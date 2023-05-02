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Петр Дерябин

Как создать дом для пчёл в саду: подробная инструкция

3:13
Садоводство

Если вы хотите пасеку в своём саду, то придётся постараться, чтобы создать комфортное пространство для пчёл. Ведь от качества домиков напрямую зависит продуктивность насекомых. О том, как своими руками сделать прочный домик для пчёл, мы рассказываем в этой статье. 

Как создать дом для пчёл в саду: подробная инструкция

Как создать домик для пчёл

Стены дома: используйте картон (водонепроницаемый), можно использовать пачки из-под молока с отрезанным верхом, можно сделать коробку из древесных обрезков (только не кедра).

Окрасьте дом ярким цветом (если вы планируете сделать несколько домов, убедитесь, что каждый из них разного цвета) с использованием безопасной краски.

Наполните коробку слоями бумажными коричневыми трубками для создания гнёзд (их можно найти в магазинах садовой техники). Обрежьте трубки длиной в 15,75 см, закрывая конец лентой, скрепкой или складывая их пополам. Гнездовые трубки имеют диаметр 0,79 см, то есть точно такой же, как у карандаша HB. Вы можете получить правильный диаметр, намотав на карандаш коричневую бумагу и защипнув конец, склеив его лентой.

Повесьте домик где-нибудь, где есть укрытие от дождя, он должен быть обращён на юг или восток, висеть на уровне глаз.

Выкопайте землю на участке, пока не доберетесь до слоя глины, или держите миску с влажной глиной возле дома для пчёл, чтобы пчёлы могли использовать её как строительный материал.

Возможно, потребуется целый сезон, чтобы пчелы нашли ваш дом. Если у вас не получится привлечь опылителей, вы можете купить их в магазине садовой техники или у местного пчеловода.

Сначала пчелы будут летать вокруг дома, чтобы убедиться, что он безопасен. Вскоре они создадут линию полёта, чтобы войти в новый дом.

Еда для пчёл

Пчёлы питаются нектаром и пыльцой, местные растения привлекают обычных пчёл, а экзотические — медоносных пчёл. Обычные пчёлы очень важны для местной экосистемы, поэтому не забывайте о них, планируя свой улей! 

У пчёл отличное зрение — их привлекают яркие цвета. Пчёлы особенно любят голубой, фиолетовый, сиреневый, белый и желтый цвета.

Высаживайте цветы одного вида в скоплениях диаметром около 1,2 м, чтобы пчёлам было легче их найти.

Что посадить для пчёл

  • малина;
  • подсолнух
  • незабудка
  • жимолость
  • тимьян
  • сладкий горошек
  • шалфей.

Сделайте пчелиную ванну!

Пчёлы и другие полезные насекомые, такие как божьи коровки, бабочки, нуждаются в пресной воде для питья.

  • Выложите неглубокую миску или тарелку камнями.
  • Добавьте воду, оставив камни сухими островками, которые могут служить в качестве площадок для посадки.
  • Разместите ванну на уровне земли в вашем саду. Если вы разместите эти ванны рядом с растениями с тлёй, полезные насекомые позаботятся о них.
  • Обновляйте воду ежедневно.
Способы привлечь пчел в ваш сад
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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