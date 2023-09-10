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Петр Дерябин

Растение приобретает вкус мяса, когда ему не хватает питательного вещества

3:39
Садоводство

Triphyophyllum peltatum, известное в научном сообществе благодаря своим многообещающим свойствам в борьбе с различными болезнями, от рака до инфекций, оказалось растением с удивительной способностью. Недавно ученые обнаружили у него нечто удивительное: время от времени, при определенных условиях, это растение может приобретать вкус к мясу.

Растение приобретает вкус мяса, когда ему не хватает питательного вещества
Фото: Трауд Винкельманн / Ганноверский университет

По новым данным, хотя Triphyophyllum peltatum обычно питается обычной растительной диетой, оно может адаптироваться и стать хищным, охотясь на мелких насекомых, которые несчастливы попасть в его липкие ловушки. В мире сегодня известно только это растение, способное на такое поведение.

Это растение происходит из Западной Африки и имеет большое значение для научных исследований из-за химического соединения, которое оно выделяет в своем соке, называемого бетулиновой кислотой. Triphyophyllum peltatum продемонстрировало потенциал в борьбе с различными хроническими заболеваниями, включая рак, благодаря способности ингибировать сигнальные факторы. Именно это делает растение чрезвычайно важным объектом исследований.

Ученые знали, что Triphyophyllum peltatum может вырастить хищные листья на более поздних стадиях своего развития, но они долгое время не понимали, почему оно так делает. Это растение обладает удивительной гибкостью и способностью адаптироваться к окружающей среде. В молодом возрасте оно формирует обычные листья, которые, по мере роста, могут становиться липкими ловушками, а затем либо вновь превращаются в обычные листья, либо становятся листьями с крючками, позволяющими растению закрепляться на других предметах. При этом оно не всегда создает хищные ловушки, и исследователи стремились разгадать эту загадку.

К несчастью для ученых, выращивание этого растения оказалось весьма трудной задачей, так как оно является довольно капризным. Команда исследователей отправилась в теплицы Вюрцбургского ботанического сада и создала для растения идеальные условия для его роста, включая оптимальную питательную среду. Под такими условиями растение процветало, и пришло время провести эксперименты для выявления его особенностей.

"Мы подвергали растение различным стрессовым воздействиям, включая дефицит различных питательных веществ, и наблюдали, как оно реагирует на каждый из них. Мы обнаружили формирование ловушек только в одном случае - при недостатке фосфора", - рассказал автор исследования Трауд. Винкельманн.

По всей видимости, при дефиците фосфора растение приспосабливается к получению необходимых питательных веществ более необычными способами, активируя механизм создания липких ловушек для насекомых, которые затем перевариваются с помощью продуцируемых ферментов. В его естественной среде обитания почва Западной Африки может быть бедной определенными питательными веществами, что может привести к развитию у растения такой уникальной адаптации.

Эти новые данные предоставляют ценное представление о происхождении хищности у растений и могут указывать на эволюционные механизмы, стоящие за этим поведением, в случае, если определенных питательных веществ становится недостаточно. Теперь исследователи надеются, что их методы выращивания этого сложного растения и полученное понимание его хищной природы могут способствовать будущим исследованиям гена Triphyophyllum peltatum.

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Triphyophyllum peltatum – уникальное растение, обладающее зверским аппетитом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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