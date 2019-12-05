Война против РПЦ - часть войны против России

Грозит ли РПЦ раскол? Кому выгодна организованная кампания против РПЦ и Патриарха Кирилла? Кто настраивает молодежь против Церкви, православной религии и веры? Куда направлен главный удар, какова истинная цель информационной войны?



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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей отец Александр (Агейкин).

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— Отец Александр, вы говорите, что многие зарубежные поместные Церкви подчинены своим государствам или даже находятся в зависимости от иностранных сил. Приведите, пожалуйста, пример.

— Мы сейчас видим совершенно политический раскол внутри Болгарии, где есть силы, которые еще помнят и любят Россию и знают, что сделала Россия для Болгарии, а есть совершенно заточенные под другие политические направления, которые даже в этой маленькой Болгарии постоянно все возмущают, поднимают эту муть. Понятно, что это все делается извне…

— Там и премьер-министр Борисов — человек проамериканский абсолютно.

— И Церковь Болгарии подчинена государству. Священник в Болгарии получает зарплату как государственный чиновник. Он находится в полной зависимости от государства.

— В храме Гроба Господня — четыре предела: копты, католики, православные и григорианцы. После последних разногласий в православном мире как и что будет с нашим пределом в этом святом месте?

— Это предел Иерусалимской церкви. Иерусалимская церковь пока стоит на твердых позициях. Это самая древнейшая Церковь, так же как и Антиохийская. Мы надеемся, что наши отношения с Иерусалимской и Антиохийской церквями, хотя они греческой традиции, останутся неизменными.

— А они финансово насколько-то зависят от кого-то извне?

— Иерусалимская церковь финансово независима. Другое дело, что в политической конъюнктуре, она, конечно, находится под постоянным давлением государства Израиль, но она имеет возможность финансовой независимости. Понятно, что на нее будет также весь греческий мир давить, потому что иерархия Иерусалимской церкви в основном состоит из греческих архиереев и священников. Но мы надеемся, что истина возобладает и благодать Божья даст возможность нам быть вместе, в единстве. Но если даже весь мир ополчится против нас, мы будем стоять в истине.

— Давайте поговорим о молодежи и вообще о том, что происходит у нас внутри страны в отношении Церкви. В интернете, в частности на YouTube, в числе ключевых слов — "РПЦ". И такое ощущение, что там организована кампания, чтобы представить Церковь в негативном свете, и все это проходит именно на понятном для молодежи языке. Уже заголовки об этом говорят: "Вся правда об РПЦ", "Молодежь против РПЦ", "СМИ раскрыли заработки РПЦ"… Как-то можно эту ситуацию изменить? Можно сделать так, чтобы Церковь, вера были в тренде у молодежи?

— Мы не можем рекламировать веру, чтобы она была в тренде как какой-то аспект моды. Наравне с так называемым дресс-кодом, какую одежду носить, в какую церковь ходить. Церковь неизменна. Это столп утверждения истины. Мы должны стоять в истине. Но сейчас действительно ведется активная информационная и медийная кампания против всей Православной церкви, особенно против Русской.

Это часть общей информационной войны против России, которая в первую очередь направлена именно на Церковь, потому что она является консолидирующей силой. Ведь Церковь — это не система храмов, как сеть гостиниц, как, например, сеть "Хайят". Церковь — это не сеть, не сетевая система. Церковь сама по себе — это сообщество верующих людей, которые объединены единой верой.

И ударить по Церкви — это ударить не по административному устройству Церкви. Этот удар направлен в первую очередь на то, чтобы этих людей, объединенных единой верой, разделить, чтобы они между собой перессорились, чтобы они перестали слушать священника, потому что он якобы совершенно не тот, за кого себя выдает.

Но это ложь, это совершенно не так, потому что это информационная, медийная борьба. Она идет постоянно, и, может быть, в какой-то мере мы сегодня ее проигрываем. Несмотря на то, что Церковь именно поэтому была вынуждена создать синодальные учреждения, которые отвечают за связь с обществом, за связь со СМИ и т. д.

То есть было создано множество административных органов, которые контролируют определенную работу по этим направлениям. Несмотря на все это на сегодня мы, конечно, в какой-то мере проигрываем, потому что мы не можем постоянно заниматься созданием каких-то оборонительных сооружений. Мы должны заниматься самым главным делом, которому призваны, — служением Богу и людям. И мы этим занимаемся.

Каждый священник с амвона призван говорить именно об этом, а не отвечать на всяческие нападки. Сейчас эти силы пытаются внести разъединение даже среди священников, очень четко пользуясь какими-то медийными рычагами, инструментами, какими-то либеральными идеями, чтобы разделить людей по определенным принципам.

Принципов и увлечений у людей может быть масса, но единство в вере — это самое главное. Но сейчас уже появляются сообщества, группы священников, которые выступают за всевозможные разные идеи. Например, набирает обороты сообщество, которое выступает за смягчение наказаний для тех, кто выступал против власти в Москве, так называемого "московского дела".

И на этой почве уже идет разобщение. В медийном пространстве четко отрабатывается: вот это — группа честных настоящих священников, которые готовы простить, а значит, остальные — мутирующие, ненастоящие, недобрые, нехристианские, поддельные и т. д. Вот это вот противопоставление, разъединение и есть главная цель этой информационной войны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев