Лингвист: искусственный интеллект не сможет конкурировать с человеческим разумом

3:05 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Появление таких программных приложений, как ChatGPT от OpenAI и Bing AI от Microsoft, взбудоражило общественность и заставило заговорить о том, что искусственный интеллект смог выйти на тот уровень, когда он становится не просто вспомогательным инструментом, а начинает вполне серьёзно конкурировать с человеческим интеллектом. Однако, недавно известный американский лингвист и профессор Массачусетского технологического института Ноам Хомски в эссе для New York Times выразил своё несогласие с такой перспективой.

Почти как человек?

Уже сейчас платформа ChatGPT способна генерировать довольно сложные тексты. Недавнее исследование показало, что 50 эссе, созданных с помощью этого приложения, не были выявлены традиционным программным обеспечением как плагиат.

Чтобы ограничить использование ChatGPT при подготовке письменных заданий учащимися, Департамент образования Нью-Йорка уже начал блокировать ChatGPT и другие подобные программы. Но ведь школьники и студенты могут при подготовке работ использовать собственные устройства и домашний Интернет.

Только имитация

Тем не менее, профессор Хомски склонен считать, что доступные в настоящее время чат-боты с искусственным интеллектом только имитируют работу человеческой мысли на основе статистической вероятности, но не владеют способностью анализировать информацию, для чего требуются более глубокие знания и понимание проблемы.

"Человеческий разум не является, как ChatGPT и ему подобные ИИ, неуклюжим статистическим механизмом для сопоставления с образцом, поглощающим сотни терабайт данных и экстраполирующим наиболее вероятный разговорный ответ или наиболее вероятный ответ на научный вопрос, — констатирует учёный. — Наоборот, человеческий разум представляет собой удивительно эффективную и даже элегантную систему, которая работает с небольшими объёмами информации; он стремится не выводить грубые корреляции между точками данных, а создавать объяснения".

Конкуренция нам не грозит!

Так, говорит Хомски, машинный интеллект может "проглотить" любые данные — например, то, что Земля является плоской или круглой. Но взгляды человечества в процессе эволюции развиваются, а вот программа может оперировать лишь теми данными, что в ней заложены.

"По этой причине, — полагает лингвист, — выводы систем машинного обучения всегда будут поверхностными и сомнительными".

По мнению Хомски, искусственный интеллект будет не в состоянии получить преимущество над человеком, поскольку он не обладает знаниями об устройстве мира, доступными человеку. Поэтому такие программы будут оставаться лишь подспорьем для людей.

"Какими бы полезными ни были эти программы в некоторых узких областях, — высказывается учёный, — машинное обучение в его нынешнем виде никак не может конкурировать с человеческим разумом".