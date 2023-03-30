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Любовь Степушова

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел перепутал Божью волю со своей

4:52
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Отец Павел проклял президента Украины Владимира Зеленского и его "свору" во всеуслышание и надеется, что Господь им воздаст. А может быть, Господь воздал именно отцу Павлу и иже с ним?

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел перепутал Божью волю со своей

Настоятель Киево-Печерской лавры проклял род Зеленского и его свору

Настоятель Павел (Лебедь) сказал,выступая перед паствой":

"Говорю вам, господин президент (Зеленский), и всей Вашей своре, что слёзы наши не упадут на землю. Они все упадут Вам на голову. Сегодня Вы думаете, что попав во власть на наших спинах, можно так с нами поступать? Господь не простит ни Вам, ни Вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены Вами на улицу. Вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли прекратить (действия) одержимого буйством злобы, ненависти и дьявольским возбешением министра культуры. Значит, он творит всё по Вашему разрешению. Горе Вам! Бойтесь!".

Что настораживает в обращении отца Павла

Конечно, лучше поздно, чем никогда прозреть в отношении сути бандеровской власти, но настораживает следующее:

  • слова "войдя во власть на наших спинах" означают, что надо сначала раскаяться за поддержку режима Зеленского, но этого раскаяния не прозвучало;
  • звучит забота о братии и иерархах, а где же забота о выброшенных на улицу жителях Донбасса, где разоблачение карателей, которые убивали мирных жителей в Одессе и других городах?;
  • присутствует агрессивная риторика, неподобающая православному иерарху. А где молитва за души отступников, которых власти обманули, запугали, соблазнили?;
  • не за Веру страдает настоятель, а за личные амбиции и материальное благополучие.

Божье провидение — это не провидение настоятеля Павла

Киево-Печерская лавра существует 972 года как главная святыня Русской Православной Церкви (РПЦ), здесь хранятся мощи русских старцев, Ильи Муромца, это центр подготовки священнослужителей. А теперь, из-за предательства православия иерархами УПЦ, на её месте будут размещены участники псевдоправославной политической секты ПЦУ, созданной ЦРУ США при посредничестве Ватикана.

Поэтому, а может всё наоборот? Это чиновников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Бог через Зеленского наказал за:

  • личную трусость,
  • отступничество от Церкви-матери,
  • поддержку киевского режима и пресмыкание перед ним, как и перед католиками.
  • сборы на содержание ВСУ.

За то, что верующие из их приходов покорно идут на фронт воевать с Россией и рвутся в Содом европейский.

Поэтому, вероятно, и нет массовой поддержки иерархов УПЦ прихожанами — всего 300 верующих собрались утром в четверг в Киево-Печерской лавре.

Монахов нельзя оставлять на произвол Зеленского

Между тем, только один из братии монахов Лавры (около 250 человек) перешёл в ПЦУ, сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Вероятно, для Московского патриархата стоит задача позаботится о них, приютить в российских монастырях, если они будут изгнаны из Лавры.

Про судьбу же иерархов написал в Telegram протоирей, настоятель храма святых Иоакима и Анны в Ровеньках, ЛНР Александр Авдюгин.

"Камнепад иуд только начался. Дальше будет больше, а ещё дальше под дверьми патриаршими и архиерейскими Русской Церкви на коленках, в соплях и рыданиях, размазывая по щекам, ланитам, губам, волосам и прочим частям тела искусственные слёзы, устроят театр покаяния, те, кто служил, служит и будет служить "не ради Иисуса, а ради хлеба куса".

Для Зеленского же, который оправдывает издевательства над монахами "защитой общества от старых и циничных московских манипуляций религией", впереди самое страшное — презрение от своего народа и всех православных.

29 марта киевские власти предписали монахам УПЦ выселиться из Киево-Печерской лавры. УПЦ заявила, что для выселения из заповедника "Киево-Печерская лавра" нужно решение суда. Иск против расторжения договора с Минкультом церковь уже подала. Наместник Лавры Павел и другие руководители УПЦ заявили, что выселяться до тех пор, пока решение не примут суды, не станут.

Утром в четверг в Киево-Печерской Лавре заметили полицейских, вооружённых автоматами.

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Темы киев религия украина православие владимир зеленский
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