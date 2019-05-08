Кому не знакома икота? Явление неприятное, но обычно кратковременное и не часто возникающее. И безвредное.
Но все это так, только если речь идет об обыкновенной икоте. Существует еще и икота патологическая, свидетельствующая о неполадках в здоровье.
Икота — это непроизвольное судорожное сокращение диафрагмы с закрытием голосовых связок. Возникает подобное состояние при нарушении нормального ритма дыхания. При этом происходит сокращение диафрагмы и проход воздуха в легкие, в то время как голосовая щель уже сомкнулась. Результатом и будут звуки, называемые икотой.
Приступ икоты может быть единичным и кратковременным, а может носить регулярный характер и продолжаться часами и даже сутками.
Физиологическими причинами появления икоты, не связанными с неблагополучием в организме является:
Часто икота встречается и у любителей алкогольных напитков. Подверженная интоксикациям печень увеличивает свой размер и оказывает давление на область диафрагмы, провоцируя ее сокращения.
Икота, длящаяся не дольше двадцати минут и возникающая лишь время от времени, не опасна и способна пройти самостоятельно.
Другое дело, если икота посещает регулярно и носит продолжительный характер. В этом случае, стоит задуматься о патологических причинах, нарушающих работу организма.
Икота не физиологического происхождения отличается постоянством, и вызывают ее следующие состояния:
Приступы патологической икоты изнуряюще и мучительно действуют на человека, сопровождаются симптомами слабости, головокружения, головной боли, и требуют обращения за медицинской помощью.
Помимо этого, повторяющаяся икота может носить психосоматический характер и иметь психологическую патологическую первопричину.
Несомненно, длительно протекающая и регулярно возвращающаяся икота, как уже было сказано, нуждается в консультации врача. Редкие случаи обычной икоты тоже могут быть достаточно неприятными. Их можно перетерпеть, а можно обратиться к народным методам:
А лучшим способом борьбы с икотой будет сведение ее появления к минимуму:
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