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Автор Редакция рубрики "Политика"

Сумасшедших стало больше: психиатр о "кремлевском докладе"

Экспертное мнение

При составлении "кремлевского доклада" использовались данные из "открытых источников", заявил представитель Минфина США изданию BuzzFeed. Среди них он назвал публикации журнала Forbes и сайта Kremlin.ru (официальный интернет-ресурс Кремля).

Минфин США на запрос газеты The Washington Post отметил, что поскольку нет четкого определения слова "олигарх", то при составлении списка в ведомстве решили отталкиваться от оценки богатства его фигурантов — в $1 млрд и более.

"Кремлевский доклад" раскритиковал и бывший посол США в России Майкл Макфол. "Этот акт мог быть сделан без такого смехотворно широкого и бессмысленного списка… Вы знаете, что там есть олигархи, которые не имеют тесных связей с Путиным, даже напротив. А некоторых там нет. Это небрежная работа", — написал он на своей странице в Twitter.

"Когда бред превращается в маразм — это про санкции", — так прокомментировал публикацию "кремлевского доклада" глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.

"Ну вот наложили США очередные санкции на Россию, отлично. Санкции — это элемент холодной войны, когда перестают действовать некоторые международные договоры и соглашения. Почему бред и маразм? А потому что если ты накладываешь санкции на определенных людей или страну, то ты с ними не общаешься до выполнения условий, из-за которых санкции наложил", — отметил Горшенин, добавив, что никто этих норм не придерживается.

"Я, например, всецело поддерживаю санкции в отношении всего списка, вошедшего в "кремлевский доклад". Знаете, почему? А потому что он в целом играет на руку России. Потому что американцы поддержали тот дух антикоррупционного законодательства, которое наши законодатели здесь разрабатывают, президент подписывает, а чиновники и олигархи по-прежнему уводят деньги в заграничные банки", — сказал Вадим Горшенин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что непопадание в "кремлевский доклад" — это повод уволиться. Он добавил, что, конечно, так поступать никто не будет. "Очевидно, абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом Владимиром Путиным", — отметил премьер-министр.

Первый зампред сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал санкционный список "непрофессиональной клоунадой" и ярким примером "проблемы старших лейтенантов", которые "не до конца компетентны". По его словам, доклад содержит "какие-то смешные вещи" и "демонстрацию русофобии с некой неопределенностью".

Но в общем и целом тот факт, что при составлении "кремлевского доклада", куда вошли 210 имен, использовались данные "открытых источников", никакого удивления не вызывает. К примеру, руководство НАТО и раньше, абсолютно не смущаясь, заявляло, что черпает сведения о событиях в ряде стран не столько из донесений военной разведки, сколько из "публичных данных, размещенных в интернете" — то есть попросту "нагугливает".

Politonline приводит в пример рассказ постпреда США при НАТО Дугласа Льюита об источниках информации о ситуации на Украине и на Донбассе. Оказалось, что бóльшую часть данных руководство альянса черпает из соцсетей, которые якобы дают больше сведений, чем официальная разведка.

Получается, что США, заявляющие о своем праве на силовые решения конфликтов в других странах и о готовности защищать союзников НАТО (а, значит, начать войну), делают это на основании сообщений в соцсетях.

Это делается преднамеренно и является элементом управления массовым сознанием, уверен врач-психиатр Александр Федорович.

— Люди, которые составляли в Вашингтоне санкционные списки, собирали информацию из открытых источников и уверяют, что проделали большую трудную работу. Это что, параллельная реальность?

— Через соцсети теперь общаются первые лица государства. Там президент в своем Twitter обратился, там сделал заявление. Что говорить про простых смертных, если президенты, премьер-министры выступают и переписываются, какие-то политические дебаты устраивают исключительно в соцсетях. Это же такая подвижка.

— А если неуравновешенный человек что-то пишет в социальных сетях? По его "информации" можно войну начинать?

— А уравновешенный это может читать, на это ориентироваться и устраивать разборки? Понимаете, это некий тренд. ВОЗ, например, обращается к людям через соцсети. Пишет о том, что разработали какую-то программу по психодиагностике через соцсети. Это про что? Олимпийский комитет (МОК) собирал доказательства по тому, кто и что сказал в соцсетях. А это про что?

