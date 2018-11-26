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Автор Виктория Душкина

Как вырастить шесть любимых овощей на подоконнике

Садоводство » Овощи

Зимой организму часто не хватает витаминов, содержащихся в овощах. Однако вовсе не обязательно покупать последние в магазине: некоторые овощи вполне можно вырастить прямо на подоконнике у себя дома!

Как вырастить шесть любимых овощей на подоконнике

Огурцы

Эти овощи растут весьма быстро: до девяти недель. Но подходят не все сорта: выбирайте только самоопыляемые и раннеспелые.

Выращивать их нужно при хорошем освещении и тепле не менее двадцати градусов. Не стоит забывать об увлажнении.

Помидоры

Для того, чтобы вырастить помидоры, не нужны особые умения. Однако радовать вас эти овощи будут весной однозначно! Выбирайте самоопыляемые сорта и низкорослые.

Подобно огурцам, эти растения любят свет и тепло. Полив не должен быть слишком частым, но при этом воды не нужно жалеть.

Болгарский перец

Для того, чтобы увидеть первые перчики, понадобится примерно полгода. Но это точно стоит того!

Кроме того, куст перца может плодоносить в течение аж трех лет! Здесь схема выбора сорта та же, что и с другими овощами: они должны быть самоопыляемыми. Перец предпочитает свет и тепло, не терпит сквозняков и требует рыхления почвы.

Не желательно выращивать перец на подоконнике, если вы не хотите, чтобы он был горьким. Для этого есть особый сорт, который рассмотрим ниже.

Горький перец

Данный вид перца смело можно выращивать на подоконнике, в отличие от сладкого. Растет он быстрее первого: примерно два-три месяца. И плодоносит аж до пяти лет!

Однако следите за тем, чтобы окно было южным, с достаточным количеством солнечных лучей. Нельзя допускать пересыхания земли. Во время появления первых плодов нужна специальная подкормка, так же как и до посадки растения.

Фасоль

Вырастить фасоль не составляет большого труда ввиду ее неприхотливости и самоопыляемости.

Достаточно просто регулярно поливать растение, рыхлить почву и подкармливать ее. Емкость для посадки выбирайте не менее двух литров.

Морковь

Удивительно, но факт: морковь гораздо легче вырастить дома на подоконнике, чем на огороде! Растет она уже через три с половиной месяца после посева, а значит, и насладиться ее вкусом вы можете гораздо раньше, чем дачники! Выбирайте Предпочтительно выбирать маленькие корнеплоды.

Почву подготовить необходимо заранее, хорошо продренировав её. Емкость для посева нужна максимально глубокая — в целях обеспечения правильного развития плодов. Морковь не любит солнце, а температуру предпочитает не выше двадцати четырех градусов.

Полив необходим на постоянной основе, с дренажными отверстиями в емкости. Чтобы дольше удерживать влагу, нужно проводить периодически мульчирование.

Источник фото: ru. wikipedia. org

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КАК ВЫРАСТИТЬ ОВОЩИ НА ОКНЕ? ИНСТРУКЦИЯ С НУЛЯ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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