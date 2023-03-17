Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Константин Мальцев не исключил, что кресты на куполах Киево-Печерской лавры почернели из-за действий украинского руководства.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что киевский режим хочет опустошить святое место, изгнав монахов и остановив божественную литургию. По его словам, происходящее с лаврой нужно воспринимать в качестве "знака небезразличия", ведь кресты — "страдания Господа".
"Возможно, это в том числе и предупреждение", — сказал священнослужитель РПЦ, комментируя ситуацию с почерневшими крестами.
Ранее политолог Наталья Макеева заявила, что Украина является западным проектом. Как пояснила эксперт, эта страна станет "скопищем сект" без традиционного православия.
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