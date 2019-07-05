Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Репродуктология Забытые методики Мать и дитя Маммология
Автор Анастасия Дунина

Расположение плаценты: что нужно знать

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология print

Беременность — одновременно и самый счастливый, и самый сложный период для женщины. И часть этих сложностей связана больше даже не с изменениями организма и психики женщины, сколько с множеством рисков неправильного развития плода. Некоторые женщины даже не задумываются, сколько факторов могут повлиять и на неправильное расположение плода, и на его рост, и на организменные функции самой будущей матери. Часть из этих возможных факторов напрямую связана с образом жизни беременной женщины. Но большая часть всё же связана с рисками, которые нам не подвластны — в этом случае просто важно тогда знать, что может произойти, и быть готовой ко всему. В этой статье мы расскажем о расположении плаценты.


Беременность: что делать, чтобы ребенок родился здоровым

Плацента — это орган, который растёт в матке во время беременности, чтобы снабжать плод кислородом и питательными веществами. Этот орган крепится к матке, и его расположение, грубо говоря, можно разделить на четыре вида: заднее (в задней части матки), переднее (в передней части), фундальное (в верхней части матки) и низко лежащее (на дне матки, а иногда даже над шейкой матки).

Читайте также: Задержка отделения плаценты

Крепление к задней части матки является самым "оптимальным" расположением. Если смотреть схематически, то плацента в этом случае располагается ближе к спине.

Чем такое расположение "выгодно"?

Во-первых, именно "спинная" часть матки не подвергается сильному растяжению, в отличие от передней части матки. Это обеспечивает плаценту неподвижностью, то есть никакому сильному механическому воздействию.

Во-вторых, такое расположение снижает риск преждевременной отслойки.

В-третьих, при заднем креплении довольно низок риск возможного предлежания плаценты — явления, когда плацента уходит вниз, практически к родовым путям.

То есть если у вас заднее крепление плаценты, то у вас самый пониженный риск каких-то осложнений при родах.

Читайте также: Ученые вырастили искусственную мини-плаценту

Низко лежащее расположение таит в себе уже опасность. Чем же?

Такое расположение встречается у 10% женщин на ранних сроках беременности. Но плацента — довольно "подвижный" орган, и она может и опускать по стенкам матки, и подниматься. Поэтому часть (около 9) из этих 10% могут в дальнейшем не волноваться. Одному же проценту следует обеспокоиться.

Во-первых, нижнее крепление может предполагать полное перекрытие внутреннего зева. В этом случае самостоятельные роды невозможны. Есть также вероятность, что при возможном кровотечении, произойдёт гибель плода или даже матери. Невозможны самостоятельные роды и велик риск летального исхода и при частичном перекрытии родового канала.

Во-вторых, если даже зев не закрыт, то при родах врачам всё равно придётся быть крайне внимательным, поскольку высок риск возможных осложнений. Матери также придётся сложно при родах.

В 1% могут попасть те, кто имел операции на матке, имеет деформации этого органа, гормональные сбои, ранее имели сложные роды, беременны двумя и более детьми. Но точного фактора такого крепления — нет.

Читайте также: Тайная жизнь нерожденного ребенка

Ещё одно расположение — фундальное, предполагающее расположение в верхней части матки.

Следует отметить, что этот вид не считается отдельным — переднее и заднее расположение предполагают и фундальное. То есть в этих двух видах плацента крепится в верхних зонах, различие лишь в том, ближе ли к спине, или к животу.

Но в любом случае, верхнее расположение — уже плюс, поскольку родовой канал не будет перекрыт.

И последнее расположение — переднее.

Хотя плацента в этом случае и находится в верхних зонах. Такое крепление также чревато возможными опасностями, хотя сейчас врачи причисляют такое расположение к норме.

Чем такое крепление может быть опасно?

В этом случае плацента будет активно растягиваться вместе с маткой. Проблема состоит в том, что изначально плацента не предполагает растягивание — она не эластичный орган. Поэтому растягивание может привести к нарушению функционирования органа и нарушению доставки нужных веществ и кислорода плоду. А уже это может привести к гестозу.

Гестоз — это осложнение протекающей беременности. Сначала этот диагноз предполагает сильные отёки, потом нарушение в работе почек, в обмене веществ, повышенное давление, затем судороги и даже кому.

Но следует отметить, что нет точных причин, вызывающих эту патологию. Проблема с плацентой предполагает повышенный риск, но может и не приводить к этому серьёзному заболеванию.

Также при переднем расположение повышены риски отслойки плаценты и внутриутробной смерти плода.

Читайте также: Ученые: причиной шизофрении может стать плацента

То есть самым лучшим расположением является заднее, потом идёт переднее и уже затем нижнее (верхнее не считаем за самостоятельный вид).

Но поскольку плацента может перемещаться, то точное расположение органа перед родами дадут лишь обследования. Но и до контрольного УЗИ следует обратиться к врачу при следующих симптомах: вагинальное кровотечение, сильная боль в спине или в животе, снижение подвижности плода, твёрдость живота на уровне матки. Всё это симптомы нижнего расположения или осложнений при переднем креплении.

Следует также помнить, что кровотечение характерно в основном для нижнего крепления. В этом случае кровь может вызвать даже простой смех, кашель или наклон.

Поэтому будьте осторожны. Ничто вас не защищает полностью от нежеланного расположения плаценты, и даже если изначально всё было хорошо, то это не значит, что плацента не "упадёт" в последние месяцы. Поэтому будьте бдительны к своим ощущениям и не пропускайте запланированные процедуры УЗИ.

Читайте также: Плацента может использоваться для лечения инфаркта 

Фото превью: Parents.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы плацента беременность репродуктология расположение плаценты
Обсудить
Актуальная аналитика
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Недвижимость
Понятие "квартплата" и все, что нужно о ней знать﻿
Новости Украины
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
Новости Все >
Ученые из Греции раскрыли совершенное 33 тысячи лет назад убийство
Суд Польши экстрадирует в РФ совладельца "Зимней вишни"
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершено
Эксперт считает, что делом против Попова сложно навредить России
Эксперт из США: ремонт РФ "Адмирала Кузнецова" - огромная услуга НАТО
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Медведев: очень много жалоб граждан не доходит до кабмина и президента
Канадский хоккеист рассказал о русских транжирах
Боец Макгрегор мог получить российское гражданство
New York Times: НАТО развернет в Восточной Европе ПРО против ракет РФ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Rzeczpospolita: Лукашенко целенаправленно "русифицировал" Белоруссию
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Эксперт из США: ремонт РФ "Адмирала Кузнецова" - огромная услуга НАТО
Опрос: 22% граждан Эстонии моложе 25 лет зарабатывают свыше 1200 евро
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Суд отправил задержанных силовиков "Альфы" и "Вымпела" под арест
Опрос: 22% граждан Эстонии моложе 25 лет зарабатывают свыше 1200 евро
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
Байден: НАТО перестанет существовать через 5 лет
Собираемся в путешествие в Грецию
Суд отправил задержанных силовиков "Альфы" и "Вымпела" под арест
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
Опрос: 22% граждан Эстонии моложе 25 лет зарабатывают свыше 1200 евро
Суд отправил задержанных силовиков "Альфы" и "Вымпела" под арест
Центробанк сообщил о новом виде мошенничества с банкоматом
Суд отправил задержанных силовиков "Альфы" и "Вымпела" под арест
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
Зеленский пообещал Донбассу мир и воду
Темур Пипия: Содом и Гоморра не имеют отношения к народу Грузии
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