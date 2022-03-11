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Автор Николай Ткаченко

Российские учёные обнаружили опасность в составе грунта Луны

Наука

Лунный грунт представляет опасность для человека. В его составе находятся микроэлементы, которые могут негативно сказываться на коже и дыхательных путях, поражать печень, почки и центральную нервную систему, что нужно учитывать при полётах на Луну.

Российские учёные обнаружили опасность в составе грунта Луны

Химический состав грунта из четырёх разных областей Луны исследовали ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова. Специалисты сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

Как пояснил доктор медицинских наук Иван Иванов, реголит, составляющий основу лунной почвы, содержит такие химические элементы как хром, бериллий, никель, кобальт. В случае длительного контакта они способны оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Эти данные, наряду с другими экстремальными факторами, должны учитываться при колонизации Луны, заключил специалист.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы наука космос
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