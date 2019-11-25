Русский мир и русская религиозная традиция объединились в РПЦ

Грозит ли РПЦ раскол? Что происходит с поместными православными церквями? Почему РПЦ резко выступает против тех, кто поддерживает ПЦУ? Почему РПЦ называет священников ПЦУ раскольниками?



Новые факты - Почему РПЦ резко против ПЦУ?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей отец Александр (Агейкин).

— Отец Александр, тема сегодняшней беседы — геополитика.

— Церковь — вне политики, но порой мы вынуждены говорить о политике. Это очень неприятно, конечно, потому что священник должен говорить о Евангелии, об истине, о Христе, а приходится говорить о политике.

— Патриарх Александрийский Феодор II, который учился в Одессе в советское время и был очень последовательным сторонником единства православия, поддержал ПЦУ. Теперь мы его не будем поминать в молитвах. И есть мнение, что это не последний случай, многие другие поместные церкви тоже могут уйти от Русской православной церкви. Кто-то говорит, что такой процесс неминуем и будет продолжаться. Как вы считаете?

— Мы не должны говорить, "уйти от Русской православной церкви". Они отходят от единства православия. Русская церковь никого не удерживает. Русская церковь — это часть единой православной семьи Церквей. Поэтому мы не говорим, что они уходят от Русской церкви или Русская церковь уходит от них. Мы констатируем раскол в православном мире, этот раскол начался в 1990–1991-х годах на Украине, и мы свидетели, что теперь этот раскол усугубляется. И он затягивает сюда в себя уже и другие поместные Церкви.

В 1991 году бывший митрополит Киевский Филарет Денисенко объявил себя патриархом и создал структуры Православной церкви Украины, Украинской православной церкви, которая на протяжении всех этих лет добивалась признания своей независимости, своей автокефалии, своей идентичности, национальной идентичности. Не религиозной идентичности, а именно национальной идентичности.

Поэтому это все проблемы, родившиеся тогда. Вообще, проблемы раскола. Почему мы говорим об опасности раскола, потому что его тяжело остановить. Единство тяжело сохранить. Но начавшийся распад тяжело остановить, потому что он дальше продолжается бесконечное число раз. Если один раз кто-то не удержался, откололся, то все начинает уже дробиться и дальше.

История Церквей об этом говорит, в истории было уже много ересей, расколов. И очень важно предостерегать человека: дорожи единством. Твои внутренние эгоистические амбиции могут породить непрестанный процесс дробления, который затягивает в себя миллионы людей, который создает проблему для всего мира.

— Получается, что может быть продолжение раскола. Но разве все это началось только с 1991 года? До этого в нашей новейшей истории Церковь всегда была едина и никаких не было проблем?

— У нас было единое государство до 1991 года. Союз Советских Социалистических Республик.

— Но у нас же и тогда уже была Русская зарубежная церковь. Это ведь тоже, можно сказать, некий раскол.

— Это было вынужденное разделение, порожденное революцией. Русский мир милостью Божьей и благодатью Божьей воссоединяется. Но православная семья распадается. Это проблема. Русская церковь всегда дорожила единством, считая, что единство — это самое главное. Еще со времен древних святых, со времен преподобного Сергия, который говорил, что единением спасемся.

Всегда Русская церковь стояла в единстве, в совокупности. И вот эти временные проблемы мы преодолели. Вот на сегодня весь Русский мир русских Церквей, русской традиции соединился. В то время как рядом кто-то постоянно откалывается, отсоединяется в большой семье православных Церквей, русская традиция объединяется.

— Александрийская православная церковь — это Церковь русской традиции?

— Нет, это греческая традиция Церкви.

— А Церкви именно русской традиции — это те, которые находятся на территории бывшей Российской империи и СССР?

— Да. В основном в государствах бывшего СССР — приходы русской традиции. Но Армения имеет свою древнюю армянскую Григорианскую церковь. На территории Средней Азии национальной религией считается ислам.

— Но православные Церкви там ведь тоже есть.

— Да, они — русские. Туда, конечно, входят уже представители и местных народов Средней Азии, кто принимает православие. Хотя им очень тяжело принять православие, потому что они находятся под неким давлением со стороны родственников, окружающих, друзей, которые не приемлют этого перехода. Поэтому очень многим жертвуют, чтобы стать православными в мусульманской стране.

Но если мы говорим о Церквях русской традиции, во-первых, это те объединения или те русские приходы, которые существовали за рубежом по причине революции, отошли от поминовения патриарха или местоблюстителя и образовали некие объединения в русской традиции. Одни — создав свой синод в Сербии и провозгласив Русскую церковь за границей.

Другие, не присоединившиеся к ним, —православные приходы русской традиции в составе Константинопольского патриархата, который их взял под свой омофор. То есть у них сохранилась некая автономия, свой собственный устав, свои церковные традиции, именно соответствующие русской традиции, русскоязычное богослужение.

Хотя это уже, кстати, не во всех приходах, потому что со временем они стали служить русской традиции и по-французски, и по-немецки, и по-голландски, и по-английски. Поэтому это уже так: жизнь и исповедание веры продолжались в русской традиции, но уже не на церковнославянском языке.

Этих приходов было много за рубежом — в Европе, в Австралии, в Китае, в США… И они относились к разным юрисдикциям. Сейчас это разделение преодолено. Мы все воссоединились. Теперь Русский мир и русская религиозная традиция — едины во всем мире. Окончательно все это собралось совсем недавно — 4 ноября — в День Казанской иконы Божьей Матери. Пресвятая Богородица явила нам такую милость, что все приходы русской традиции сегодня уже находятся в составе Русской православной церкви Московского патриархата.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев