Что такое синдром сухого глаза и как его лечить

Синдром сухого глаза (ССГ) — проблема, которая очень распространена в современном мире. По статистике, каждый пятый человек страдает этим заболеванием. Каковы же его симптомы?



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При работе за компьютером или чтении глаза очень быстро устают, а также ощущается сухость. Утром веки могут слипаться. Глаза реагируют слезотечением на ветер, пыль, мороз и пр. Часто краснеют глаза. Ощущение дискомфорта и жжения в глазах. Носить линзы невозможно: это причиняет дискомфорт и боль. Если Вы замечаете у себя наличие подобных признаков, стоит задуматься.

Существует ряд причин ССГ. К ним относят: длительную работу за компьютером, недостаток витамина А, экология, состояние гормонального фона, длительное ношение линз, прием антидепрессантов, оральных контрацептивов, препаратов для лечения язвы желудка, нарушение работы слезных желез.

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При появлении симптомов ССГ обязательно обратитесь к офтальмологу. Для того, чтобы подтвердить диагноз, нужно произвести оценку скорости выработки слезной жидкости. Для этого делается определенный тест. Это является единственным методом постановки диагноза на данный момент.

Дело в том, что слеза, вырабатываемая в слезной железе, выполняет ряд функций: защищает роговицу от высыхания и от микробов, обеспечивает четкость зрения благодаря преломлению лучей. Таким образом, недостаточное увлажнение приводит к слипанию конъюнктивы век и глазного яблока. Главная опасность данного явления — травма эпителий роговицы.

Что касается методов лечения синдрома сухого глаза, то в первую очередь это капли, которые заменяют слезу. Помните, что самолечение в данном случае исключено. Капли тоже должен назначить специалист. Однако стоит помнить, что капли обеспечивают временный эффект, потому как причина не устраняется.

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Иной метод лечения — физиопроцедуры. К примеру, циркуляторная лазерстимуляция слезных желез — процедура, которая безболезненна и не требует много времени. Эта процедура подразумевает курс лечения. Вам также будет объяснено, каким образом избавиться от проблемы ССГ на долгие годы.

В случае, если к синдрому сухого глаза Вас привело гормональное нарушение, системное заболевание, а также — прием определенных препаратов, стоит обратиться не только к офтальмологу, но и к терапевту, гастроэнтерологу или гинекологу, в зависимости от причины проявления ССГ. Истинная причина должна быть выявлена и устранена, насколько это возможно.

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Фото: Новый взгляд