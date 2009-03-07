Увы, но далеко не каждый из нас относится к своему здоровью должным образом. У всех, как правило, есть свои проблемные "звенья". Для одних это питание, для других — движение, а для третьих — рабочее время. Для того чтобы выяснить, на что прежде всего нужно обратить внимание, чтобы организм верой и правдой служил вам долгие годы, пройдите этот тест.
Подумайте, насколько соответствуют действительности приведенные ниже высказывания. После чего подсчитайте набранные баллы (сначала по группам, а потом все вместе).
1. Я занимаюсь спортом:
— не более раза в месяц (1),
— обычно раз в неделю (2),
— в среднем два-три раза в неделю (3).
2. Я могу подняться без одышки:
— максимум на один этаж (1),
— на два-три этажа (2),
— столько этажей, сколько необходимо, потому что я всегда пользуюсь лестницей (3).
3. Такие физические упражнения на выносливость, как бег, езда на велосипеде, продолжительные забеги на лыжах или плавание:
— не интересуют меня (1),
— практикуются мной только тогда, когда это необходимо (2),
— практикуются мной постоянно (3).
4. Физические упражнения за рабочим столом:
— это чепуха: как это вообще выглядит? (1),
— знаю о них, хотя редко применяю на практике (2),
— выполняю регулярно (3).
Сумма в данной группе _ баллов
5. Еда:
— это неизбежное зло (1),
— не так уж и важна, однако я все же уделяю внимание витаминам (2),
— должна быть вкусной и прежде всего здоровой (3).
6. Время приема пищи:
— наступает тогда, когда я проголодаюсь, нерегулярно (1),
— строгое, я стараюсь его придерживаться (2).
7. Если вдруг мне запретят есть какие-то определенные вещи, то это будет:
— катастрофа! Ведь всегда самая вкусная пища — нездоровая! (1),
— неприятно, но нельзя же делать из этого проблему! (2),
— первым шагом к здоровью (3).
Сумма в данной группе _ баллов
III. Стиль жизни
8. Я курю:
— регулярно (1),
— только в особых случаях (2),
— никогда (3).
9. Алкоголь:
— вполне привычная вещь для меня (почти ежедневно) (1),
— употребляю спиртное максимум два-три раза в неделю (2).
10. Кофе, кока-кола и другие энергетические напитки:
— без них я не продержусь и дня (1),
— пью их от случая к случаю (2),
— обычно не нуждаюсь в них (3).
11. Мой жизненный ритм:
— чрезвычайно изменчив: ненормированный рабочий день, бессонные ночи по выходным, иногда смена часовых поясов (1),
— в некоторой мере можно назвать упорядоченным, однако работа занимает у меня слишком много времени (2),
— в полном порядке, я регулярно питаюсь и соблюдаю режим сна (3).
Сумма в данной группе _ баллов
12. На моем письменном столе:
— постоянный беспорядок, я никогда ничего не успеваю (1),
— в большинстве случаев царит беспорядок, но все достаточно понятно (2),
— по вечерам обычно чисто, я убираюсь перед следующим рабочим днем (3).
13. Мой шеф и коллеги:
— с гораздо большим удовольствием любуюсь ими со спины (1),
— отношусь к ним с безразличием (2),
— считаю, что мы отличная команда (3).
14. Обычно я иду с утра на работу:
— в дурном настроении (1),
— с удовольствием (2).
15. Отпуск:
— это мое спасение: только ради него и живу (1),
— идет мне на пользу: наконец-то я снова смогу поправить свое здоровье (2).
Сумма в данной группе _ баллов
15-23 балла
Вы не уделяете должного внимания здоровью и активному образу жизни. Чтобы лучше себя чувствовать, постарайтесь поработать над каждой из областей, обозначенных в тесте. О своем наиболее слабом звене вы узнаете, подведя итоги по группам.
24-32 балла
В некоторых областях вы вполне заботитесь о своем здоровье, однако всегда можно что-то улучшить. Подведя итоги по группам, вы узнаете, какие сферы больше всего нуждаются в вашем внимании.
33-41 балл
Поздравляем! Забота о здоровье и регулярная физическая активность — для вас первоочередные задачи. Однако никто не совершенен — научиться еще паре-тройке приемов вам будет только полезно. Проведя итоги по группам, вы узнаете, какой из областей необходимо уделить наибольшее внимание
Подвижность: 4-12 баллов
Если в этой области набрано меньше восьми баллов, вы испытываете недостаток движения, и это может угрожать здоровью. Физическая активность не обязательно означает занятия спортом. Если вы будете ходить быстрее и чаще подниматься по лестнице, то эти меры также будут способствовать кровообращению. А если вы освоите комплекс упражнений на рабочем месте, то оздоровитесь гораздо быстрее. Ну а регулярные занятия фитнесом — бесспорно оптимальный вариант.
Питание: 3-8 баллов
Сбалансированное питание — основа хорошего самочувствия. Если в этой области вы набрали менее пяти баллов, надо тщательно проанализировать свой рацион: скорее всего, он в основном состоит из фастфуда и кока-колы. Постарайтесь сбалансировать свое меню, обогатив его живыми витаминами. Поверьте, полезная еда может быть при этом и вкусной.
Стиль жизни: 4-11 баллов
Курение, алкоголь и ненормированный режим — мы не задумываемся об этом, пока молоды. Однако со временем и с возрастающей рабочей нагрузкой отрицательное влияние этих факторов на здоровье все более ощутимо. Если вы набрали менее восьми баллов, пора снижать потребление табака и алкоголя.
Рабочая нагрузка: 4-10 баллов
Вы считаете свою работу обременительной? Испытываете на службе слишком большое давление или возвращаетесь домой выжатыми, как лимон? Если вы набрали меньше восьми баллов, значит, у вас серьезные проблемы. Постарайтесь подобрать и освоить способы борьбы со стрессом на работе. При каких-либо сложностях, можете воспользоваться помощью психолога.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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