных осложнений болезней сердца

По оценкам, 1 из 5000 человек имеет аритмогенную правожелудочковую кардиомиопатию (АП-КМП) - сложное, мультигенное, наследственное заболевание нижних отделов сердца, которое может привести к смертельной аритмии или нерегулярному сердцебиению. По словам руководителей нового исследования, это редкая, но очень частая причина внезапной смерти молодых людей. Средний возраст диагноза составляет 31 год, хотя он может возникать в подростковом и среднем возрасте.

Во многих случаях АП-КМП может эффективно управляться с помощью имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), устройства, которое обнаруживает электрические нарушения в сердечной мышце и немедленно шокирует сердце, чтобы восстановить нормальный ритм. ИКД предотвращают внезапную сердечную смерть и спасают жизни. Но эти устройства сопряжены с рисками и побочными эффектами, считает ведущий исследователь Синтия Джеймс, доктор философии, доцент кафедры кардиологии и сертифицированный генетический консультант в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса. Устройства могут доставлять неподходящие удары, когда пациенты не испытывают угрожающие жизни аритмии. А сам ИКД или отводы кардиостимулятора, помещенные в сердце для проведения шока, могут со временем испортиться, что потребует замены хирургическим путем.

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Исследователи говорят, что новый алгоритм был разработан, потому что неясно, должны ли пациенты, которые еще не испытали это событие, получить ИКД его для профилактики.

В предыдущих исследованиях было выявлено несколько факторов риска возникновения опасных для жизни аритмий у пациентов с АП-КМП, но в каждом исследовании участвовало настолько небольшое количество пациентов, что по отдельности они не были полезны в качестве всеобъемлющей модели для прогнозирования пользы от ИКД.

Чтобы устранить этот недостаток, ученые объединили данные медицинских карт 528 пациентов в медицинских центрах в США и Европе. Группа была почти поровну разделена между мужчинами и женщинами, а также между Северной Америкой и Европой. Никто из испытуемых еще не испытывал опасной для жизни аритмии.

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Затем, используя факторы риска, полученные из опубликованных ранее исследований - включая возраст, пол, потерю сознания из-за причин, связанных с сердцем, ненасыщенные аномальные ритмы сердца, количество аномальных сердечных сокращений (так называемых преждевременных желудочковых комплексов) в течение 24 часов, и функцию сердца - они создали компьютерную модель, чтобы попытаться предсказать, может ли какой-либо из 528 пациентов подвергнуться серьезной аритмии с течением времени.

За почти пять лет наблюдения чуть более четверти из этих пациентов страдали опасной аритмией, и 18 пациентов умерли.

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Исследователи обнаружили, что их модель точно учитывает, какие пациенты будут иметь опасные для жизни события. Ни у одного пациента с пятилетним прогнозируемым модельным риском 5% или менее не было серьезной аритмии. Больше чем 95 процентов аритмий произошли в людях с по крайней мере 15-процентным пятилетним риском.

Когда исследователи сравнили свои показатели точности прогноза с результатами, использующими текущий согласованный алгоритм размещения ИКД, они обнаружили, что около 20,6 процента рекомендованных размещения аппарата, вероятно, были бы излишними. В связи с этой новой публикацией, команда разработала бесплатное приложение, которое позволит врачам и пациентам быстро вводить медицинские данные для расчета личного риска, упрощая процесс принятия решений.

Фото: scottgallant.github.io

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