Программа по уходу за пациентами со слабоумием показывает хорошие результаты

Исследования, проводимые UCLA (Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе), показывают, что комплексная программа по уходу за пациентами со слабоумием, в которой работают медсестры из системы здравоохранения, улучшает психическое и эмоциональное здоровье пациентов и лиц, осуществляющих уход. Статья опубликована в рецензируемом журнале Американского общества гериатрии.
Исследователи обнаружили, что хотя программа не замедляла прогрессирование деменции, она уменьшала поведенческие проблемы пациентов и депрессию, а также снижала страдания тех, кто ухаживает за больными.
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Полученные данные говорят о том, что Программы по лечению болезни Альцгеймера и деменции в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, являются многообещающим подходом к улучшению психологического здоровья пациентов и лиц, осуществляющих уход.
«Хотя программа была реализована только на одном объекте, принципы программы и модели оказания медицинской помощи могут быть приняты и адаптированы для соответствия другим системам здравоохранения», - говорят исследователи. Они изучили данные людей с деменцией и тех, кто за ними ухаживал, после года зачисления в программу UCLA с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Чтобы определить результаты для пациентов и лиц, осуществляющих уход, исследователи измерили когнитивные функции пациентов, их способность функционировать и симптомы депрессии. Они также оценили эмоциональное состояние лиц, осуществляющих уход, и финансовые, физические, психологические и социальные последствия напряжения, которое они испытывают.
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Исследователи обнаружили, что у 58% из 543 пациентов и 63% из 447 лиц, осуществляющих уход, симптомы улучшились или незначительные симптомы сохранялись.
"Результаты исследования, которое было обсервационным, показывают, что есть и другие эффективные способы помочь 6 миллионам американцев, страдающих болезнью Альцгеймера или другими деменциями", - отметили специалисты.
Это исследование показывает, что обеспечение высокого качества помощи людям с деменцией, а также поддержка и образование лиц, обеспечивающих уход, могут повлиять на результаты в отношении здоровья, которые важны для людей.
Фото: satuharapan.com
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