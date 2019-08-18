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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения кифоза

Здоровье print

Кифоз представляет собой искривление позвоночника с выпуклостью сзади в грудном отделе. Специфическое лечение кифоза определяется на основании возраста пациента, общей истории болезни, степени заболевания, толерантности к конкретным лекарствам, методам лечения и процедурам, а также ожидаемого течения заболевания.

Конечная цель всех протоколов лечения - остановить прогрессирование искривления и предотвратить деформацию. Существует множество традиционных ортопедических и хирургических методов лечения, поэтому стратегия должна быть адаптирована к потребностям каждого отдельного пациента. Поскольку раннее выявление кифоза имеет решающее значение для успешного лечения этого состояния, педиатры и семейные врачи обычно ищут признаки возможного кифоза у детей.

Консервативное лечение кифоза

Физиотерапию часто назначают для улучшения осанки, укрепления мышц туловища и растягивания мышцы подколенного сухожилия. Хорошо разработанная программа упражнений может также помочь облегчить боль у многих пациентов. Изучение правильной механики тела для сохранения вертикальной осанки, сохранения высокого уровня активности, соблюдения регулярных упражнений на растяжку  и без сотрясений, например, в бассейне,  являются обычными начальными шагами в лечении кифоза.

Бандаж надевается, пока кости еще растут. Это должно уменьшить искривление позвоночника более чем на 15 градусов. У пациентов с кифозом наиболее широко используемыми устройствами являются скоба Милуоки и скоба двустворчатого кифоза.

Перед назначением любого вида креплений в некоторых случаях требуется отливка для исправления выраженной и жесткой кифотической деформации. Когда нет риска сдавления или нестабильности спинного мозга, предпочтительным подходом у пациентов с тяжелым и жестким кифозом является постепенная коррекция деформации с целью снижения риска хирургического вмешательства, облегчения самого хирургического лечения и улучшения послеоперационных результатов.

Хирургическое лечение

Когда кифоз настолько серьезен, что требует хирургического вмешательства, рассматривается много разных процедур. Поскольку каждый случай кифоза несколько отличается, для достижения оптимальных результатов требуется очень специализированный подход. Кроме того, операция должна быть направлена не только на выпрямление позвоночника, но и на решение проблем, вызванных кифозом.

Хирургическое вмешательство может включать в себя инструменты (крючки, стержни и винты), которые помогают исправить деформацию в случаях прогрессирующего кифотического синдрома у детей старшего возраста. Если спинной мозг не может переносить определенные манипулятивные методы, направленные на выпрямление позвоночника, можно рассмотреть удаление неправильно согнутых позвонков для выравнивания позвоночника.

Кроме того, для выравнивания позвоночника часто рекомендуется остеотомия. Остеотомия Смита-Петерсона выполняется на нескольких уровнях, чтобы обеспечить надежную реализацию дополнительных корректирующих сил.

Фото: healthwow.ru

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Темы кифоз лечение деформация прогрессирование искривление позвоночника
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