Икота, икота, перейди на Федота

Кому не знакома икота? Явление неприятное, но обычно кратковременное и не часто возникающее. И безвредное.

Но все это так, только если речь идет об обыкновенной икоте. Существует еще и икота патологическая, свидетельствующая о неполадках в здоровье.

Что представляет собой икота?

Икота — это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы с закрытием голосовых связок. Возникает подобное состояние при нарушении нормального ритма дыхания. При этом происходит сокращение диафрагмы и проход воздуха в легкие, в то время как голосовая щель уже сомкнулась. Результатом и будут звуки, называемые икотой.

Приступ икоты может быть единичным и кратковременным, а может носить регулярный характер и продолжаться часами и даже сутками.

Почему мы икаем?

Физиологическими причинами появления икоты, не связанными с неблагополучием в организме является:

переохлаждение;

спешка при глотании еды, слишком большие куски пищи;

употребление за один раз очень большого количества еды;

еда "на ходу" и "всухомятку";

сильные эмоциональные реакции, как положительные, так и отрицательные;

табакокурение;

газированные напитки.

Часто икота встречается и у любителей алкогольных напитков. Подверженная интоксикациям печень увеличивает свой размер и оказывает давление на область диафрагмы, провоцируя ее сокращения.

Икота, длящаяся не дольше двадцати минут и возникающая лишь время от времени, не опасна и способна пройти самостоятельно.

Другое дело, если икота посещает регулярно и носит продолжительный характер. В этом случае, стоит задуматься о патологических причинах, нарушающих работу организма.

Как икота связана с болезнями?

Икота не физиологического происхождения отличается постоянством, и вызывают ее следующие состояния:

нарушения центральной и периферической нервной системы (менингиты, инсульты, парезы, энцефалиты);

заболевания желудка (гастриты, язвы);

патологии сердца и сосудов (инфаркты, аневризмы);

заболевания дыхательных органов (плевриты, пневмонии);

опухолевые процессы в пищеварительной и дыхательной системах;

состояния интоксикации (при тяжелых инфекциях, отравлении ядами, употреблении алкоголя).

Приступы патологической икоты изнуряюще и мучительно действуют на человека, сопровождаются симптомами слабости, головокружения, головной боли, и требуют обращения за медицинской помощью.

Помимо этого, повторяющаяся икота может носить психосоматический характер и иметь психологическую патологическую первопричину.

Как избавиться от икоты?

Несомненно, длительно протекающая и регулярно возвращающаяся икота, как уже было сказано, нуждается в консультации врача. Редкие случаи обычной икоты тоже могут быть достаточно неприятными. Их можно перетерпеть, а можно обратиться к народным методам:

попить медленно и мелкими глоточками стакан воды;

сделать то же самое, но стоя на носочках с заведенными назад руками;

употребить что-то кислое;

задерживать дыхание;

напугаться.

Как предупредить икоту?

А лучшим способом борьбы с икотой будет сведение ее появления к минимуму:

отказ от злоупотребления алкоголем и перееданием;

медленный и тщательный прием пищи;

одеваться по погоде и не замерзать.

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