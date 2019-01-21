Стратегические ошибки США сделают Россию торговой королевой

В самом начале 2019 года появились сообщения о том, что шесть российских моряков были похищены пиратами у побережья Бенина. По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau), 107 случаев пиратства были отмечены в первой половине 2018 года по сравнению с 87 случаями, зарегистрированными в течение 2017 года. В 2018 году было зарегистрировано 32 случая пиратства в водах Юго-Восточной Азии и 48 у африканского побережья. При этом, крупнейшие азиатские державы - Индия и Китай - зафиксировали только два случая пиратства в выше указанные отрезки времени, несмотря на то, что береговые линии этих стран достаточно протяженные. У берегов России случаев пиратства зафиксировано не было. Что касается взятых в плен заложников, ММБ сообщило о 102 заложников в первом полугодии 2018 года и 63 - в первом полугодии 2017 года.

Пиратство увеличивает транспортные и расходы по всему миру, поскольку при этом приходится принимать меры по повышению безопасности и страхованию грузов. Иногда торговые суда вынуждены использовать более длинные и дорогие маршруты, чтобы избежать столкновения с пиратами в местах, где это может произойти с наибольшей вероятностью.

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности за 2016 год говорится, что поскольку более 90 процентов мировой торговли осуществляется морским транспортом, экономические последствия морской преступности могут быть очень серьезными. Морские преступления включают в себя не только преступную деятельность, направленную против судов или сооружений на море, но также и использование открытого моря для совершения транснациональных организованных преступлений, таких как торговля людьми или запрещенными веществами.

Австралия, например, создает международную организацию в Индо-Тихоокеанском регионе, для борьбы с преступными элементами из Гонконга, Малайзии и Сингапура, которые на протяжении многих лет перевозят наркотики, табак и людей в гавань Сиднея. Доход, получаемый организованной преступности в этом регионе исчисляется десятками миллиардов долларов.

Данные проблема не ограничивается только регионом Юго-Восточной Азии. Война международной коалиции в Сирии под предводительством США не только создала потенциальный трансъевразийский энерго-торговый узел, но и условия для торговли людьми, человеческими органами, а также условия для процветания современного рабства. При этом англо-американские СМИ обвиняют во всем этом сирийского президента Башара Асада.

В конечном счете, отрасли в Азии и Европе будут искать более безопасные транзитные маршруты для своих товаров. Вывод напрашивается сам собой: масштабный проект Китая "Один пояс, один путь" будет сильно зависеть от зонтика безопасности России, особенно в Центральной Азии. Россия также предлагает альтернативный вариант транзита через Северный морской путь, что позволит избежать любых потенциальных рисков в Центральной Азии.

Оглядываясь назад, можно сказать, что безрассудная политика Вашингтона, проводимая после 11 сентября 2001 года, похоже, была направлена на разрушение растущего взаимодействия между Азией и Европой. Эта теория может объяснить непрекращающиеся нападки пропагандистской машины США против России, Китая и Ирана.

Когда протесты "желтых жилетов" вспыхнули во Франции, нашлось немало "ученых мужей", которые обвинили в этом Россию. Президент США Дональд Трамп приветствовал протесты, а миллиардер Джордж Сорос продолжает радоваться наплыву беженцев в Европу. Если инфекция "желтых жилетов" распространится на западную часть Европы, экономика европейских стран испытает немало потрясений. Россия может извлечь выгоду из двусторонних торговых путей через свои арктические воды, а США еще раз удостоверятся в том, что американцы больше не могут управлять миром, который становится все более многополярным.

Отрицательный настрой администрации Трампа по отношению к Европейскому Союзу и его оппозиция проекту "Северный поток-2" могут служить подтверждением теории о срыве торговых отношений между Азией и Европой. США также оказывают давление на Индию и Китай с целью разрыва энергетических и торговых связей с Ираном. Похоже, что торговая война Вашингтона с Пекином и недавние обвинения против компании Huawei - одной из самых дорогих компаний в Азии - соответствуют этой стратегии.

Если Китай согласится импортировать больше товаров из США, Европа почувствует последствия такого шага. Азиаты любят европейские продукты, начиная от немецких автомобилей и заканчивая итальянской обувью, а Европа остается любимым местом отдыха для многих граждан азиатских стран.

Мир, в котором безоговорочным лидером были США, постепенно рушится. Создается впечатление, что Россия терпеливо выжидает своего времени, чтобы стать гарантом мировой безопасности и крупнейшим торговым посредником между Азией и Европой.

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