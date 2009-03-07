Тест: Как вы относитесь к своему здоровью?

Увы, но далеко не каждый из нас относится к своему здоровью должным образом. У всех, как правило, есть свои проблемные "звенья". Для одних это питание, для других — движение, а для третьих — рабочее время. Для того чтобы выяснить, на что прежде всего нужно обратить внимание, чтобы организм верой и правдой служил вам долгие годы, пройдите этот тест.

Пройдите тест

Подумайте, насколько соответствуют действительности приведенные ниже высказывания. После чего подсчитайте набранные баллы (сначала по группам, а потом все вместе).

I. Подвижность

1. Я занимаюсь спортом:

— не более раза в месяц (1),

— обычно раз в неделю (2),

— в среднем два-три раза в неделю (3).

2. Я могу подняться без одышки:

— максимум на один этаж (1),

— на два-три этажа (2),

— столько этажей, сколько необходимо, потому что я всегда пользуюсь лестницей (3).

3. Такие физические упражнения на выносливость, как бег, езда на велосипеде, продолжительные забеги на лыжах или плавание:

— не интересуют меня (1),

— практикуются мной только тогда, когда это необходимо (2),

— практикуются мной постоянно (3).

4. Физические упражнения за рабочим столом:

— это чепуха: как это вообще выглядит? (1),

— знаю о них, хотя редко применяю на практике (2),

— выполняю регулярно (3).

Сумма в данной группе _ баллов

II. Питание

5. Еда:

— это неизбежное зло (1),

— не так уж и важна, однако я все же уделяю внимание витаминам (2),

— должна быть вкусной и прежде всего здоровой (3).

6. Время приема пищи:

— наступает тогда, когда я проголодаюсь, нерегулярно (1),

— строгое, я стараюсь его придерживаться (2).

7. Если вдруг мне запретят есть какие-то определенные вещи, то это будет:

— катастрофа! Ведь всегда самая вкусная пища — нездоровая! (1),

— неприятно, но нельзя же делать из этого проблему! (2),

— первым шагом к здоровью (3).

Сумма в данной группе _ баллов

Здоровое питание

III. Стиль жизни

8. Я курю:

— регулярно (1),

— только в особых случаях (2),

— никогда (3).

9. Алкоголь:

— вполне привычная вещь для меня (почти ежедневно) (1),

— употребляю спиртное максимум два-три раза в неделю (2).

10. Кофе, кока-кола и другие энергетические напитки:

— без них я не продержусь и дня (1),

— пью их от случая к случаю (2),

— обычно не нуждаюсь в них (3).

11. Мой жизненный ритм:

— чрезвычайно изменчив: ненормированный рабочий день, бессонные ночи по выходным, иногда смена часовых поясов (1),

— в некоторой мере можно назвать упорядоченным, однако работа занимает у меня слишком много времени (2),

— в полном порядке, я регулярно питаюсь и соблюдаю режим сна (3).

Сумма в данной группе _ баллов

IV. Рабочая нагрузка

12. На моем письменном столе:

— постоянный беспорядок, я никогда ничего не успеваю (1),

— в большинстве случаев царит беспорядок, но все достаточно понятно (2),

— по вечерам обычно чисто, я убираюсь перед следующим рабочим днем (3).

13. Мой шеф и коллеги:

— с гораздо большим удовольствием любуюсь ими со спины (1),

— отношусь к ним с безразличием (2),

— считаю, что мы отличная команда (3).

14. Обычно я иду с утра на работу:

— в дурном настроении (1),

— с удовольствием (2).

15. Отпуск:

— это мое спасение: только ради него и живу (1),

— идет мне на пользу: наконец-то я снова смогу поправить свое здоровье (2).

Сумма в данной группе _ баллов

Отпуск

Подведение итогов

15-23 балла

Вы не уделяете должного внимания здоровью и активному образу жизни. Чтобы лучше себя чувствовать, постарайтесь поработать над каждой из областей, обозначенных в тесте. О своем наиболее слабом звене вы узнаете, подведя итоги по группам.

24-32 балла

В некоторых областях вы вполне заботитесь о своем здоровье, однако всегда можно что-то улучшить. Подведя итоги по группам, вы узнаете, какие сферы больше всего нуждаются в вашем внимании.

33-41 балл

Поздравляем! Забота о здоровье и регулярная физическая активность — для вас первоочередные задачи. Однако никто не совершенен — научиться еще паре-тройке приемов вам будет только полезно. Проведя итоги по группам, вы узнаете, какой из областей необходимо уделить наибольшее внимание

Итоги по группам

Подвижность: 4-12 баллов

Если в этой области набрано меньше восьми баллов, вы испытываете недостаток движения, и это может угрожать здоровью. Физическая активность не обязательно означает занятия спортом. Если вы будете ходить быстрее и чаще подниматься по лестнице, то эти меры также будут способствовать кровообращению. А если вы освоите комплекс упражнений на рабочем месте, то оздоровитесь гораздо быстрее. Ну а регулярные занятия фитнесом — бесспорно оптимальный вариант.

Питание: 3-8 баллов

Сбалансированное питание — основа хорошего самочувствия. Если в этой области вы набрали менее пяти баллов, надо тщательно проанализировать свой рацион: скорее всего, он в основном состоит из фастфуда и кока-колы. Постарайтесь сбалансировать свое меню, обогатив его живыми витаминами. Поверьте, полезная еда может быть при этом и вкусной.

Стиль жизни: 4-11 баллов

Курение, алкоголь и ненормированный режим — мы не задумываемся об этом, пока молоды. Однако со временем и с возрастающей рабочей нагрузкой отрицательное влияние этих факторов на здоровье все более ощутимо. Если вы набрали менее восьми баллов, пора снижать потребление табака и алкоголя.

Рабочая нагрузка: 4-10 баллов

Вы считаете свою работу обременительной? Испытываете на службе слишком большое давление или возвращаетесь домой выжатыми, как лимон? Если вы набрали меньше восьми баллов, значит, у вас серьезные проблемы. Постарайтесь подобрать и освоить способы борьбы со стрессом на работе. При каких-либо сложностях, можете воспользоваться помощью психолога.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.