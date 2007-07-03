Какие актуальные подходы используются при лечении гепатита С

Актуальные методы и средства лечения гепатита C

13:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гепатит С поражает жизненно важную железу человеческого организма — печень, зачастую вызывая необратимые изменения, такие как цирроз и рак. Для эффективной профилактики заболевания каждому из нас следует знать, что представляет собой эта болезнь и какие существуют методы борьбы с ней.

Гепатит C — бомба замедленного действия

Вирус, вызывающий гепатит C, был открыт в 1989 году. Он относится к семейству флавивирусов и содержит генетический материал в виде РНК (рибонуклеиновой кислоты). Эта болезнь становится причиной смерти около 350 тысяч человек по всему миру ежегодно, при этом 3–4 миллиона людей получают статус инфицированных. Наибольшее распространение вируса отмечают в странах

Африки

и Центральной Азии.

Во всем мире гепатит C принято называть «ласковым убийцей», так как бόльшую часть времени он протекает бессимптомно, обнаруживая себя лишь при специальных анализах крови.

Всего существует 6 генотипов вируса, каждый из которых обозначается соответствующей цифрой и имеет несколько подтипов. Таким образом, уникальных видов гепатита C на данный момент насчитывается более 100 — все они обладают индивидуальными особенностями и требуют специального лечения.

По статистике, в 10% при острой форме гепатита C наступает самоизлечение, а до 90% случаев характеризуется переходом болезни в хроническую форму.

Многие люди являются носителями вируса гепатита С, даже не подозревая об этом. Тем не менее, они представляют угрозу для окружающих. Эта болезнь передается через кровь (одна из самых распространенных причин — использование нестерильных шприцев), а также при половых контактах. Наследственный гепатит C встречается редко — передача вируса от матери к малышу возможна всего в 1–5% случаев.

Попадая в организм, вирус гепатита C начинает свое вредное воздействие не сразу — инкубационный период составляет 2–24 недели. Помимо этого инфекция может находиться в организме в «скрытой» фазе долгие годы. Причем около 80% пациентов могут не обнаружить никаких симптомов заболевания до перехода его в острую форму. Остальные 20% наблюдают у себя

усталость,

депрессию,

расстройство пищеварения,

боли в области печени и живота,

потемнение мочи

и в редких случаях —

желтуху.

Практически все эти симптомы неспецифичны, что значительно затрудняет диагностику и снижает процент успешно излеченных пациентов.

Эффективность лечения гепатита C в России и мире

Современная медицина готова предложить пациентам несколько способов борьбы с таким опасным заболеванием, как гепатит С.

До недавнего времени в России единственным методом лечения оставались препараты на основе

импортного интерферона

и рибавирина.

Но длительный курс (до 48 недель) и тяжелые побочные эффекты, порой угрожающие жизни пациента не меньше, чем само заболевание, а также сравнительно невысокий процент выздоравливающих при лечении 1 генотипа (около 50%) побудили медицинское сообщество продолжать исследования в этой области. На смену интерферону и рибавирину пришли гораздо более безопасные противовирусные препараты прямого действия — их эффективность увеличилась до 80-95%, а побочные действия значительно сократились. На российском рынке первый подобный препарат появился в 2012 году.

Современные методы лечения гепатита C

Широкий набор генотипов гепатита C и их подвидов, а также значительное влияние на течение болезни состояния здоровья каждого отдельного пациента свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода к лечению, которое зависит от генотипа вируса, стадии повреждения печени, а также от формы заболевания (острое, впервые выявленное, рецидив). Тем не менее, общие принципы существуют. Основным лечением гепатита С является противовирусная терапия, которую следует осуществлять без необоснованных перерывов.

После постановки диагноза врач назначает соответствующее лечение, которое зависит от стадии повреждения печени, а также от формы заболевания (острая, хроническая, рецидив). Ниже приведем несколько основных типов терапии.

Режим

Обычно лечение гепатита C, за исключением тяжелых форм заболевания, не требует

пребывания в стационаре

и постельного режима.

Можно продолжать привычную повседневную активность, однако от тяжелых физических нагрузок следует воздержаться.

Одна капля зараженной вирусом гепатита крови может «превратить» воду бассейна площадью 50 квадратных метров в полноценный источник инфекции.

Гигиена

Необходимо помнить, что заболевание передается прежде всего через кровь, а также другие биологические жидкости. Это требует соблюдения правил гигиены.

Питание

Специальной диеты для гепатита С нет. Тем не менее, необходимо максимально исключить употребление продуктов, способных оказывать негативное влияние на печень.

С этой целью могут быть полезны диеты - «стол № 5» и «стол № 5а».

Подобные рационы содержат блюда, метод приготовления и сам состав которых благотворно влияют на работу печени.

Рекомендуют принимать пищу 4–5 раз в сутки, это должны быть

вареные,

тушеные

и запеченные

блюда.

Употреблять

острую,

жареную

и соленую

пищу категорически запрещено — она негативно влияет на печень, провоцируя дальнейшее развитие заболевания. Обязательно нужно исключить употребление спиртного в любых дозах, даже самых минимальных.

Ученые из Оксфорда уже несколько лет работают над созданием безвредной вакцины против гепатита C. Первая стадия испытаний увенчалась успехом, а полностью завершить исследование планируется в 2016 году.

Витамины и общеукрепляющие препараты

Можно принимать витамины С, В и Е. Однако их польза при гепатите С не доказана.

Фитотерапия

Можно встретить информацию, что якобы некоторые растительные средства обладают положительным воздействием на вирус гепатита С.

