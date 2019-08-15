Ученые стараются узнать, почему при кожных болезнях возникает зуд и как его лечить

Многие живые существа испытывают зуд, в том числе и человек. Чесание помогает облегчить симптомы, но ненадолго. Наука о зуде говорит немногое, особенно когда он вызван кожными заболеваниями, например, псориазом или экземой, от которых каждый год страдает более 15 миллионов человек.

Исследователи из Центра изучения зуда при Медицинской школе Вашингтонского университета опубликовали обзор работ, касающихся проблем зуда.

Исследователи подозревают, что когда мы чувствуем зуд, это происходит под влиянием обязательного присутствия на коже какого-то раздражителя.

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Но эксперты не совсем уверены, почему псориаз и экзема вызывают у нас зуд, а чесание кожи только усугубляет ситуацию. Мы повреждаем внешние клетки дермы, побуждая организм вырабатывать определенные белки. Последние сигнализируют нервным клеткам, которые посылают в мозг сообщение, которое "говорит", что именно нужно почесать. И таким образом цикл продолжается.

«Вообще говоря, чесание не очень помогает при длительных состояниях, таких как экзема или даже кратковременном зуде, например, от укусов комаров», - говорит Брайан Ким, дерматолог и иммунолог, автор исследования.

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Недавнее исследование выявило, как некоторые из тех белков цитокинов, которые выделяет кожа, работают совместно с мозгом, чтобы вызвать ощущение зуда. Например, Ким и его соавтор Мэдисон Мак в 2017 году провели эксперимент на мышах, в результате которого было обнаружено, что блокирование рецептора в мозге цитокина под названием IL-4 значительно снижает чесотку у мышей с экземой.

Другие исследования показали, что когда исследователи блокировали определенные нервные волокна в коже мышей от отправки и получения сигналов в мозг и из мозга, грызуны перестали чесаться.

Результаты такого рода исследований указывают на тот факт, что при хронических кожных заболеваниях мозг, скорее всего, работает вместе с иммунной системой. Цитокины и связанные с ними нервные клетки станут главными объектами изучения экспертами, которые пытаются разработать новые методы терапии хронических кожных заболеваний.

Фото: novi.ba

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