Священник о почерневших крестах на Киево-Печерской лавре: "Возможно, это предупреждение"

0:54 Your browser does not support the audio element. Религия

Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Константин Мальцев не исключил, что кресты на куполах Киево-Печерской лавры почернели из-за действий украинского руководства.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что киевский режим хочет опустошить святое место, изгнав монахов и остановив божественную литургию. По его словам, происходящее с лаврой нужно воспринимать в качестве "знака небезразличия", ведь кресты — "страдания Господа".

"Возможно, это в том числе и предупреждение", — сказал священнослужитель РПЦ, комментируя ситуацию с почерневшими крестами.

Ранее политолог Наталья Макеева заявила, что Украина является западным проектом. Как пояснила эксперт, эта страна станет "скопищем сект" без традиционного православия.