Арника лекарственная,

алоэ,

мать-и-мачеха,

подорожник,

фасоль обыкновенная —

экстракты этих растений помогают организму начать выработку противовирусного белка, сдерживая распространение инфекции. Но это не доказано, и их эффективность и безопасность при гепатите С не подтверждены.

Авторские методики

На данный момент существует много авторских методик лечения гепатита C. Они представляют собой как медикаментозные препараты, так и специальные процедуры. Например, одна из них основана на разогреве тела пациента до 43 градусов и поддержании такой температуры на протяжении 5 минут. Также существует метод, при котором каждый участок печени подвергается кратковременному воздействию жидким азотом. Но следует с осторожностью относиться к подобным экспериментам — если методика не получила признания медицинского сообщества, значит, она окончательно не проверена.

Интенсивная терапия гепатита С

Острая фаза болезни или тяжелое его течение требует экстренных мер по восстановлению стабильного состояния пациента. Для этого проводится интенсивная терапия в специализированных стационарных отделениях.

Противовирусные препараты для лечения гепатита С

Часто иммунитет не в состоянии справиться с вирусом гепатита C, так как последний обладает способностью быстро изменяться — организм просто не успевает произвести необходимые антитела.

До сих пор продолжают применяться старые схемы лечения, бывшие до недавнего времени стандартом, представляющие собой инъекции аутогенного белка (стандартные и пегилированные интерфероны альфа-2a, альфа-2-b), активирующего противовирусную защиту организма, и специального противовирусного вещества (рибавирин), подавляющего размножение вируса.

Тем не менее, на данный момент, как мы уже говорили, медицине известны более эффективные и безопасные способы борьбы с заболеванием. К ним относится применение новейших противовирусных препаратов прямого действия для лечения гепатита С — ингибиторов полимераз и протеаз. Содержащиеся в них вещества воздействуют на клетки вируса, лишая их возможности размножаться. Эффективность лечения данными лекарствами составляет до 95%.

Реабилитация и профилактика

Если знать о способах инфицирования гепатитом C, то несложно вывести ряд простых рекомендаций по избежанию опасного заболевания. Выбирая медицинское учреждение для проведения различных манипуляций, связанных с хирургическим вмешательством или даже просто уколами, следует убедиться, что сотрудники клиники четко соблюдают правила гигиены — например, используют только одноразовые шприцы и стерильные инструменты. Помимо этого следует избегать беспорядочных половых контактов, а если существует вероятность, что партнер является носителем гепатита C, то использовать в качестве средства контрацепции презервативы.

Бессимптомное течение болезни, сложность диагностики и своевременной организации лечения делают гепатит C чрезвычайно опасным заболеванием печени. Случаи, когда болезнь вызывает цирроз и рак, — не редкость. Поэтому стоит заранее подумать о том, какой медицинский препарат возьмет на себя роль «защитника» этой важной железы.

Препараты для восстановления функций печени

Как мы рассмотрели выше, в настоящее время существует большое количество лекарственных препаратов, которые применяются как средства этиотропной терапии, то есть терапии, направленной на причину возникновения заболевания, а не на ее симптомы и проявления – это ингибиторы

полимераз

и протеаз,

а также старые препараты –

интерферон альфа

и рибавирин.

Однако существуют сложные ситуации, когда ПВТ (противовирусная терапия) не может быть назначена по ряду причин:

наличие противопоказаний для назначения противовирусных препаратов

побочные явления, требующие отмены терапии

побочные явления, требующие отмены терапии опыт неэффективного лечения противовирсуными препаратами (повторное лечение, как правило, не целесообразно)

высокая стоимость противовирусных препаратов

ожидание доступных/эффективных/безопасных противовирсуных препаратов

отказ пациента проводить противовирусную терапию

В таких случаях для замедления прогрессирования заболевания в цирроз и рак печени показано назначение лекарственных препаратов, способных уменьшать воспаление и темпы прогрессирования фиброза, так называемая альтернативная терапия.

Альтернативная терапия

Среди лекарств, призванных уберечь печень от вредного влияния болезни, выбрать подходящее непросто — все производители уверяют в эффективности своего препарата, описывая его сильные стороны.

Каждое лекарство содержит различные действующие вещества — именно здесь и кроется их отличие друг от друга.

Например, препараты на основе фосфолипидов служат для восстановления защитной оболочки каждой клетки печени, тем самым препятствуя ее разрушению. А глицирризиновая кислота (вещество, получаемое из корня солодки) стимулирует иммунную систему, побуждая организм бороться с вирусомоказывает антиоксидантное, противовоспалительное и антифибротическое действия.

Сочетание же этих компонентов делает препарат по-настоящему достойным средством для восстановления функций железы. Так, клинически доказано положительное действие глицирризиновой кислоты она уменьшает выраженность воспалительного процесса в печени, обладает антиокисдантным действие и помогает бороться с фиброзом благодаря антифибротическому действию.

Стоит отметить, что глицирризиновая кислота успешно зарекомендовала себя в ходе исследования среди пациентов с диагнозом «хронический гепатит C» — в отсутствие противовирусной терапии она уменьшает прогрессирование фиброза в печени и уменьшает цитолиз. Сочетание глицирризиновой кислоты и фосфолипидов входит в стандарты лечения острых и хронических вирусных гепатитов, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. Также этот комплекс действующих веществ включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Уточнения

Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени. == Литература == Блюгер А. Ф., Векслер X. М., Крупникова Э. 3., Зедгенидзе Г. А., Карташева О. Я., Нисевич Н. И. Гепатит // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — Т. 5 : Гамбузия — Гипотиазид. — 568 с. : ил.

Автор Марина Лебедева Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру Специалист Фролова Юлия Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)

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