Как "планируют" семью: качество жизни и количество смерти

Статья, о которой пойдет речь в этой публикации, вышла в 2003 году. И ответ к ней воспоследовал сразу же... С тех пор мало что изменилось...

Инна Шифанова: "Я работаю психологом-консультантом, веду развивающие тренинги для подростков и для взрослых в некоммерческой организации — фонде "Остров детства". Как психологу и матери двадцатилетней дочери, мне не безразлично, к каким душевным травмам приводят листовки "Аборт -узаконенное детоубийство", в изобилии расклеенные в поездах метро и электричках. Православная церковь и выдумщики новых эзотерических учений преподносят статистику падения рождаемости почти как весть о конце света, усиленно сдабривая цифры прогнозами о скором исчезновении нации. При этом ведется жесткая психологическая атака на многострадальных российских женщин, которых обвиняют в убийстве неродившихся младенцев. Эта ханжеская сентиментальность, в первую очередь, бьет по самым чувствительным, самым неопытным, самым незащищенным — по девушкам и молодым женщинам. И наши женщины, воспитанные на чувстве вины, пропаганде жертвенности и приоритете государственных ценностей над личными, начинают чувствовать, что в их биографии есть "страшные тайны". Любовь — это великая сила, которая делает мир пригодным для жизни, побеждает его агрессивность и разобщенность. Полезно ли делать эту созидательную силу источником страха и чувства вины?

Нынешнему обвалу обвинений против женщин почти ничего не противостоит. Многие стараются не принимать никакой позиции и не высказываться о проблеме, как будто бы ее нет. Для меня очень важно опубликовать свою позицию, хотя понимаю, что на это мало кто из редакторов может решиться.

Ни одна цивилизация не погибла от разрешения абортов и противозачаточных средств. Существованию человеческого рода грозит что угодно, но не противозачаточные средства. Простая арифметика: у двоих родителей один ребенок, и, следовательно, численность будущего поколения в два раза уменьшается — слишком примитивна. Восстановление численности населения всегда идет скачкообразно. Природа заботится об этом сама, если по причинам войн, катаклизмов и ввиду других обстоятельств численность людей упала. Демографы об этом знают. У природы для этого найдутся средства, но это только если в социальном характере народа есть достаточный духовный потенциал.

В существовании абортов, брошенных младенцев, неухоженных детей мужчина должен винить только себя, и если он взял на себя все бремя ответственности за жизнь, судьбу и здоровье женщины и ребенка, то вправе ли мы перекладывать эту ответственность на женские плечи? Не женщины, а общество, руководимое мужчинами, уничтожает уже родившихся гениев, начиная с Христа.

Природа регулирует уровень популяции животных. У человечества существует такое явление, как прогресс, который кормит, одевает, лечит. Медицина продлевает жизнь хроническим больным, диабетикам, сердечникам, туберкулезникам, давая им возможность оставлять ослабленное потомство. Но не надо переживать за генофонд — Эриксон, Лермонтов, Суворов были слабыми и больными детьми. Физическая форма, конечно, важна, но выживет человечество за счет гуманизма. Здравый смысл в понимании человека и в понимании здоровья Природы — не одно и то же. Целью Природы является выживание вида, а не особи. Тайна человеческого существования далеко не так однозначна, но ясно, что смысл его существует для каждого индивидуума, а не для вида. Состояние гармонии и счастья приближает нас к разгадке этой вечной тайны. Именно стремление к счастью — путь познания божественного промысла и достойная цель Бытия. Поэтому человеческие усилия и альтруизм должны быть направлены на качество жизни, а не на простое ее воспроизводство. Человеческое счастье — вот ответ на загадку смысла жизни. Человек рождается для счастья, а не для демографических отчетов….

Церковь и государство могут не волноваться — женщинам никогда не надоест рожать и не наскучит радоваться материнству, если мужчины разучатся убивать и прекратят регулировать прирост населения при помощи войн и концлагерей. Рождение ребенка — это великое доверие женщины к миру и к мужчине, а не просто размножение человеческих особей. Мы, женщины, рожаем детей не для продолжения рода, не для увеличения численности, не для экономических и политических целей и даже не для увеличения возможности появления новых талантов. Я родила моих детей, чтобы они были счастливы. Все остальные цели я считаю преступными. Вопрос в том, как мы понимаем счастье? Это и есть вопрос выживаемости. Если счастье для нас в беспорядочном сексе и накоплении любой ценой, если в понятие "счастье" входит успех, но не входит любовь — то, вероятно, надежды на будущее нет. Отсутствие секса и беспорядочный секс, страсть к накопительству и боязнь собственности, жестокость и сентиментальность, страх любви и невротическая потребность в ней — симптомы психических заболеваний. Счастье и здоровье нации — это гордые и счастливые женщины, воспитывающие желанных детей. Счастье материнства, как и любое другое, нельзя насадить насильно. Я уверена, что именно такая "мелочь", как количество счастливых людей, определяет наше будущее, и что количество счастливых людей намного важнее, чем "черное золото", "белое золото" и любое другое.

