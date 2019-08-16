Вздутие кишечника - чаще женская проблема

Недавние исследования ученых показали, что представительницы прекрасного пола чаще мучаются от проблем со вздутием живота по сравнению с мужчинами. Причина такой «несправедливости» в природном строении органа пищеварения.

По словам западного гастроэнтеролога доктора Робина Чуткана, из-за того, что кишечник женщин на целых 10 сантиметров длиннее, чем у мужчин, дамы чаще сталкиваются с такой эстетической проблемой, как выпирающий живот. При этом сама женщина может быть даже худой, но «бугорок» на животе у нее предательски и гарантировано торчит.

Это открытие заставило ученых ломать головы над тем, а почему же природа так распорядилась, какую функциональную нагрузку несут эти «лишние» сантиметры?

Для чего женщинам длинный кишечник

Предположительно, считают эксперты, длинный кишечник нужен им для возможности поглощать больше жидкости в период, когда женщина готовится стать матерью и вынашивает в себе плод. Ведь так образуется амниотическая жидкость. Кроме того, благодаря этому объем крови, циркулирующей по организму, также увеличивается, что необходимо будущему ребенку.

Еще одно отличие кишечника мужчины и женщины - его форма

Так, представители сильного пола имеют подковообразную толстую кишку, а у женщин она напоминает лабиринт, в котором довольно много поворотов и закручиваний, что часто провоцирует запоры. Впрочем, «небольшой животик», который изрядно портит настроение - не такая уж большая проблема. По мнению врачей от нее можно избавиться, пересмотрев ряд пищевых привычек.

Причины "выпирающего животика"

Прежде всего, выпячивается живот часто из-за повышенной выработки желудочного сока, которая стимулируется употреблением в пищу таких излюбленных специй и приправ как уксус, чеснок, а также некоторых жирных соусов.

Кроме того, утверждают диетологи, фрукты и овощи, которые необходимо принимать человеку ежедневно, также становятся причиной проблемы.

Разумеется, внесение их в ежедневный рацион - обязательно, но это ни в коем случае не должно быть на пустой желудок. В противном случае вместе с пользой можно заполучить и проблему в виде вздутия.

Впрочем, если женщина, например, планирует в ближайшие часы надеть обтягивающее платье, чтобы поразить стройностью, ей в этот день и вовсе стоит отказаться от сырых фруктов и овощей.

Также много места в животе занимают бобовые, все виды перца, виноград, сливы, цитрусовые.

Поэтому, чтобы сохранить стройность, лучше употреблять витамины в уже обработанных паром или духовкой овощах. Прекрасно подойдут сухофрукты, которые сохраняют все витамины, а также запеченные яблоки.

Фото: zhenskoe-zdorovye.com

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