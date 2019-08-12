Тортиколлис, или кривошея, у детей: причины появления

Тортиколлис - это состояние, характеризующееся боковым скручиванием шеи, в результате чего голова принимает ненормальное положение в результате непроизвольных тонических или периодических спазмов мышц шеи. Множество состояний может вызвать кривошею, но дифференциальный диагноз у младенцев различается по сравнению с детьми и подростками.

Наиболее частой причиной кривошеи у детей является родовая травма В зависимости от происхождения кривошея делится на врожденную, когда патология появляется на этапе внутриутробного развития плода или при неудачных родах, а также приобретенную, когда патология развилась после родов.

Врожденный мышечный тортиколлис

Врожденная мышечная кривошея также известна как перекос шеи, кривоватая шейка и запястная кость. Она представляет собой состояние, вызванное односторонним фиброзом грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Эта мышца позволяет нашей шее поворачиваться и вращаться.

Состояние уже присутствует во время рождения или развивается сразу после рождения, но обычно оно обнаруживается в течение первых 6-8 недель после рождения, когда новорожденный начинает получать контроль над движением головы и шеи. Кроме того, у некоторых детей с врожденной мышечной кривошеей также возникает вывих тазобедренного сустава, присутствующий с рождения и чаще наблюдаемый у девочек.

В дополнение к наклону головы у детей с этим заболеванием диапазон движений шеи ограничен. Обычно они имеют мягкий комок в мышце шеи и уплощение стороны лица из-за сна на этой стороне. У 90% детей с врожденной мышечной кривошеей наблюдается асимметрия человеческого черепа (плагиоцефалия).

Для лечения большинства случаев врожденной кривошеи достаточно регулярного наблюдения и физической терапии.

Другие причины тортиколлиса у детей

Доброкачественная пароксизмальная кривошея представляет собой редкое функциональное расстройство у детей и характеризуется рецидивирующими эпизодами кривошеи у здоровых детей. Обычно это происходит в течение первых трех месяцев жизни с неизвестной распространенностью, но доброкачественная природа расстройства означает, что лечение не требуется.

Даже при том, что это может быть замечено у детей после четырехмесячного возраста, глазная кривошея обычно проявляется позже, чем врожденная мышечная кривошея, согласно периоду развития бинокулярного зрения. Распространенными причинами глазной кривошеи являются врожденный нистагм (непроизвольные колебательные движения глаз, до нескольких сотен в минуту, и врожденное паралитическое косоглазие.

Синдром Сандифера - еще одна причина тортиколлиса - представляет собой редкое педиатрическое состояние, которое описывает искривление шеи в сочетании с патологическими позами, наблюдающееся у детей с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. В основном движения состоят из внезапного разгибания шеи в опистотонической позе (судорожной позе с резким выгибанием спины, запрокидыванием головы назад), часто с качанием головы из стороны в сторону.

Фото: mynizhyn.com

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