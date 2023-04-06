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Анастасия Жукова

Три в одном: в России изобрели "обувь будущего" за 50 тысяч рублей

Эврика » Изобретения

Шагнуть в будущее — причём в буквальном смысле — уже возможно благодаря первым на планете кроссовкам "из 2098 года" (как называют их сами создатели) — уникальной обуви с вентиляцией, массажем и подогревом.

 

Модную новинку подарили миру отечественные специалисты из стартапа YEA2098, представляющего себя как дизайнера моды будущего.

Высокотехнологичные кроссовки с космическим именем "Лунарусы-Прототип" пока созданы в единственном экземпляре, но уже готовятся к выходу в массы. Само понятие "умной" обуви для мира моды не ново, но российские кроссовки — это первый в мире дизайн, воплотивший в себе народное выражение "три в одном".

Управлять кроссовками можно через мобильное приложение по Bluetooth. Выглядит новинка как модная спортивная обувь с высокой подошвой (толщиной примерно 5 см). В ней и спрятаны основные "секреты" инновационных кроссовок:

  • аккумулятор ёмкостью 2200 миллиампер-час, от которого подпитываются устройства обуви;
  • модуль Bluetooth;
  • электрическая стелька с подогревом;
  • вентиляторы и воздухоотводящий канал для охлаждения;
  • микро-моторы для массажа (по 2 на один ботинок).

Технология успешно прошла испытания и показала готовность к выходу на улицы. Одними из первых "испытателей" технологии "умных" кроссовок стали представители изданий Metro и "Комсомольская правда", которые опробовали функции обуви и остались весьма довольны "способностями" новинки.

От обычной обуви кроссовки отличаются весом: масса одного кроссовка около 1 кг — такова "плата" за наслаждение встроенными в обувь высокими технологиями. Но такие кроссовки точно придутся по вкусу сторонникам ЗОЖ, ведь ходьбу в них можно засчитать как тренировку с утяжелением.

Все три функции "умной" обуви можно запустить одновременно. Можно и по отдельности — в зависимости от погоды и пожеланий. В летнюю жару или в тёплом офисе уместнее запустить вентиляцию, а вот в сырость или холод комфортнее воспользоваться обогревом. Что точно пригодится в любое время года, так это режим массажа, который поможет снять усталость после долгой ходьбы или длительного сидения на месте во время рабочего совещания.

 

Не стоит "выгуливать" инновационные кроссовки разве что в ливень: работать в дождь "умная" обувь не откажется, но вот погружения в воду не перенесёт — а что, если хозяину придётся шагать по лужам?

За безопасность человека, как сообщил в интервью "Комсомольской правде" лидер стартапа Андрей Шурыгин, в случае короткого замыкания от воды можно не переживать. Вся проводка внутри ботинок изолирована и окружена резиной, которая не проводит электричество, да и сила тока в устройствах кроссовок небольшая, как у провода для зарядки смартфона. Загореться от сбоя система, как успокаивают создатели, тоже вряд ли может. Но вот за бесславно погибшую из-за неаккуратности хозяина "умную" обувь однозначно будет обидно.

Не получится долго согреваться теплом инновационных кроссовок и в экстремальные морозы: как предположил проректор Томского политеха по цифровизации Александр Фадеев, при температуре около -30°C у них быстро сядет аккумулятор.

Заряжается "обувь будущего" пока через кабель от розетки, но слишком часто "кормить" кроссовки не придётся: одного заряда хватает на 2-3 дня (если использовать только вентиляцию, хватит и на 8 суток беспрерывной работы). Почему только "пока"? В будущем создатели планируют сделать зарядку новинки беспроводной: при помощи встроенного складного устройства. С существующей технологией на полную зарядку обуви уходит 2 часа.

Техническая система "Лунарусов" универсальна и подойдёт практически под любые модели обуви от 36 до 45 размера. В планах — создание "умной" обуви как для мужчин, так и для женщин. Текущая модель кроссовок была вдохновлена знаменитыми дизайнами Balenciaga.

Изобретательности создателей инновационной обуви нельзя не поразиться: все детали кроссовок позаимствованы из уже существующих устройств. Аккумулятор взят от вейпа, моторы для массажа — от джойстиков игровых приставок, вентиляторы — от охладителей электроприборов, а стелька с обогревом изготовлена на основе уже проверенной технологии. Последняя работает за счёт вшитой инфракрасной плёнки, которая нагревается от аккумулятора — похожим образом работают полы с подогревом. Несмотря на внешнюю лёгкость кроссовок, благодаря функции подогрева их можно носить даже в -20°C.

 

Придирчивые пользователи могут обратить внимание на проглядывающие из-под стельки кроссовок провода, но и те будут довольны: проводку в обуви планируется заменить микросхемой отечественного производства.

Пока "обувь будущего" — удовольствие весьма дорогое: согласно прогнозам, за "Лунарусы" придётся отдать около 50 000 рублей. Но само изобретение необычной спортивной новинки — добрый знак для расцвета "умной" моды в будущем.

"Мы верим, что наше изобретение — предтеча. А улучшать его можно бесконечно: сделать беспроводную зарядку, облегчить, сделать другой дизайн, добавить батарею — это всё в будущем", — подводит итог Шурыгин в интервью "КП".

Мыслями мы ещё в настоящем, а ногами уже заступаем в грядущее. Странно пытаться предугадать, как изменится мир к 2098 году, но если в нём личный комфорт начнёт играть столь важную роль, что об удобстве хозяев позаботятся даже кроссовки, — вероятно, это будет хорошее будущее.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Темы наука ученые технологии исследование
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