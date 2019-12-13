Как каждый может бороться с устойчивостью к антибиотикам

Антибиотики — чудесные лекарства. Они могут вылечить инфекции, которые раньше убивали людей. Однако в последние годы многие бактерии, которых уничтожали эти лекарства, находят способы выживания. Это означает, что потенциально смертельные инфекции возникают чаще. Есть все еще несколько лекарств, которые, кажется, подавляют устойчивые микробы. Количество лекарств в этой категории, однако, сокращается. Врачи, как правило, и употребления этих лекарств, которые они называют "последней линией защиты", пока не обнаружат, что другие лекарства не действуют. Тем временем биологи и инженеры работают над разработкой новых методов лечения антибиотиками.

Но в этой борьбе с устойчивостью к антибиотикам каждый должен сыграть свою роль. Вот несколько советов о том, что вы можете сделать:

Будьте в курсе. Чтение научных статей в интернете на эту тему — хорошее начало. Но не позволяйте вашему образованию на этой жизненно важной теме закончиться. Также ознакомьтесь с последней информацией от проверенных органов, таких как Всемирная организация здравоохранения.

Используйте антибиотики с умом. Не ждите, что врач назначит антибиотики каждый раз, когда у вас появляется кашель или температура. Антибиотики не убивают вирусы. Также имейте в виду, что даже для некоторых инфекций, вызванных бактериями, антибиотики не нужны. Во многих случаях можно выздороветь быстро, не принимая эти лекарства. Будьте терпеливы — в некоторых случаях симптомы могут длиться несколько недель, например, кашель или насморк.

Узнайте, как бороться с вирусными инфекциями. Не давите на своего врача в отношении антибиотиков, если кажется, что у вас вирусная инфекция, кашель, жар и озноб. Вместо этого, отдыхайте и пейте жидкости, так как ваша иммунная система сама справляется с инфекцией. Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут помочь облегчить симптомы, когда ваш организм борется с инфекцией.

Точно следуйте указанным инструкциям по приему антибиотиков. И даже когда вы начинаете чувствовать себя лучше, продолжайте принимать остальное лекарство. Некоторые инфекции на самом деле не проходят, когда вы начинаете чувствовать себя лучше. Если вы не принимаете лекарство до конца, вы позволяете некоторым еще растущим микробам развивать резистентность. Теперь, если вы распространите их, и антибиотики могут не помочь следующему человеку, который заразится (и это может быть друг или член семьи).

Никогда не принимайте антибиотики, которые прописаны кому-то другому. Это лекарство может не подходить для вашей болезни. Принятие неправильного лекарства может задержать ваше выздоровление и позволить размножаться бактериям — возможно, развивая устойчивость.

Никогда не принимайте антибиотики без рецепта. Во многих странах рецепт не требуется, чтобы получить эти лекарства. Вы вряд ли будете знать, что поможет вашей конкретной инфекции. А прием антибиотиков, когда они вам не нужны, способствует развитию резистентности.

Оставайтесь дома, когда болеете. Предотвратите распространение своих микробов, избегая контакта с другими людьми.

Фото: thestandnews.com