Картошка на Луне: как использовать ночное светило в народном хозяйстве

Космические агентства крупнейших держав планеты на протяжении последних нескольких лет активно обсуждают грядущую колонизацию человечеством Луны и планет Солнечной системы. Но любая исследовательская деятельность должна нести практическую пользу. В частности, в отношении Луны рассматривается несколько вариантов её возможного использования, где самые интересные идеи предлагают китайцы.

Китайская лунная программа

Китайская ферма на Луне

С развитием собственной космонавтики китайцы принялись ломать один за другим существующие стереотипы относительно спутника Земли.

Первые же снимки китайского лунохода "Нефритовый заяц", севшего на спутник Земли 14 декабря 2013, года заставили НАСА оправдываться перед мировым сообществом, поскольку лунная поверхность оказалась вовсе не серой, как на протяжении нескольких десятков лет утверждали специалисты НАСА, а буро-коричневой. Американцы, правда, тут же заявили, что снимки космического агентства были специально обесцвечены, но неприятный осадок всё же остался.

При этом, если Россия и США видят в создании собственных лунных баз возможность добычи полезных ископаемых, источников энергии, таких как гелий-3, или постройку космодромов для дальнейшего исследования космического пространства, то китайцы оказались более "приземлёнными".

Звучит как шутка, но, похоже, китайские учёные планируют превратить лунную поверхность в одно большое картофельное поле. Действительно, нерационально простаивать столь обширному пространству, на котором можно выращивать так нужную землянам сельскохозяйственную продукцию. В качестве подтверждения серьёзности своих намерений китайские учёные доставили три года назад с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" на спутник Земли алюминиевый контейнер весом три килограмма с десятком картофелин, горстью семян арабидопсиса и яйцами шелкопряда.

Предполагается, что картофель и арабидопсис в сочетании с воздухом и водой, также доставленными с Земли, создадут экосистему, выделяя кислород и поглощая углекислый газ, производимый жизнедеятельностью шелкопряда.

В результате данного эксперимента китайцы хотят понять, как пониженная гравитация Луны повлияет на количество и качество шёлка сплетённого шелкопрядом, а также на характеристики картошки. В случае успеха данного опыта ничто не мешает Китаю создать на Луне парники для выращивания сельхозпродукции огромных размеров, благодаря существенно более низкой, всего 17% по сравнению с Землей, гравитацией.

При этом, как известно, запрещено использовать Луну и космическое пространство в военных целях, однако в создании картофельных или иных плантаций на спутнике Земли никаких юридических ограничений нет. Существуют, правда, определённые сложности технического характера, но специалисты 28 китайских университетов, участвующие в проекте, уверены, что справятся со всеми трудностями, пока наблюдая за жизнью своих подопечных с помощью камер и датчиков, размещённых в контейнере с растениями и личинками шелкопряда.

Зачем нам Луна

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5"

Кроме китайцев, активное участие в изучении спутника Земли и создании на его поверхности собственных баз принимают Россия, Индия, Япония и США.

Однако ни одна из названных стран, в отличие от Китая, пока не озвучила конкретных планов по утилитарному использованию Луны.

На данный момент космическими державами рассматривается возможность создания на спутнике Земли научных исследовательских комплексов. Впрочем, за созданием первых лунных баз, чья постройка в ближайшие годы анонсирована космическими агентствами России и США, неминуемо последует появление лунных городов, а также перенос на Луну большинства вредных производств с Земли.

Создание космодромов для исследования планет Солнечной системы и дальнего космоса также будет производиться на Луне, поскольку из-за небольшого притяжения космическим кораблям будет значительно проще и дешевле осуществлять свои старты именно с поверхности спутника Земли. К тому же большая концентрация на Луне атомов изотопа гелий-3 позволит использовать его в качестве ракетного топлива и горючего для термоядерных реакторов будущего.

Мало того, в США уже начали раздавать разрешения на бурение на спутнике Земли своим коммерческим компаниям. Ещё в 2017 году фирма Moon Express объявила о выдаче ей официального разрешения от правительства США на бурение лунного грунта и последующего транспортирования его на Землю для продажи. Приступить к работе сотрудники компании, как утверждают западные СМИ, планируют уже в 2020-х годах.

В ходе первого этапа работ компания планирует провести исследования Южного полюса Луны на предмет поиска в его грунте ценных минералов и воды.

В свою очередь Россия, как заявил в ноябре 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, после постройки лунных баз собирается использовать лунный грунт, чтобы создать уникальный материал для 3D-печати деталей, необходимых в ремонте космической техники.

"Для того чтобы использовать аддитивные технологии, нужны порошки. Мы хотим понять, можно ли из лунного грунта вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-то конструкций".

Словом, каждая из космических держав наметила себе широкий фронт работ на спутнике Земли. Вот только неясно, каким образом в этом случае будет разделена лунная поверхность. В настоящий момент Луна официально не принадлежит ни одной из стран мира. Не удивительно, что ряд экспертов всерьёз опасается начала "битвы за Луну" с превращением её поверхности в некое подобие "Дикого Запада".

При этом существует опасность, что разборки между странами за те или иные участки Луны могут перекинуться на Землю. В связи с этим мировому сообществу перед началом хозяйственного использования Луны стоит всерьёз задуматься о пересмотре законодательства относительно использования лунной поверхности космическими державами Земли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен