Три способа использовать зелёные помидоры в готовке

Польза красных помидоров известна уже давно. Помимо приятного и насыщенного вкуса, они обладают полезными для человеческого организма свойствами — богаты витаминами и минералами, позволяют запускаться различным важным процессам в организме.

Их используют в приготовлении различных блюд и употребляют в привычном виде — можно посыпать спелый помидор солью и вспомнить вкус детства.

К зелёным же помидорам в России относятся со смешанными чувствами — люди не могут понять их пользы и вкуса, для иных же они являются деликатесом и используются для приготовления соответствующих блюд.

Недоспелые помидоры имеют специфический вкус, но отличаются длинным списком замечательных свойств. Их также можно использовать для создания кулинарных шедевров и добавлять во многие блюда. Ниже перечислены ряд способов, как можно использовать зелёные помидоры с максимальной эффективностью. Возможно, эта информация позволит вам полюбить их.

Помидоры солёные

Солёные зелёные помидоры

Из подобных помидоров можно сделать прекрасные соленья. Для них понадобятся сами помидоры, вода и соль. Лучше не использовать различные специи и приправы — вкус может стать резким или неожиданным, продукт испортится и придётся покупать ингредиенты заново.

Следует поместить зелёные помидоры в специальную ёмкость, лучше — большую банку, и залить их раствором воды и соли. Такой рассол используют для приготовления солёных огурцов, множество хороших рецептов можно найти в домовых книгах.

После брожения нужно отправить банки в прохладное место, отлично подойдут погреб или чулан. Соленья можно употреблять в пищу спустя месяц после того, как они были приготовлены.

Помидоры жареные

Жареные зелёные помидоры блюдо

Вторым хорошим способом для использования зелёных помидоров является их жарка. Есть даже книга со схожим названием, рассказывающая о жизни владельцев маленького кафе, главным блюдом которого были жареные зелёные помидоры.

Их вкус не спутать ни с чем — яркое послевкусие позволяет почувствовать тонкую кислинку, придающую помидорам ещё большую прелесть. Чтобы их поджарить, также не стоит использовать специи и приправы. Блюдо будет выглядеть завершённым, даже если при готовке использовать только масло и соль.

При жарке помидоры начнут выделять сок, который станет прекрасным дополнением к блюду и создаст ощущение присутствующего соуса. При этом блюдо будет натуральным и полезным.

Зелёные помидоры в панировке

Нам понадобится:

зелёные помидоры

мука

панировочные сухари

яйцо

и молоко - молока вдвое меньше, чем яйца

соль

растительное масло для жарки.

Помидоры порезать шириной в сантиметр. Яйцо и молоко взбить до однородной массы. Помидоры обвалять сначала в муке, потом в яйце с молоком, потом в сухарях, потом снова в яйце и молоке и опять в сухарях.

Так панировка будет толще и вкуснее.

Обжаривать в масле на не сильном огне по две-три минуты с каждой стороны.

Кетчуп из зелёных помидоров

Кетчуп из зелёных помидоров

Из зелёных помидоров можно делать кетчуп, и его вкус будет насыщеннее и ярче, чем из спелых плодов.

Многое зависит от консистенции кетчупа, которая, в свою очередь, связана с самими помидорами и степенью их спелости. Зеленоватые плоды могут быть достаточно твердыми. При изготовлении соуса или кетчупа из них следует помнить о возможном загустении получаемого продукта.

Не стоит бояться экспериментировать и пробовать готовить по новым рецептам — любители кетчупа из таких помидоров уверяют, что после его употребления не захочется возвращаться к употреблению привычного соуса.

Рецепторы быстро привыкают к необычному сочетанию продуктов. Готовить кетчуп можно по привычному рецепту, но нужно добавлять больше воды для создания подходящей консистенции.

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