Мака перуанская: лечит анемию, импотенцию и не только

Мака перуанская — это ближайшая родственница капусты и горчицы, растет в горах Анд в Перу.
С тех пор, как научные исследования доказали правдивость почти мифической силы мака, урожай этого растения пережил коммерческий бум. Адепты здорового образа жизни из разных стран хотят заполучить этот суперфуд. Почему?
Высушенный корень мака имеет высокую пищевую ценность и может сравниться с пшеницей, белым рисом и кукурузой. В маке содержится
В корне растения находится множество полезных макро и микроэлементов:
значительное количество
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Мака широко применяется в нетрадиционной перуанской медицине при лечении
В течение многих столетий мака использовалась для повышения фертильности у людей.
Со временем чудодейственные свойства маки перуанской становилась известны далеко за пределами Южной Америки. Ей заинтересовались ученые, среди них доктор Гэри Гордон из Чикаго.
— Употребляя в пищу корень маки, я сам лично испытал серьезное улучшение реакции эректильной ткани, — отмечает Гордон. — Я убежден, что мака является ответом природы на виагру. Это растение нормализует стероидные гормоны и помогает мужчинам вести более активную сексуальную жизнь, особенно после 45 лет. При регулярном применении маки можно в целом замедлить старение организма.
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Доктор медицины Хьюго Маласпина из Перу в своей практике использует маку в течение десяти лет. Он обычно рекомендует ее женщинам, испытывающим предменструальный дискомфорт или симптомы менопаузы.
— Мака регулирует органы внутренней секреции, такие как гипофиз, надпочечники и поджелудочная железа, — утверждает Маласпина. — Более 200 моих пациенток с симптомами предменопаузы и менопаузы значительно улучшили свое самочувствие при приеме мака. Они избавились от "приливов", тревоги и депрессии. У значительной части пациенток нормализовалось артериальное давление.
Согласно исследованиям доктор Агила Кальдерона, бывшего декана факультета медицины в Национальном университете в Перу, в маке содержится много легко усваиваемого кальция, а также магния и достаточного количества кремния.
- Я считаем маку чрезвычайно эффективным средством при лечении дефицита кальция, как у детей, так и у взрослых, — поясняет Кальдерон. — Также мака хорошо подходит для профилактики этого заболевания.
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Клубень мака употребляется в свежем виде или в форме порошка. Мака имеет острый вкус и аромат, похожий на сливочные ириски. Свежие корни считаются лакомством и запекаются в золе, как сладкий картофель. Высушенные корни хранят в виде порошка, а затем его добавляют
Поскольку мака — это пища, ее употребляют в более высоких дозах, чем другие лекарственные травы. Она может использоваться в течение длительного времени без вреда для организма, и станет незаменимым элементом правильного питания. Чтобы заметить пользу от приема маки, требуется употреблять минимум 10 грамм высушенного корня в день. Лучше, если доза будет увеличена до 25 граммов порошка и более.
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Фото превью: Полезненько
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