Женщина обладает способностью рожать, и жизнь кажется ей неполной, если она ее не реализует. Однако, как говорила Луиза Хей, известный английский психолог: "Если женщина не стала матерью, это не делает ее неполноценной". Каждая из нас обладает еще и другими способностями, и наша жизнь также будет неполной, если мы не сможем их реализовать. А вопросы увеличения рождаемости можно обсуждать только тогда, когда женщина не будет униженной, а женская логика презираемой, когда воспитывать ребенка будет престижней, чем выпускать оружие. Именно тогда, а не раньше!" ( "Человек рождается для счастья, а не для демографических отчетов" — РАПС )



Как "планируют" семью: качество жизни и количество смерти

В феврале 2003 года на сайте "Российской Ассоциации планирования семьи" (РАПС) появилась статья за подписью Инны Шифановой под заголовком "Человек рождается для счастья, а не для демографических отчетов". И вряд ли кто-нибудь обратил на нее внимание, если бы не наш законный интерес: как зарубежные хозяева РАПСа планируют российскую семью, какие меры принимают против наметившегося у нас национального возрождения и отрезвления от кровавого безумия массового убийства детей в материнской утробе.

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Вполне естественно, г-жа Шифанова в первом же абзаце задает тон всей статьи: "Мне не безразлично, ─ пишет она с сердечным участием, ─ к каким душевным травмам приводят листовки "Аборт ─ узаконенное детоубийство" ". Читайте внимательно: к травмам приводят листовки, а не аборты. Виноваты в травмах не те, кто планирует, пропагандирует и совершает убийство детей, а те, кто печатает противоРАПСовские листовки. Вооружитесь этой могучей логикой, и вперед на защиту "демократических ценностей".

Впрочем, на одной логике далеко не уедешь, и ее нужно сдобрить эмоциями. Противостояние абортмахерам г-жа Шифанова обозначает как "ханжескую сентиментальность". Сильно сказано! Здесь поневоле вспоминается некий викинг, который не решался вспарывать животы беременным женщинам и поддевать на острие копья подброшенных в воздух детей: товарищи высмеяли его за сентиментальность и прозвали нюней. Они, наверное, могли бы стать героями РАПСовского рекламного контрнаступления…

Стоп, стоп, стоп! Несентиментальные викинги, кумиры основоположницы "контроля над рождаемостью" Маргарет Зангер (1879-1966) и ее идейного сподвижника Адольфа Гитлера, нынче вышли из моды, по крайней мере официально. Так что г-жа Шифанова заваривает свою похлебку на другом бульоне ─ на феминизме: во всем виновато " общество, руководимое мужчинами ".

Идеология феминизма проста, как кукиш. Если "правящей элите" не хватает классовой и национальной розни чтобы разделять и властвовать, давайте натравим мужчин на женщин и наоборот. Выгода двойная: с одной стороны ─ общая ненависть, зависть и злоба, без которых "быдло" плохо поддается контролю, а с другой ─ целенаправленное разрушение семьи, этого упрямого пережитка прошлого. И РАПС послушно разворачивает феми-лозунги.

Защиту жизни нерожденных детей г-жа Шифанова объявляет " атакой на многострадальных российских женщин ", откуда с очевидностью следует, что ребенок ─ это нечто чуждое, навязанное женщине мужской враждебной волей… В силах ли ухватить придавленный феминизмом рассудок, что рождение и воспитание детей ─ дело столь же "мужское", сколь и "женское"? "Abortion: Every Man's Guilt" (аборт: вина каждого мужчины) ─ гласит популярная среди православных Америки пословица, и всякий, в ком есть хоть крупица совести, осознает ответственность мужчин за убийство детей в утробе матери.

"В существовании абортов, брошенных младенцев, неухоженных детей мужчина должен винитьтолько себя…" Разумеется, г-жа Шифанова; хоть вам это и невдомек, но христианское мировоззрение требует искать прежде всего и главным образом свою конкретную вину за любо й грех и зло. И моя вина заключается в том, что я мало сил отдаю борьбе с невежеством, бесчувствием, равнодушием и безумной доверчивостью к заокеанским планировщикам русской семьи. Поэтому я очень признателен вам за вашу статью: она дала мне повод хоть немного эту вину загладить.

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Однако феми-нацизм (как назвал его еще в 80-х г. г. американский обозреватель Раш Лимбоу) сам по себе бессилен: это идеология чистой ненависти, в ней нет никакого положительного содержания, пусть даже фиктивного. Неудивительно поэтому, что г-жа Шифанова заводит другой мотив, который она вынесла в заголовок статьи ─ мотив счастья. "Стремление к счастью ─ поучает она, ─ путь познания божественного промысла [со строчной буквы] и достойная цель Бытия [с заглавной]. Поэтому человеческие усилия и альтруизм должны быть направлены на качество жизни…"

Что ж, эта музыка способна привлечь слушателей на многострадальной русской земле и по всему лицу планеты. Поэтому она занимает столь важное место в пропагандном репертуаре Нового мирового порядка и всемирной аборт-индустрии в особенности. Так что скажем чуть больше о направлении нынешних поисков счастья и качества жизни, о чем г-жа Шифанова по той или иной причине умолчала.

