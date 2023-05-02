Если вы хотите пасеку в своём саду, то придётся постараться, чтобы создать комфортное пространство для пчёл. Ведь от качества домиков напрямую зависит продуктивность насекомых. О том, как своими руками сделать прочный домик для пчёл, мы рассказываем в этой статье.
Стены дома: используйте картон (водонепроницаемый), можно использовать пачки из-под молока с отрезанным верхом, можно сделать коробку из древесных обрезков (только не кедра).
Окрасьте дом ярким цветом (если вы планируете сделать несколько домов, убедитесь, что каждый из них разного цвета) с использованием безопасной краски.
Наполните коробку слоями бумажными коричневыми трубками для создания гнёзд (их можно найти в магазинах садовой техники). Обрежьте трубки длиной в 15,75 см, закрывая конец лентой, скрепкой или складывая их пополам. Гнездовые трубки имеют диаметр 0,79 см, то есть точно такой же, как у карандаша HB. Вы можете получить правильный диаметр, намотав на карандаш коричневую бумагу и защипнув конец, склеив его лентой.
Повесьте домик где-нибудь, где есть укрытие от дождя, он должен быть обращён на юг или восток, висеть на уровне глаз.
Выкопайте землю на участке, пока не доберетесь до слоя глины, или держите миску с влажной глиной возле дома для пчёл, чтобы пчёлы могли использовать её как строительный материал.
Возможно, потребуется целый сезон, чтобы пчелы нашли ваш дом. Если у вас не получится привлечь опылителей, вы можете купить их в магазине садовой техники или у местного пчеловода.
Сначала пчелы будут летать вокруг дома, чтобы убедиться, что он безопасен. Вскоре они создадут линию полёта, чтобы войти в новый дом.
Пчёлы питаются нектаром и пыльцой, местные растения привлекают обычных пчёл, а экзотические — медоносных пчёл. Обычные пчёлы очень важны для местной экосистемы, поэтому не забывайте о них, планируя свой улей!
У пчёл отличное зрение — их привлекают яркие цвета. Пчёлы особенно любят голубой, фиолетовый, сиреневый, белый и желтый цвета.
Высаживайте цветы одного вида в скоплениях диаметром около 1,2 м, чтобы пчёлам было легче их найти.
Пчёлы и другие полезные насекомые, такие как божьи коровки, бабочки, нуждаются в пресной воде для питья.
Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.