Перспективные методы борьбы с раковой опухолью

Методы, которые недавно стали применяться в лечение рака, точно помогают. Одни лекарства уже доступны, другие проходят испытания. Стоит отметить, что каждое новое открытие дарит надежду на выздоровление, у людей появляется шанс на жизнь.

Персональная геномика

В каждой клетке нашего тела есть биологическая формация, совокупность наследственного материала, определяющая предрасположенность к болезни. Персональная геномика создана, чтобы определить вероятность возможности заболевание, она позволит создать индивидуальную схему для лечения.

Личные особенности человека

Врачи-онкологи лечат не болезнь, а человека с его личными особенностями. Лечить рак молочной железы и рак легких нельзя одним методом, потому что они неэффективны. Методы будут результативны для одного, а для другого - нет.

Иммунотерапия рака

Набирает обороты иммунотерапия рака. На каждой опухолевой клетке расположены чужеродные вещества для организма, они не вызывают иммунного ответа. Цель онкологов обучать клетки распознавать данные вещества, они являются оружием против страшной болезни. Врачи объясняют, что они хотят изучить генетический профиль опухоли, понять, как они обходят иммунную систему.

Прорыв был осуществлен в 2011 году, когда разработали ипилимумаб, контролирующий иммунные точки ответа. Изобретенный препарат используют для лечения опухоли, повышая продолжительность жизни пациента.

Антигенные вакцины

В 2016 стало прорывом создание антигенных вакцин, избавляющие лабораторных мышей от рака толстой кишки, злокачественной меланомы. Сначала вакцины испытывают на крупных животных, потом на людях.

"Совалди" - лекарство от гепатита

Лекарство от гепатита поможет остановить рак печени. Болезнь печени, по-другому гепатит С, запросто может перетечь в рак. Лекарственный препарат «Совалди» прошел проверку в Америке, его одобрили для лечения гепатита. Лекарство быстро стало популярным, однако в Украине, например, прием препарата ограничен.

Интраоперационная лучевая терапия

Лучевая терапия против рака молочной железы. Проблема лучевой терапии заключается в высокой дозе облучения опухоли, чтобы не повредить здоровые ткани. Стандартная процедура является токсичной для лечения рака. После нее пациент чувствует себя плохо физически, морально, при интраоперационной лучевой терапии побочные эффекты незаметны.

Компьютерная томография (КТ)

КТ для ранней стадии диагностики рака легких. Люди, бросившие курить, хотят знать, какие у них шансы заболеть раком легких. Рентген не всегда передает полную информацию, благо сегодня можно диагностировать болезнь при помощи компьютерной томографии, позволяющая распознать болезнь на первых стадиях. На ранней стадии от опухоли можно излечиться.

Фото: i.obozrevatel.com

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