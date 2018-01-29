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Автор Редакция рубрики "Общество"

Только без глупостей: зачем депутаты взялись за оружие

Экспертное мнение

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому владельцев оружия могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки. Нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.

В России сейчас насчитывается до 8 млн владельцев оружия. Новые правила коснутся гражданских лиц и охранников. Автор инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, считает, что человек с пистолетом или ружьем должен быть обозначен так же, как полицейский. Кроме того, депутат работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия.

Народный избранник действует лишь ради пиара, а потому говорит глупости, ему бы следовало больше читать, полагаетпредседатель общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелёв.

— Сейчас находится на разработке законопроект, согласно которому владельцев оружия могут обязать носить опознавательные знаки или жилеты, как у сотрудников правоохранительных органов. Не является ли это ущемлением прав граждан?

— Это называется "закон о звезде Давида". Так нацисты метили евреев на оккупированных территориях. Закон абсолютно бредовый. Депутат, вместо того, чтобы заняться работой, подумать, почему 37-я статья УК не работает в России, почему люди, защитившие себя, оказываются под уголовным преследованием, начинает придумывать бредни. Придумывает закон для того, чтобы еще больше зажать владельцев легального оружия, которые прошли проверки, которые прошли медицинское освидетельствование за свои деньги. Сейчас, например, медицинская справка на право получения оружия стоит 5,5 тысячи рублей. И это только справка.

Для того чтобы купить оружие, нужно потратить порядка 20 тысяч. Это без оружия и патронов, без снаряжения. Это только получить справку, пройти обучение, создать условия хранения. Наши законодатели такими мерами добились того, что за последние семь лет количество владельцев оружия снизилось на 900 тысяч человек. Почти миллион человек, благодаря вот таким депутатам, вынуждены были отказаться от владения оружием.

Количество владельцев оружия снижается. Причем снижается за счет периферии, не за счет крупных городов. В крупных городах как раз количество владельцев оружия сохраняется или растет. А вот в регионах их становится меньше, потому что владение оружием оказывается очень затратным и по финансам, и по времени, и по нервам.

— Эти опознавательные знаки, с одной стороны, защитят владельцев оружия, потому что будет понятно, что у человека оно есть. Но, с другой стороны, владелец оружия становится мишенью. Те, кто будет искать оружие, будут знать, на кого нападать.

— Данный депутат все это увязывает только с сотрудником полиции. И забывает несколько вещей. Сотрудник полиции находится при исполнении обязанностей.

Для чего форма сотруднику полиции? Депутату неплохо бы об этом подумать. Первое, форма сотруднику полиции нужна для того, чтобы граждане в случае экстренной ситуации видели, к кому они могут обратиться за помощью. Второе, чтобы граждане, когда сотрудник полиции применяет физическую силу, или спецсредства, в том числе, и оружие, понимали, что это сотрудник полиции, находящийся при исполнении и действующий в рамках своих полномочий.

Третье, преступник, нападая на человека в форме, понимает, что у него будет значительно более высокая мера ответственности, поскольку он совершает нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении.

С гражданским лицом — владельцем оружия, все несколько по-другому. Да, преступник будет видеть, что человек вооружен, что степень риска при нападении несколько выше. Но преступник будет понимать, что даже если он напал на гражданина с оружием и его задержали, максимум, что ему светит — это "хулиганка". Особенно учитывая, что как мягко наша правоохранительная система относится к преступникам.

Господину депутату стоило бы задуматься немного о других вопросах. Повторюсь, не работает 37 статья УК — это о необходимой обороне. Почему люди, которые защитили себя, своих близких, свою собственность, оказываются под уголовным преследованием? Почему сотрудник полиции, применивший оружие, согласно всем правилам, оказывается под давлением и преследованием своей же правоохранительной системы? Как защитить этих людей от произвола правоохранительной системы? Как сделать так, чтобы законодательство наконец-то встало на сторону законопослушных граждан?

Вместо этого депутат хочет еще сильнее зажать людей, которые готовы взять риски на себя, чтобы улучшить защиту себя и своих близких. Он наоборот хочет сделать так, чтобы этим людям стало еще хуже. В чьих интересах данный законодатель действует?

Заметьте, что легальное оружие практически не используется при совершении преступлений. Так называемая травматика стала менее эффективной после законодательных инициатив таких депутатов. Снизили ее мощность почти в два раза, благодаря этому травматики уже не хватает для остановки преступников. Но люди даже это готовы использовать для защиты. Таскать с собой 24 часа семь дней в неделю полицейского невозможно. К тому же полиция сама говорит, что на стадии планирования она предотвращает только 5% преступлений.

— Олег Нилов в своем законопроекте предлагает запретить ношение и холодного оружия с длиной лезвия более 5-6 сантиметров.

— А этот депутат, назовем его так, очень корректно, он не задумывается над тем, что у нас не носят холодное оружие? Ему вообще-то неплохо для начала почитать, что такое холодное оружие. Может, поймет, что у наших граждан практически нет холодного оружия. У нас это законом запрещено — ношение холодного оружия для самообороны.

Это опять — действия депутата лишь ради пиара. И потом, что такое 5-6 см? Для того, чтобы нанести смертельное ранение, достаточно более короткого лезвия, а люди носят с собой режущие и колющие предметы для самых разных задач. Что-то открыть, что-то отрезать. Даже в случае ДТП — перерезать ремень безопасности, который удерживает пострадавшего, чем человек будет?

Этому депутату стоит иногда голову включать, для того, чтобы не говорить глупости. Господин Нилов активно этим занялся.

Беседовала Оксана ОРЛОВСКАЯ

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