С одной стороны, мы в России усматриваем в этом некую бредовость. С другой — вынуждены с этим считаться, потому что у них вот так. Таковы реалии времени. Американцы нам навязывают постоянно идею, что социальные сети — это механизм.

На этом, кстати, строится работа кадровых агентств и отделов кадров. У меня есть пациентка, странная девушка, у нее нет ни одной страницы в соцсетях. Ее просят: "Назовите ваш ID". Она говорит, что нет у нее такого. "Как нет? Надо же занести в анкету".

Понимаете, в чем идея? Я пришел устраиваться в банк. У меня страницы нет, но начальник отдела кадров требует завести ее. И неважно, что я там заведу. Я туда смогу спозиционировать вообще все что угодно, создать из себя такой образ, что фактически буду претендовать на место председателя совета директоров этого банка.

Получается, с одной стороны — это абсурд, а с другой — этот абсурд продвигают. Почему? Какая сейчас самая модная "профессия"? Блогер! Это "дятел", который сидит и что-то пишет — это я съел, туда сходил, здесь постоял.

— Психическое здоровье блогеров никто не проверяет?

— Вот именно! А между тем вероятность того, что у него с головой не очень, — велика. Потому что он ничего не хочет делать, кроме как сидеть и этой хренью заниматься. И нынче самый крутой человек в мире — это Ольга Бузова, у которой за пять миллионов число подписчиков перевалило.

Таким образом, абсурд соседствует с некой нормой, которую нам навязывают, и навязывают ровно по одному пункту — это управление. Можно написать что угодно. Например, "модный блогер зашел в такой-то салон и сказал, что это ништяк". И все туда повалили. Это же элемент управления массовым сознанием.

— Такими темпами американцы, наверное, скоро будут ядерные атаки начинать, основываясь на записях таких "дятлов" в соцсетях?

— Были такие прецеденты в истории. В Англии публично зачитывали главы из романа Уэллса про человека-невидимку. После этого там фиксировались элементы массового психоза. Эти элементы у них — там, где все хорошо, — живут уже столетиями. Они апробированы, они в ходу.

Из недавних инцидентов можно вспомнить, как на каких-то островах была объявлена тревога: летят ракеты, и должно все взорваться. Тоже был массовый психоз, а потом выяснилось, что кто-то случайно чихнул на тревожную кнопку, она как-то там залипла. А было же массовое движение, визги и крики. Но потом было еще более абсурдное — министр обороны или его спикер выходит и говорит: "Это было случайно, не волнуйтесь, мы теперь сделаем еще две дополнительные кнопки". То есть "мы обделались, но ничего страшного, мы постараемся обделываться в меньшей степени". Вот такие они, реалии времени.

— Другими словами, мы теперь вынуждены жить как на пороховой бочке и зависеть от настроения неуравновешенного блогера?

— Пока блогер будет иметь значение для продвижения каких-то властных идей по управлению, то — да, конечно, так и будет. Это же элементы мракобесия. Нам же интересно, кто кого зарезал, кто и что у кого откусил, кто кого сжег, повесил, расчленил. Сразу миллионы подписчиков! Это то, что называется "на потребу публике", в угоду малодумающим, с ограниченными мозговыми возможностями.

И это набирает обороты, к сожалению, становится частью нашей жизни, обретает какую-то реальность. Вы правильно сказали — никто не интересуется психическим состоянием человека, который пишет и имеет миллионы подписчиков. Всё так.

— Как вы думаете, почему российский президент не возглавил американский санкционный список?

— Там есть масса странных вещей, но фишка в том, что они кажутся странными лишь до тех пор, пока не начинаешь вдумываться, пока не возьмешь в руки карандаш и не попытаешься построить механизм взаимодействия этих структур, не попытаешься понять: как это все и для чего? И тогда становится реально страшно. Потому что это действительно механизмы управления — они настоящие, они работают.

Получается, надо действительно волноваться и следовать за заявлениями ВОЗ, которая заявляет, что за прошлый год в 1,7 раза увеличилось потребление психотропных препаратов через аптечные сети у нас в стране — и в 1,5 раза в мире. Это один из базовых показателей того, что нарастает массовый психоз. Сумасшедших стало больше. Людей тревожных, напуганных происходящим в мире, становится больше. Поэтому психотропные вещества и идут так хорошо. Это все не просто так, хотя на первый взгляд кажется очень абсурдным.

Беседовала Лада КОРОТУН

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