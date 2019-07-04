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Автор Анна Стрельцова

Сахар или сахарозаменители? Что выбрать

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Зачем человек начинает покупать заменитель сахара, если может спокойно есть обычный даже при нормальном состоянии здоровья? Данные, взятые из мировой статистики, показывают — на планете ежегодно увеличивается число людей, имеющих высокую степень ожирения, диабет второго типа. Особенное внимание уделяется детям — они рождаются здоровыми, а к десяти годам начинают приобретать описанные выше заболевание. Им нужна специальная коррекция питания, кто-то из малышей сразу нуждается в хорошем лечении. Главной причиной врачи и специалисты видят бесконтрольное и большое потребление сахара, продуктов, его содержащих, и вредных простых углеводов. При правильном и тщательно изучении состава всех продуктов, что приходится покупать в магазине, оказывается, что различные вида сахара могут содержаться во всех продуктах без исключения. К ним относятся мясные изделия, соусы, хлеб и другие. Человек буквально не знает о точно количестве углеводов, употребленных за день. Ему кажется, что он питается верно.


Бросайте Есть Сахар и Смотрите, Что Будет с Вашим...

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Тело человека способно расщеплять полученные углеводы на глюкозу, важную для осуществления многих биохимических процессов. Она помогает работать и мозгу, отвечающему за действия и поведение человека. Часто люди пользуются этим высказыванием и начинают добавлять в рацион много сахара. Кто не сталкивался с желанием съесть целую шоколадку в период экзаменов или выполнения сложной задачи на работе? Но человек вечно забывает об определенных условиях получения и синтеза глюкозы. Мозг нуждается в меньшем количестве глюкозы чем-то, что придет в него с съеденной шоколадки или даже маленькой конфеты. К тому же это количество вещества мозг может получить из фруктов, овощей и даже зерна. Перечисленных продуктов будет достаточно, чтобы телу не пришлось начать производить глюкозу из продуктов, богатых белком. Данный процесс в медицине называют глюконеогенезом — он дает старт для начала "дополучения" глюкозы из продуктов, не имеющих в составе углеводов. С ним уровень сахара в крови точно будет в норме.

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При постоянно повышенном уровень инсулина организм человека начинает снижать чувствительность клеток к данному веществу. Этот шаг является главным на пути к появлению проблем со здоровьем — диабет второго типа, ожирение, боли в сердце и другие заболевания. Специалисты в области питания говорят, что редкое употребление продуктов, способных быстро повысить уровень сахара в крови, повышает шанс на долгую жизнь без различных заболеваний. Если смотреть со стороны здоровья, то добавленный сахар — рафинад, мед или сиропы — идея не особо привлекательная и хорошая. Не определенного доказательства или проведенных исследований, подтверждающих, что сладкое нужно и важно для человеческого организма.

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Но если отказаться от сладкого, можно потерять любимый кофе с сиропом или вкусные десерты? На помощь людям приходят сахарозаменители. Их главной целью является придание пище хорошей сладости. При этом вещества не влияют на уровень сахара и калорийность блюда. Все сахарозаменители делят на два вида: растительные и синтетические. Следующая часть расскажет о каждом подробнее.

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Фото превью: LiveJournal

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Сахар или сахарозаменители? Что выбрать
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