Ходаковский рассказал о пророчестве старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспомнил слова старца Зосимы, который предупреждал о страшных для Киева временах.

Ходаковский прокомментировал изгнание монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры. Он отметил, что сопротивляться превосходящему силами противнику никто не собирается

Военачальник рассказал, как старец Зосима в конце 90-х произнёс пророчество. Он призывал верующих чаще бывать в Лавре, так как святое место скоро будет осквернено.

"Как я ни молюсь, чтобы Господь помиловал — ничего не вижу хорошего, только страшная чёрная дыра духовная на месте Киева…", — цитирует слова старца бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский рассказал о необходимости репрессивной работы на отвоёванных территориях.

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