Первую скрипку здесь играет общепризнанныйавторитет и автор множества научных трудов по этике, социологии, геополитике и философии (один только опус "Освобождение животных", заложивший в свое время идейные основы одноименного движения, разошелся в количестве полумиллиона экземпляров), профессор Питер Зингер. Д-р Зингер ─ австралиец, но в 1999 году ему было предложено возглавить самую, пожалуй, видную и почетную в данной области кафедру биоэтики в Принстонском университете в США.

В системе взглядов д-ра Зингера и его последователей, аборт ─ это всего лишь частный случай, отдельный элемент общей картины: вслед за ним открывается возможность перечертить всю картину в целом. Например:

"Очистив взгляд на человека от религиозного вздора, мы можем заключить, что… у нас нет оснований присваивать неприкосновенный статус жизни каждого представителя нашего вида… Сопоставляя свинью или собаку… с дефективным ребенком, мы сплошь и рядом обнаруживаем превосходство первых" (Pediatrics, vol. 72, #1).

Пережитки прошлого сильно мешают просветительской миссии д-ра Зингера. Запад, однако же, далеко опередил нас по части "очистки от религиозного вздора", и это позволяет профессору биоэтики сформулировать необходимые научные основы борьбы за счастье и качество жизни:

"Когда в результате смерти дефективного ребенка рождается другой, потенциально более счастливый, то ликвидация первого ребенка поднимает общую меру счастья: потерянное в нем счастье с избытком компенсируется приобретенным счастьем второго. Исходя из этого, в отсутствие отрицательных побочных эффектов, больного гемофилией ребенка следует уничтожить" (New Yorker, Sep. 6, 1999).

Приятно иметь дело с образованным человеком: концепция качества жизни вместо туманных фраз приобретает четкую практическую и мировоззренческую форму. Спасибо за разъяснение, д-р Зингер.

* * *

Однако не следует отворачиваться от г-жи Шифановой и ее труда. Пусть она и не сумела толком изложить РАПСовскую программу всеобщего счастья (может статься, ей помешала знакомая со школьных лет классическая цитата: "…С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет и которая завтра же сама собой умрет… С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки…" ); зато она сумела донести до читателя важнейшую особенность реализации этой программы. "Человек рождается для счастья, ─ предупреждает она, ─ …Все остальные цели я считаю преступными".

Вот об этом-то забывает равнодушная публика, склонная видеть здесь просто очередной идеологический спор. Те, кто ставит перед собой иные жизненные цели, недаром названы преступниками: самой своей жизнью христиане доказывают не только абсурдность РАПСо-зингеровского "счастья", не только его несовместимость с основами нашей цивилизации, но и его подлинно сатанинскую природу. Так оно по временам бывало и в Римской империи в первые три века нашей эры; к такому же порядку вещей склоняется и XXI век.

Итак, следуя г-же Шифановой, качественную жизнь внедрить не удастся, пока и поскольку кругом шныряют искатели преступных целей. Стало быть, никак не обойтись без некоего аппарата принуждения…

Но речь идет не просто о нашем внешнем поведении, а о самой цели нашей жизни, и потому вдолбить нам интерес к "счастью" посредством одной лишь полицейской дубинки не удается: необходимы иные, гораздо более серьезные и глубокие меры. Впрочем, и это тоже давно известно. За подтверждением обращаемся к тому же самому русскому классику:

"…Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо, и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, ─ весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны".

* * *

Вместо эпилога : Бруклайн ─ тихий, мирный, изящный и чистый городской район, с юго-запада вклинившийся в самую середину Бостона, благодаря административной независимости мало чем сходный со своим буйным, грязным и опасным соседом.

Как-то мне пришлось беседовать с тамошним старожилом, и я взялся хвалить Бруклайн за качество жизни и безопасность его жителей.

─ Безопасность, вы говорите? ─ собеседник посмотрел на меня со строгим удивлением, ─ Тысячи людей гибнут в Бруклайне каждый год. Тысячи.

Я раскрыл было рот, чтобы ответить шуткой на шутку, ─ и вовремя закрыл, вспомнив, что здесь расположено несколько гинекологических клиник, в просторечии именуемых абортариями.

─ Люди не хотят об этом знать, ─ продолжал тот, ─ но суть дела не меняется. Убийство не проходит даром, тем более убийство узаконенное и массовое. Поверьте моему слову, рано или поздно последствия скажутся.

Почему я запомнил этот разговор? Потому что не прошло и двух недель, как некий маньяк, зайдя в бруклайнскую клинику "Ассоциации планирования семьи", вытащил из спортивной сумки малокалиберное ружье и открыл огонь наугад. Один человек погиб. Еще один.

Пора бы нам усвоить связь между качеством жизни, осмысляемой по методу РАПСа, и количеством смерти тела и души.

Иеродиакон Макарий

гор. Иваново

