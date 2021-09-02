EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Лайфхаки от Ольги Вороновой: как правильно собрать урожай на даче

Садоводство

Осень в этом году подкралась незаметно, жаркие деньки внезапно сменились на легкую прохладу осеннего листопада. Особенно важен это период для дачников, которые вовсю собирают урожай и готовят участки к зиме. Мы же с вами поделимся некоторыми лайфхаками — как все это сделать правильно, быстро и без особых хлопот.

Использование удобрения

Собираем урожай

Телеведущая, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова советует в первую очередь убирать пасленовые культуры, например, томаты. Сейчас также сходят кабачки и огурцы. Затем на очереди корнеплоды: морковка, свекла — их убирают в середине месяца. В конце месяца снимают с грядок капусту, тыкву и лук-порей.

"Томаты мы сразу пускаем в переработку, а морковку и свеклу мы должны сначала подсушить где-нибудь в сарае, под навесом (где-то 4 дня). Их нельзя сразу убирать в подвал, они могут начать гнить. Лук-порей тоже убирают в подвал, ставят обычно вертикально в пластмассовые ведра. Ничем не засыпают. Он и так отлично хранится. А тыкву отвозят домой. Она хранится в квартире без проблем", — отмечает Ольга Воронова.

В теплице можно чуть-чуть попозже урожай убирать. И перцы, и томаты, и баклажаны могут там находиться до середины октября. Поскольку тепличные томаты реже болеют, то можно заготовить листву. Томаты черри не поражаются фитофторой, отмечает эксперт, поэтому их листья станут хорошим компостом. Для этого листья необходимо собрать, сложить в черные полиэтиленовые мешки и потом полить их каким-нибудь препаратом для компостирования. Помидорный компост пригодится для следующих помидоров, потому что они любят "расти" на своей ботве.

Помидоры

Как подготовить участок

"В конце сентября, когда мы все убрали, надо землю почистить от остатков, немножечко порыхлить, обеззаразить, например, марганцовкой, чтобы убить возбудителей инфекций после растений, после лета. Они обычно зимуют в почве и могут попортить следующий урожай. Через несколько дней после обработки можно удобрить почву, удобрения будут постепенно улучшать землю до следующей весны. Потому что с овощами уходит много питательных веществ", — делится секретами Ольга Воронова.

Эксперт отметила, что многие садоводы не знают, как избавиться от почкового клеща на смородине. Ольга Воронова рекомендует обрабатывать пораженный куст препаратом от клещей, но делать это надо тоже сейчас, в сентябре. Если на участке есть калина и ее ест тля, то садовод рекомендует именно сейчас обрезать кончики побегов, тля зимует именно в них. Также эксперт напоминает, что после сбора урожая, который заканчивается к началу октября, необходимо  удобрить плодовые деревья и ягодные кустарники. Все, участок к зиме готов!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Садоводу-огороднику: что сделают снег и морозы
Куратор: Андрей Туманов
Темы
Новости
Вакцинация сотрудников ГБУ "Ритуал" приблизилась к 100%
Президент Польши решил ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Иммунолог назвал сроки новой волны COVID-19
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта
Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"
Последние материалы
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом
Размещение - в бывших тюрьмах: Украина готова принять афганских беженцев
Эдвард Сноуден рассказал, что владельцы Apple находятся в опасности
МИД Турции поделилось с талибами* идеями по обеспечению безопасности аэропорта
Названа ещё одна причина бесплодия - хронический тонзиллит
Ксения Собчак призналась, что провалила кастинг на "Фабрику звёзд"
Собирался, но не позвали: почему Россия "забыла" пригласить премьера Японии на ВЭФ
Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков
На Украине нашли способы, как обходить запрет на преподавание на русском языке
Кошачий "массаж": почему коты топчут хозяев
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Шоу-бизнес
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников