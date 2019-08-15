Два часа перед экраном гаджетов вечером нарушает сон

Перед сном люди часто и долго сидят с телефоном, компьютером или телевизором, экраны которых излучают синий свет. Новое исследование показало, что его воздействие в течение двух часов перед сном может помешать хорошо выспаться ночью.

Уже давно известно, что синий свет вреден для сна. Он влияет на внутренние «часы» организма. Эти естественные циклы говорят нам, когда спать, а когда вставать по утрам. Эти циклы известны как циркадные ритмы. Свет и темнота помогают этим внутренним часам работать примерно в 24-часовом цикле.

Поскольку электронные устройства окружают нас, трудно избежать их синего свечения. Мы постоянно используем телефоны, отмечает Амит Шай Грин, аспирант в Университете Хайфы в Израиле, автор нового исследования. Грин и его команда пригласили 19 человек - всем по 20 лет - для изучения сна. Люди провели два часа за компьютером перед сном. Но они не все испытывали одинаковое воздействие света.

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Исследователи подправили экраны компьютеров. Некоторые излучали интенсивный синий свет. Другие излучали мягкий синий свет, интенсивный красный свет или мягкий красный свет. Красный свет не влияет на сон, как синий свет. В новом эксперименте ученые использовали красный свет для контрольной группы, с которой можно сравнивать любые эффекты синего света на сон.

Пока люди спали, исследователи записывали, сколько раз участники просыпались в течение ночи и как долго они спали в целом. Ученые также составили график фаз сна. Наконец, каждый участник сообщал, насколько он чувствовал себя отдохнувшим на следующее утро.

Люди, которые смотрели на интенсивный синий свет, засыпали примерно на 16 минут дольше по сравнению с теми, кто использовал экраны с красным светом. Те, кто подвергался воздействию синего света, также чаще просыпались ночью. Люди, использующие экраны, которые излучают много синего света, не производят столько мелатонина, как когда они используют экраны с красным светом.

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Мелатонин помогает охлаждать тело ночью. Это объясняет, почему температуры тела не падали, как ожидалось, после того, как участники использовали устройства, излучающие много синего света. На следующий день эти участники были сонными и им было трудно оставаться сосредоточенными.

Использование техники перед сном нарушает биологические часы организма. Рахман говорит, что новая работа хорошо показывает, как синий свет от экранов может быть вреден для нашего тела. Однако он отмечает, что свет в этом исследовании был чрезвычайно ярким. Он был намного ярче, чем то, что излучал бы обычный компьютер, планшет или телевизор.

Кроме того, экраны были около 22 дюймов. Планшеты и телефоны намного меньше. Поэтому трудно сказать, как воздействие синего света обычных устройств на сон может сравниться с воздействием такого большого устройства, как в этом исследовании.

Фото: azinnov.com

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