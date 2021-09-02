Лайфхаки от Ольги Вороновой: как правильно собрать урожай на даче

Осень в этом году подкралась незаметно, жаркие деньки внезапно сменились на легкую прохладу осеннего листопада. Особенно важен это период для дачников, которые вовсю собирают урожай и готовят участки к зиме. Мы же с вами поделимся некоторыми лайфхаками — как все это сделать правильно, быстро и без особых хлопот.

Собираем урожай

Телеведущая, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует в первую очередь убирать пасленовые культуры, например, томаты. Сейчас также сходят кабачки и огурцы. Затем на очереди корнеплоды: морковка, свекла — их убирают в середине месяца. В конце месяца снимают с грядок капусту, тыкву и лук-порей.

"Томаты мы сразу пускаем в переработку, а морковку и свеклу мы должны сначала подсушить где-нибудь в сарае, под навесом (где-то 4 дня). Их нельзя сразу убирать в подвал, они могут начать гнить. Лук-порей тоже убирают в подвал, ставят обычно вертикально в пластмассовые ведра. Ничем не засыпают. Он и так отлично хранится. А тыкву отвозят домой. Она хранится в квартире без проблем", — отмечает Ольга Воронова.

В теплице можно чуть-чуть попозже урожай убирать. И перцы, и томаты, и баклажаны могут там находиться до середины октября. Поскольку тепличные томаты реже болеют, то можно заготовить листву. Томаты черри не поражаются фитофторой, отмечает эксперт, поэтому их листья станут хорошим компостом. Для этого листья необходимо собрать, сложить в черные полиэтиленовые мешки и потом полить их каким-нибудь препаратом для компостирования. Помидорный компост пригодится для следующих помидоров, потому что они любят "расти" на своей ботве.

Как подготовить участок

"В конце сентября, когда мы все убрали, надо землю почистить от остатков, немножечко порыхлить, обеззаразить, например, марганцовкой, чтобы убить возбудителей инфекций после растений, после лета. Они обычно зимуют в почве и могут попортить следующий урожай. Через несколько дней после обработки можно удобрить почву, удобрения будут постепенно улучшать землю до следующей весны. Потому что с овощами уходит много питательных веществ", — делится секретами Ольга Воронова.

Эксперт отметила, что многие садоводы не знают, как избавиться от почкового клеща на смородине. Ольга Воронова рекомендует обрабатывать пораженный куст препаратом от клещей, но делать это надо тоже сейчас, в сентябре. Если на участке есть калина и ее ест тля, то садовод рекомендует именно сейчас обрезать кончики побегов, тля зимует именно в них. Также эксперт напоминает, что после сбора урожая, который заканчивается к началу октября, необходимо удобрить плодовые деревья и ягодные кустарники. Все, участок к зиме готов!

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