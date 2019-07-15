Флоксы являются декоративной цветочной культурой, срок продолжения жизни которой несколько лет. Данный цветок считается весьма непривередливым и при этом очень красивым. Как и при посадке любой другой культуры необходимо считаться с особенностями флоксов и их предпочтениями относительно состава почвы и ухода за ними. В данной статье рассмотрены основные правила выращивания флоксов.
Очень важным фактором успешного выращивания флоксов является правильная подборка почвы. Так, флоксы предпочитают нейтральные и слабокислые почвы, обладающие высоким плодородием. Чтобы повысить последнее, можно воспользоваться перед посадкой удобрениями, такими как навоз или компост.
Участок, выбранный для посадки флоксов должен быть доступен для солнечных лучей. Флоксы способны расти и в тени, однако это повлияет на скорость их цветения, к тому же растение в попытке добраться до солнечных лучей сильно вытянется.
Во время посадки необходимо соблюдать значимую дистанцию между саженцами — не меньше сорока сантиметров. Иногда эта цифра увеличивается в зависимости от сорта флоксов.
Минеральные удобрения, как и в большинстве случаев, прекрасно подойдут. В них содержатся наиболее необходимые для растений вещества — азот, фосфор и калий.
Подкормка флоксов происходит в четыре этапа:
Весьма плохо флоксы реагируют на засилье сорняков, поэтому регулярная прополка необходима. Сюда же следует отнести обязательное рыхление почвы.
Как и любым растениями, флоксам необходим полив. При недостатке воды их цветки могут потерять свой цвет. В целом требуется около двух ведер воды на один квадратный метр клумбы.
Другим не менее важным аспектом является подготовка цветов к зимовке. Здесь пригодится мульчирование корней флоксов. Это защитит цвета от зимних холодов.
Фото превью: Суперсадовник
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