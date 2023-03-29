Служители Киево-Печерской лавры подали иск: требуют оспорить права на обитель

0:42 Your browser does not support the audio element. Религия

Служители Киево-Печерской лавры решили оспаривать права на обитель в судебном порядке, следует из заявления митрополита канонической Украинской православной церкви Павла. По словам наместника лавры, соответствующее исковое заявление уже подано в украинский суд.

Митрополит попросил прощения у братьев и сестер за то, что их нагружают земными делами в Великий пост. По словам Павла, речь идет в данном случае об использовании конституционных прав и об обеспечении святыне защиты. Иск был подан 23 марта, и самоотвод взял уже третий по счету судья, сообщает Telegram-канал "Украина православная".